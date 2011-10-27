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Nokia N9'un parlak beyaz renkli versiyonu görücüye çıktı

7 yıl
27,6b
1
44
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia N9'un parlak beyaz renkli versiyonu görücüye çıktı
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Londra'da düzenlediği önemli etkinlikte Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Lumia serisine ve S40 arayüzünü kullanan Asha serisine resmiyet kazandıran Nokia, dün aynı zamanda beyaz renk seçeneğine sahip N9'u teknoloji meraklılarına sergiledi. Hatırlatmak gerekirse firmanın MeeGo 1.2 ''Harmattan'' platformu desteğini arkasına alan modeli N9, daha önce üç farklı renk seçeneğiyle lanse edilmişti.
Beyaz rengin farklı bir hava kattığı N9, etkinlikte çekilen fotoğraflarda da görülebileceği gibi diğer renkli versiyonların aksine mat değil, parlak kasaya sahip. Beyaz renkli N9'un 2011 yılı sona ermeden piyasaya sürülmesi beklenmekte.
Nokia N9'un parlak beyaz renkli versiyonu görücüye çıktı
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 The Verge tarafından paylaşılan fotoğraflar;
Nokia N9'un parlak beyaz renkli versiyonu görücüye çıktı
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Nokia N9'un parlak beyaz renkli versiyonu görücüye çıktı
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Nokia N9'un parlak beyaz renkli versiyonu görücüye çıktı
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Ciddiyetsiz 7 yıl en beğenilen
hala ergen yorumları. yok tasarım iyi değilmiş yok neden android koymuyormuş yok satmazmış nokia batarmış. bir şirketin batması o kadar kolay mı ya. köşe başındaki bakkal hayri abi mi bu ekmek satamıyorum diye dükkanı kapatıp gitsin. bir şirketin kendi işletim sistemini geliştiriyor olması kadar o şirkete avantaj sağlayan bişey olamaz. adam niye bıraksın symbian'ı.. evet arayüz vs eski olabilir ama symbian o kadr dandik bi işletim sistemi değil. ios hala çakma multitasking ile cebelleşirken yıllar önce symbianda vardı...
tekrar tekrar söylüyorum yine söyliyeceğim. nokia ms ile anlaşma yaparak belki de son yıllardaki en iyi adımı attı. hem kendi symbian'ını geliştirmeye devam edip bazı modellere de wm koyarak aynı anda 2 kitleye de ulaşabilecek. wm şu an ilk aşamalarında. bundan 2 yıl önce kimse android demiyordu.. herkes salya akıta akıta iphone diyordu.. ne oldu? bundan 2 yıl sonra win8 ile birlikte wm'in atağa kalkmayacağının garantisini kim verebilir?
herkes çamur atıyo ben de atayım bari yorumları yerine biraz daha akıl mantık içeren yorumlar atın artık...
hala ergen yorumları. yok tasarım iyi değilmiş yok neden android koymuyormuş yok satmazmış nokia batarmış. bir şirketin batması o kadar kolay mı ya. köşe başın...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 7 yıl
Herkes bir şeyler yazmış hepsine saygım var ama benim görüşüm şu Nokia'ya tek rakip iPhone dur gerisi hikaye ... okadar uygulaması olan adroid ile şarj etmeden kaç saat kullanıyorlarmış merak ettim ...
Elimde hem HTC android
Hem Nokia E71 var
Eve gidip HTC i şarja koymassam eğer sabaha kadar kablosuz ağa bağlanıp kendi şarjını bitiriyo salak..
Kısaca E-mail lerinizi kontrol etmesi için kapatamadığınız mobilŞebeke veya Wireless telefonunuzu kesinlikle şarj aletsiz kullanmayın yoksa "GERÇEKTEN" telefon lazım olduğunda "Androidinizi" avuçlarsınız diyor (Başıma geldi)..
Sadece mailime bak arkadaş komutu yok gmaile bağlanma, gmaps açma , gtalk açma diye seçenek yok , sadece gmail için maileri ve kişileri al/alma ayarı var.
Neden bana Ait olan Telefon SADECE BENİM İSTEDİĞİM şeyleri yapmaz ???
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abiodum 7 yıl
bence şık bi tasarım olmuş beyazı da seven çok var.artık şu nokia kendini batırmak mı istiyor yorumlarını da geçelim arkadaşlar adamlar hiç bi yere gittiği yok senelerdir en fazla teli satıo adamlar
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besttrr 7 yıl
Nokia akıllı telefon pazarında şu an sıfır durumda. hiç bir adımı başarıya ulaşmıyor, çok doğal olarak. ovi store çok vasat durumda, ara yüzler rezalet, her şeyden önemliside web performansı ios ve android telefonlara göre çok çok geride ileride çıkaracağı win işletim sistemli akıllı telefonları saymıyorum ama sadece web performansıda nokia kurtarmıcak, şu an nokia pazar payını dandik telefonlar ve E serisiyle sürdürebiliyor onuda blackbery biraz baltaladı sağ olsun, dandik telefon yarışındada samsung nokiayaya göz aştırmamaya kararlı gibi kısacası nokianın gidişatı hiç iyi değil, eğer beklenmedik bir atak yapmaz ise, önümüzde ki 3-4 yıl içinde pazar payını yüzde 10 seviyelerinde görebilir buda nokianın sonu olabilir çünkü yüzde 10 bu denli dallanmış budaklanmış ve masrafları çok fazla olan bir şirket için çok düşük kalacaktır. Hala nokia savunmanın manası yok, rakamlar ortada, bana teknolojiden az buçuk anlayan ve akıllı telefonu akıllı telefon olarak kullanacak olan birnin nokia aldığını gösterin gidip ona 2 çift laf edeyim...
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iskambildestesi 7 yıl
liseli ergenlerin yeni oyuncağı. tüm liselilerin elinde görebilirsiniz. bide "bu kim ya bu numarayı tanıyomusun" diyerek telefonu size gösterip gözünüze sokarak yeni telefon aldıklarını size bu şekilde göstermeye çalışırlar ya işte ben o noktada ergenlerin bu davranışlarına paha biçemem.v
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TIMERIDER 7 yıl
Her ne kadar güzel olsada samsungun bada sı gibi bu da wp7 yazılımlı nokiaların gerisinde kalacak sanırsam.Adamlar dünya çapında çılgınlık yaratsa bile meego ya devam etmiycez dediler.
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pEgaTR 7 yıl
Çok şık duruyor !
Ekran ve diğer donanimları da iyi ise , fiyat olarakta makül seviyede tutarlar ise alınabilir bir cihaz olur .
Yanlız , hakkaten çok güzel görünüyor ...
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acmtncy 7 yıl
telefon çok güzel duruyor beyaz renk yakışmış
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Tipi güzel.Kenarındaki beyaz yer kılıf gibi duruyo ama.Kenar hatları oval olabilirdi kafayı deler valla:))
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ErTuFx 7 yıl
Görüntüsü güzel ama meegoo ile olacak is degil bu wp7 ile yola devam
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hazarRS 7 yıl
ugacomtr
çabuk çizilir gibime geliyor.

kapakta,otomobillerin far camlarında da kullanılan polikarbonat isimli malzeme kullanılmış.çizilmeye oldukça dirençli yani.
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Burak1916 7 yıl
bu telefona para verilmez çünkü meegonun geleceği yok elop bey microsoftla anlaştı inteli ortada bıraktı
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ezimuse 7 yıl
Androidden daha performanslı meego şunu öğrenin artık
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KayhanKaan 7 yıl
Nokia inşallah bu sefer başarır aksi halde işi zor.
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