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Nokia N9 geri mi geliyor?

Bir dönemin MeeGo işletim sistemli efsane akıllı telefonu Nokia N9 geri dönebilir. Google’ın CES 2019 fuarındaki dijital asistan standında Nokia N9 benzeri bir telefon fark edildi.
4 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HMD Global’in Nokia markasını satın aldıktan sonra geçmiş dönemin efsanelerini yeniden pazara sürmeye başladığına şahit oluyoruz. Nokia 3310 ve Nokia 8110 efsanelerinden sonra Nokia N9 efsanesi de geri dönebilir.

Nokia N9 geri mi dönüyor?

2011 yılında piyasaya sürülen Nokia N9 firmanın en gelecek vadeden projelerinden birisi olarak görülüyordu. O dönem artık eleştiri konusu olmaya başlayan Symbian işletim sisteminden uzaklaşan ancak Android platformuna da yaklaşmayan Nokia, MeeGo adında farklı bir açık kaynak işletim sistemi kullanmıştı.

Ayrıca Bkz. "43000$’lık saat zamanı kendisi ayarlayabiliyor"

Kullanıcılardan olumlu yorumlar alan ve işletim sistemi için gönüllü grupların oluşturulduğu Nokia N9 ne yazık ki tek kaldı. Microsoft ile ortaklık kuran Nokia bir devam modeli geliştirmeyeceğini açıkladı ve MeeGo projesini de rafa kaldırdı. Sonraki dönemde MeeGo projesinde yer alan Samsung, Tizen adında bir platform geliştirirken diğer çalışanlar da Sailfish OS girişimini kurdu.

CES 2019 fuarında sergilenen Google Asistan destekli telefon standı ümitlerin yeşermesine neden oldu. Stantta Nokia 8110 4G ve JioPhone modellerinin yanı sıra üçüncü bir telefon modeli daha yer alıyordu. Görsel tam net olmasa da telefonun Nokia N9 olduğu ifade ediliyor.

Google Asistan hali hazırda akıllı telefon işletim sistemlerinde mevcut. Standart işletim sistemli telefonlarda ise yer almıyor. Sadece Google’ın yatırım yaptığı ve akıllı telefon deneyimine yakın bir deneyim sunan KaiOS platformunda dijital asistan yer alıyor.

Bunun anlamı stanttaki Nokia N9 örneğinin KaiOS platformunda çalışıyor olması demek. Zira yakın zamanda HMD Global’in Android işletim sistemli bir Nokia N9 projesi yok. Bu bakımdan daha çok cep telefonu kategorisinde Nokia N9 yeniden karşımıza çıkabilir.



https://www.gizmochina.com/2019/01/14/nokia-looking-to-elicit-another-wave-of-nostalgia-with-the-nokia-n9-powered-by-kaios/ Yorum Yaz
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volga tuygun 4 ay en beğenilen
Erdi o fuarda değil mi? Yakından gidip baksa da merakımız giderilse :)
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mert1907 4 ay
Şahsen ben N9 adı altın da Android bir cihaz görmek istemem. Eğer HMD gerçekten birşeyler yapmak istiyorsa MeeGo'yu tekrar canlandırsın.
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venomboy_85 4 ay
N9 Meego'dan evvel, N900 Maemo reis vardı peh.
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hamza5806 3 ay
5 6 inçlik bir nokia n97 gelsin...
Apple samsung biat eder aman paşam vurma banaaaağhh derken ikisi de batar
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retro61 4 ay
n9 mspaint te tasarlanmış gibi duruyor.
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haklısın toprAAm 4 ay
Nokia lütfen
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xxxx1 4 ay
Geçmişte etki bırakmış cihazları güncel chip setlerle yeniden üretmek, bir çok sektörde görülebilir mantık lı bir durum. Otomotiv, gıda vs.
Bunun yanında artık Android ve ıos tekeline karşın başka alternatif os larda taşın altına üreticiler koymali,bbos,sybian vs.
Tek başına cihaz Android yetersiz. Alternatif os için Ciddi kaynaklar ve üretici dayanışması sart.Google her yeni sene,uygulamalarda ve versiyonlarda sert dayatmalara geçiyor artık!
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maxmania 4 ay
nokia bildiğin büyük ikramiye çıkacak bileti çöpe atmıştı. o zamanlar n900 benim için daha gönlüme yatandı ama fiyatı ah o nokia'nın fiyat politikası. n9 çıktığında ben de telefon alma arefesindeydim, şansımı ilk galaxy s' den yana kullandım.
nokia microsoft ile yakınlaştığında celladına aşık olan gibi davrandı, boynuna ilmeği geçirmesine izin verdi. kullanmasam da teknoloji dünyasının önemli dönüm noktalarından birisiydi ve malesef kaybolup gitti.
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Mellkor 4 ay
Keşke tekrar gelse gerçekten zamanın ötesinde idi. Home tuşu geri tuşu yok. Şimdi iphone x serisi ile gelen yenilikler (tuşsuz kullanım ve el hareketleri vs.) zaten benzer bir şekilde N9 da mevcuttu ama kayboldu gitti. Devamı gelse çok çok iyi olacağını düşünüyordum. Samsung projeyi satın aldı ve tizen yaptı diye biliyorum. Hatta şuan akkıllı tv ve beyaz eşyaların birçoğunun arayüzünde kullanılıyor diye biliyorum.
Tekrar gelmesini isterim ama geleceği ve ilerlemesi zayıf olur
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Lumibrite 4 ay
N9'un eski albenisi olmaz bence(Yazılımdan dolayı değil)

O ön yüzdeki renkli çıtalar olmayınca bir anlamı yok.

Yeni telefonların birbirine benzediği bir dönemdeyiz(özellikle ön taraf)

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DH Misafiri 4 ay
sorma kardeş n900 efsane ötesiydi abartısız söylüyorum kullanmaktan en keyif aldığım telefondu yazık ettiler.
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expressimo 4 ay
Direk meego ya sosyal medya desteği getirin n900 bile mezarından kalkar :D
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mcebi001 4 ay
Zamanında N9 kullanmıştım dandik kasalıydı ama sistem hoşuma gitmişti..
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