Nokia N9, D&AD tarafından Sarı Kalem ile ödüllendirildi

Finlandiya merkezli mobil telefon üreticisi Nokia, farklı organizasyonlardan farklı ödüller toplamaya kaldığı yerden devam ediyor. En son Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde gerçekleştirilen TIPA (Technical Image Press Association) etkinliğinde PureView teknolojisiyle ''En iyi görüntüleme inovasyonu'' ödülüne layık görülen Nokia, şimdi de D&AD jürisinden (Design and Art Direction) MeeGo işletim sistemli N9 modeliyle, ürün tasarımı kategorisinde Sarı Kalem Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.



Bu yıl D&AD tarafından 50.'si düzenlenen organizasyonda dört farklı ödül seviyesi bulunuyor: Black Pencil (siyah kalem), Yellow Pencil (sarı kalem), Nomination (adaylık) ve In book. Tasarım dünyasında çığır açan, en iyinin de en iyisi olarak nitelendirilen ürünler siyah kalemle ödüllendiriliyor. Göz alıcı ürünler ise siyah kalemin bir alt kademesi olan sarı kalem ödülüne hak kazanıyor. Bu yılki sarı kalem ödülünü Nokia N9 ile beraber mobilya kategorisinde yer alan Vitra'nın Tip Ton olarak isimlendirdiği sandalyesi kazanmış.

Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Nokia Lumia 800 In book, Nook Simple Touch Nomination, Apple iPad 2 Nomination, iPad Smart Cover In book, B&W C5 kulaklık In book seviyesinde ödüllendirilmiş.



http://www.dandad.org/awards/professional/2012/categories/prod/product-design