Nokia N9 geri mi geliyor?

HMD Global’in Nokia markasını satın aldıktan sonra geçmiş dönemin efsanelerini yeniden pazara sürmeye başladığına şahit oluyoruz. Nokia 3310 ve Nokia 8110 efsanelerinden sonra Nokia N9 efsanesi de geri dönebilir.

Nokia N9 geri mi dönüyor?

2011 yılında piyasaya sürülen Nokia N9 firmanın en gelecek vadeden projelerinden birisi olarak görülüyordu. O dönem artık eleştiri konusu olmaya başlayan Symbian işletim sisteminden uzaklaşan ancak Android platformuna da yaklaşmayan Nokia, MeeGo adında farklı bir açık kaynak işletim sistemi kullanmıştı.

Ayrıca Bkz.

"43000$’lık saat zamanı kendisi ayarlayabiliyor"

Kullanıcılardan olumlu yorumlar alan ve işletim sistemi için gönüllü grupların oluşturulduğu Nokia N9 ne yazık ki tek kaldı. Microsoft ile ortaklık kuran Nokia bir devam modeli geliştirmeyeceğini açıkladı ve MeeGo projesini de rafa kaldırdı. Sonraki dönemde MeeGo projesinde yer alan Samsung, Tizen adında bir platform geliştirirken diğer çalışanlar da Sailfish OS girişimini kurdu.

CES 2019 fuarında sergilenen Google Asistan destekli telefon standı ümitlerin yeşermesine neden oldu. Stantta Nokia 8110 4G ve JioPhone modellerinin yanı sıra üçüncü bir telefon modeli daha yer alıyordu. Görsel tam net olmasa da telefonun Nokia N9 olduğu ifade ediliyor.

Google Asistan hali hazırda akıllı telefon işletim sistemlerinde mevcut. Standart işletim sistemli telefonlarda ise yer almıyor. Sadece Google’ın yatırım yaptığı ve akıllı telefon deneyimine yakın bir deneyim sunan KaiOS platformunda dijital asistan yer alıyor.

Bunun anlamı stanttaki Nokia N9 örneğinin KaiOS platformunda çalışıyor olması demek. Zira yakın zamanda HMD Global’in Android işletim sistemli bir Nokia N9 projesi yok. Bu bakımdan daha çok cep telefonu kategorisinde Nokia N9 yeniden karşımıza çıkabilir.





https://www.gizmochina.com/2019/01/14/nokia-looking-to-elicit-another-wave-of-nostalgia-with-the-nokia-n9-powered-by-kaios/