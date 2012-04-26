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Nokia N9, D&AD tarafından Sarı Kalem ile ödüllendirildi

7 yıl
6,6b
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37
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia N9, D&AD tarafından Sarı Kalem ile ödüllendirildi
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Finlandiya merkezli mobil telefon üreticisi Nokia, farklı organizasyonlardan farklı ödüller toplamaya kaldığı yerden devam ediyor. En son Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde gerçekleştirilen TIPA (Technical Image Press Association) etkinliğinde PureView teknolojisiyle ''En iyi görüntüleme inovasyonu'' ödülüne layık görülen Nokia, şimdi de D&AD jürisinden (Design and Art Direction) MeeGo işletim sistemli N9 modeliyle, ürün tasarımı kategorisinde Sarı Kalem Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.
Bu yıl D&AD tarafından 50.'si düzenlenen organizasyonda dört farklı ödül seviyesi bulunuyor: Black Pencil (siyah kalem), Yellow Pencil (sarı kalem), Nomination (adaylık) ve In book. Tasarım dünyasında çığır açan, en iyinin de en iyisi olarak nitelendirilen ürünler siyah kalemle ödüllendiriliyor. Göz alıcı ürünler ise siyah kalemin bir alt kademesi olan sarı kalem ödülüne hak kazanıyor. Bu yılki sarı kalem ödülünü Nokia N9 ile beraber mobilya kategorisinde yer alan Vitra'nın Tip Ton olarak isimlendirdiği sandalyesi kazanmış.
Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Nokia Lumia 800 In book, Nook Simple Touch Nomination, Apple iPad 2 Nomination, iPad Smart Cover In book, B&W C5 kulaklık In book seviyesinde ödüllendirilmiş.
Nokia N9, D&AD tarafından Sarı Kalem ile ödüllendirildi
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http://www.dandad.org/awards/professional/2012/categories/prod/product-design Yorum Yaz
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Mr. Jingles 7 yıl en beğenilen
Lumia 800'e değil de neden N9'a verdiler acaba? :) O ölüme terkettiği sistem kadar iyi bir sistem yok. Yazık ettiler güzelim sisteme.
1 Yanıt Yanıtla +16
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Mr. Jingles 7 yıl erci501
erci501
TASARIM HOŞ
GERİSİ BOŞ

Linux bilmeyen biri için elbette boş gelir. Bu kadar boş bir yorum yapma bence.
1 Yanıt Yanıtla +12
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mahmut69000 6 yıl
arkadaşlar ben iphone 4 ile nokia n9 arasında kaldım biliyorum ilginç ama iphone nin herkezde olması bence en kötü yönü edindiğim bilgilere göre ise nokia n 9 un en kötü yönü işletim sistemiymiş n9 kullanan varmı içinizde tavsiyelerinizi bekliyorum
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WirLieBen 7 yıl
Bu haber facebookta

-Nokia'yı sevmeyen 999.999.999.999 kişi bulabilirim diyenlere gelsin.
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krebjing 7 yıl
. windows phone işletim sistemi filan tırt yanında.. gerçekten telefon işletim sistemi, kalitesi, tasarımıyla muhteşem olmuş.... ama gel görki nokia başına getirdiği o ceo ile çok şey kaybedecek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
valla ben yaklasık 1.5 ayır kullanıyorum gorunus 10 numara,saglam bana bu guven verıyor,evet bazı eksıklerı var ama ben hıc bırının de 4 4luk olugunu gormedım butun sıstemlerın kısmende olsa ekıgı var
ayrıca bu tlefona her turlu dolaylıda olsa destek gelır
ben memnunum tavsıye derım
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DH Misafiri 7 yıl
çok hoş bir model telefonun tipi çok güzel ben bi magazada inceleme fırsatı buldum gayet stabil akıcı bir tel ama nedense hak ettiği ilgiyi ve desteği görmüyor ben galaxy s 2 kullanıcısıyım ama genede çok beğeniyorum bu teli ah keşke bu telefona android koysalarmış :)
1 Yanıt Yanıtla
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Mr. Jingles 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

çok hoş bir model telefonun tipi çok güzel ben bi magazada inceleme fırsatı buldum gayet stabil akıcı bir tel ama nedense hak ettiği ilgiyi ve desteği görmüyor ben galaxy s 2 kullanıcısıyım ama genede çok beğeniyorum bu teli ah keşke bu telefona android koysalarmış :)

Kendin de yazmışsın gayet stabil ve akıcı diye. Android olsaydı bu kadar stabil ve akıcı olmazdı. Dolayısıyla sende cihazı beğenmezdin.
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DH Misafiri 7 yıl
sugar_klavyeci
Lumia 800e değil de neden N9a verdiler acaba? :) O ölüme terkettiği sistem kadar iyi bir sistem yok. Yazık ettiler güzelim sisteme.

Allah belasını versin o M$'un örümcek gibi eli heryerde.Bu hiç iyi deyil zaten kapitalist bir beyine sahip bir firma .Yazık oldu MeeGo'ya :(
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northernlights 7 yıl
Yazık oldu şu telefona.
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tugares 7 yıl
Arkadasim da var ve kullandim telefon hakkında yapılan olumlu yorumların hepsi dogru olumsuz tek bir yani yok sanki Nokia ciddi manada büyük hata yapmış bırakarak :( Tasarımı şahane ;)
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Batuist 7 yıl
bir teknoloji mağazasında inceleme fırsatım olmuştu. N9 gerçekten harika bir telefon olmuş.. windows phone işletim sistemi filan tırt yanında.. gerçekten telefon işletim sistemi, kalitesi, tasarımıyla muhteşem olmuş.... ama gel görki nokia başına getirdiği o ceo ile çok şey kaybedecek... meego ile ve N9 tasarımlı telefonları ile eski günlerine dönmesi zor olmazdı... çok yazık etti nokia kendine... en başta kendine microsofttan yönetici atayarak yazık etti..
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wustti 7 yıl
akıllı telefon demek uygulaması bol her türlü uygulamaya erişebileceğim bi telefon demektir. linux varsa var oturup uygulama mı yazacam ona ... nokia akıllı telefon yapamaz alışmadık g.tte don durmaz. symbian a bak adam gibi bi uygulama yok. ibb trafik yeni geldi o da %100 randımanlı çalışmıyor. eczane denizotobüsü ve otobüs saatlerini gösteren uygulamalar vardı hiçbiri yok şu anda eskiden kuranlarınki de güncellenmiyor yani çalışmıyor. bunlar olmadan bi telefon nasıl akıllı telefon oluyor angry birds i oynatınca yeterli oluyosa onu bilemicem ha elimdeki nokia onu da yapamıyor gerçi :)
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yavuzuslu 7 yıl
incelemediğim yeri kalmadı kullandımda ölü telefon samsung galaxy s ı9000 bile bu telefondan 2 kat daha iyi tek iyi yanı tasarım mükemmel çok şık gerisi gerçekten boş
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