Nokia Ovi Store'dan günde artık 6 milyon uygulama, içerik indiriliyor

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden Nokia'nın uygulama mağazası Ovi Store, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Ovi Store üzerinden artık günde 6 milyon uygulama ve içeriğin indirildiği açıklandı. Bu da yılda 2 milyarın üzerinde uygulamanın indirilmesi demek.

1 yılda yaklaşık 8 kat büyüme sergileyen Ovi Store'da her gün 300.000'in üzerinde yeni hesap açılıyor ve Ovi Store, 48.000'den fazla uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Her hafta 1000 civarında yeni uygulamanın Ovi Store'a katıldığı bildiriliyor.

190'dan fazla ülkede, 30'un üzerinde dil seçeneğiyle hizmet veren Ovi Store kullanıcılarının %90'dan fazlası uygulamaları ana dilinde indirebiliyor.



http://www.developer.nokia.com/Community/Blogs/blog/nokia-developer-news/2011/06/23/nokia-s-ovi-store-tops-6-million-daily-downloads