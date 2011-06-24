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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia Ovi Store'dan günde artık 6 milyon uygulama, içerik indiriliyor

7 yıl
8,1b
1
18
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden Nokia'nın uygulama mağazası Ovi Store, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Ovi Store üzerinden artık günde 6 milyon uygulama ve içeriğin indirildiği açıklandı. Bu da yılda 2 milyarın üzerinde uygulamanın indirilmesi demek.
1 yılda yaklaşık 8 kat büyüme sergileyen Ovi Store'da her gün 300.000'in üzerinde yeni hesap açılıyor ve Ovi Store, 48.000'den fazla uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Her hafta 1000 civarında yeni uygulamanın Ovi Store'a katıldığı bildiriliyor.
190'dan fazla ülkede, 30'un üzerinde dil seçeneğiyle hizmet veren Ovi  Store kullanıcılarının %90'dan fazlası uygulamaları ana dilinde indirebiliyor.

http://www.developer.nokia.com/Community/Blogs/blog/nokia-developer-news/2011/06/23/nokia-s-ovi-store-tops-6-million-daily-downloads Yorum Yaz
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Klasör.:X:. 7 yıl
Gerçek symbiancıların uğrayacağı en son site...
Bir sürü işe yaramaz uygulamadan işe yarar bişeyler bulurum belki diye onlarca belki yüzlerce indirilip kurulan onca program ve sonrada program yüklemekten sıkılan ve yüklediği bir sürü gereksiz uygulamaları nasıl teker teker kaldıracağını düşünen nokia ovi mağduru.
Bu sitenin özeti böyle... Adamlar linki javayla icon haline getirmiş program diye koyuyor yuuuuhhhh yani...
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umutarslan.com 7 yıl
OzzyLive
ovi kadar gereksiz ve düzensiz bir uygulama arşivi daha var mıdır :) ovi storea 2. defa girenlerin sayısı kaç asıl o rakamları yazmak gerek :) uygulamaların abartısız %90ı boş şeyler.. hiç birinin bir işe yaradığı da yok ayrıca :)

bende iphone kullanıyorum 10 tane işe yarar uygulama var gerisi gereksiz yok çakmak yok ekranda buz oluyo felan :D zaten aynı işi yapan en az 500 uygulama var.
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lazloo 7 yıl
MeeGo nun gelmesiyle artar inşallah.
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PoliceOfficer 7 yıl
ovi kadar gereksiz ve düzensiz bir uygulama arşivi daha var mıdır :) ovi store'a 2. defa girenlerin sayısı kaç asıl o rakamları yazmak gerek :) uygulamaların abartısız %90'ı boş şeyler.. hiç birinin bir işe yaradığı da yok ayrıca :)
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Makale_Helvetia 7 yıl

OzzyLive

ovi kadar gereksiz ve düzensiz bir uygulama arşivi daha var mıdır :) ovi store'a 2. defa girenlerin sayısı kaç asıl o rakamları yazmak gerek :) uygulamaların abartısız %90'ı boş şeyler.. hiç birinin bir işe yaradığı da yok ayrıca :)


otobüs saatleri,metro saatleri ve ido mobil benim elim ayağım oldu..çok da boş şeyler yok..görmesini bilene..
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4w3e 7 yıl
Bende nokia kullanıyordum can sıkıntısından herşeyi indiriyordum yalan yok şimdi çoğu kişide böledir o yüzden 6 milyon birde uygulamalar siliniyor falan adama tekrar indirmek zorunda kalıyor yoksa ovi ne ya :D
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Silent Guardian 7 yıl
365x300.000=109,500,000 Hesap yılda yapar.Şimdi nokia 1 senede 109,500,000 adet Ovi destekleyen telefon mu satıyor ?
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yunuss.10 7 yıl

l3ortacine16
365x300.000=109,500,000 Hesap yılda yapar.Şimdi nokia 1 senede 109,500,000 adet Ovi destekleyen telefon mu satıyor ?

Gercek ise bravo Nokiaya
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danGerfuLL 7 yıl

l3ortacine16

365x300.000=109,500,000 Hesap yılda yapar.Şimdi nokia 1 senede 109,500,000 adet Ovi destekleyen telefon mu satıyor ?


Daha önce satılmış olanları hesaba katmıyorsunuz sanırım ??
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séquestre 7 yıl
Yok artık
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patrain 7 yıl
wentworthscofield
günde 300000 yeni hesap biraz çok değil mi?

bende oraya takıldım
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metinTasci 7 yıl
yalandan kim ölmüş
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wentworthscofield 7 yıl
günde 300000 yeni hesap biraz çok değil mi?
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danGerfuLL 7 yıl

metinTasci
yalandan kim ölmüş




Saydin mi?
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