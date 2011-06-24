Nokia Ovi Store'dan günde artık 6 milyon uygulama, içerik indiriliyor

Haber Editörü
Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden Nokia'nın uygulama mağazası Ovi Store, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Ovi Store üzerinden artık günde 6 milyon uygulama ve içeriğin indirildiği açıklandı. Bu da yılda 2 milyarın üzerinde uygulamanın indirilmesi demek.
1 yılda yaklaşık 8 kat büyüme sergileyen Ovi Store'da her gün 300.000'in üzerinde yeni hesap açılıyor ve Ovi Store, 48.000'den fazla uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Her hafta 1000 civarında yeni uygulamanın Ovi Store'a katıldığı bildiriliyor.
190'dan fazla ülkede, 30'un üzerinde dil seçeneğiyle hizmet veren Ovi Store kullanıcılarının %90'dan fazlası uygulamaları ana dilinde indirebiliyor.
http://www.developer.nokia.com/Community/Blogs/blog/nokia-developer-news/2011/06/23/nokia-s-ovi-store-tops-6-million-daily-downloads Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir sürü işe yaramaz uygulamadan işe yarar bişeyler bulurum belki diye onlarca belki yüzlerce indirilip kurulan onca program ve sonrada program yüklemekten sıkılan ve yüklediği bir sürü gereksiz uygulamaları nasıl teker teker kaldıracağını düşünen nokia ovi mağduru.
Bu sitenin özeti böyle... Adamlar linki javayla icon haline getirmiş program diye koyuyor yuuuuhhhh yani...
bende iphone kullanıyorum 10 tane işe yarar uygulama var gerisi gereksiz yok çakmak yok ekranda buz oluyo felan :D zaten aynı işi yapan en az 500 uygulama var.
otobüs saatleri,metro saatleri ve ido mobil benim elim ayağım oldu..çok da boş şeyler yok..görmesini bilene..
Gercek ise bravo Nokiaya
Daha önce satılmış olanları hesaba katmıyorsunuz sanırım ??
bende oraya takıldım
Saydin mi?