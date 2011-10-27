Nokia N9'un parlak beyaz renkli versiyonu görücüye çıktı

Haber Editörü
Londra'da düzenlediği önemli etkinlikte Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Lumia serisine ve S40 arayüzünü kullanan Asha serisine resmiyet kazandıran Nokia, dün aynı zamanda beyaz renk seçeneğine sahip N9'u teknoloji meraklılarına sergiledi. Hatırlatmak gerekirse firmanın MeeGo 1.2 ''Harmattan'' platformu desteğini arkasına alan modeli N9, daha önce üç farklı renk seçeneğiyle lanse edilmişti.
Beyaz rengin farklı bir hava kattığı N9, etkinlikte çekilen fotoğraflarda da görülebileceği gibi diğer renkli versiyonların aksine mat değil, parlak kasaya sahip. Beyaz renkli N9'un 2011 yılı sona ermeden piyasaya sürülmesi beklenmekte.
The Verge tarafından paylaşılan fotoğraflar;
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tekrar tekrar söylüyorum yine söyliyeceğim. nokia ms ile anlaşma yaparak belki de son yıllardaki en iyi adımı attı. hem kendi symbian'ını geliştirmeye devam edip bazı modellere de wm koyarak aynı anda 2 kitleye de ulaşabilecek. wm şu an ilk aşamalarında. bundan 2 yıl önce kimse android demiyordu.. herkes salya akıta akıta iphone diyordu.. ne oldu? bundan 2 yıl sonra win8 ile birlikte wm'in atağa kalkmayacağının garantisini kim verebilir?
herkes çamur atıyo ben de atayım bari yorumları yerine biraz daha akıl mantık içeren yorumlar atın artık...