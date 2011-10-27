Nokia N9'un parlak beyaz renkli versiyonu görücüye çıktı

Londra'da düzenlediği önemli etkinlikte Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Lumia serisine ve S40 arayüzünü kullanan Asha serisine resmiyet kazandıran Nokia, dün aynı zamanda beyaz renk seçeneğine sahip N9'u teknoloji meraklılarına sergiledi. Hatırlatmak gerekirse firmanın MeeGo 1.2 ''Harmattan'' platformu desteğini arkasına alan modeli N9, daha önce üç farklı renk seçeneğiyle lanse edilmişti.



Beyaz rengin farklı bir hava kattığı N9, etkinlikte çekilen fotoğraflarda da görülebileceği gibi diğer renkli versiyonların aksine mat değil, parlak kasaya sahip. Beyaz renkli N9'un 2011 yılı sona ermeden piyasaya sürülmesi beklenmekte.



The Verge tarafından paylaşılan fotoğraflar;

