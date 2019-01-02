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Nokia S40 cihazları WhatsApp'e veda ediyor

WhatsApp, Nokia S40 işletim sistemine sahip eski cihazları desteklemeye son verdi. Haberimizde yer alan cihazların kullanıcıları ne yazık ki artık WhatsApp'i kullanamayacaklar.
4 ay
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5
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Nokia S40 cihazları WhatsApp'e veda ediyor
1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yıla girerken kullanıcılarından önemli kısmını üzecek bir karar aldı.
Uygulama, 2019 yılına girmemiz itibari ile Nokia S40 işletim sistemine sahip eski Nokia modellerini desteklemeye son verdi. Bu da demek oluyor ki eğer aşağıda yer alan cihazlardan birine sahipseniz ne yazık ki artık cihazınızdan WhatsApp'i kullanamayacaksınız.
  • Nokia C3-00 
  • Nokia C3-01 
  • Nokia X2-01 
  • Nokia X3-02 
  • Nokia X3-02.5 
  • Nokia X2-00 
  • Nokia Asha: 201, 205, 206 ,208 ,210 , 300 ,301, 302 , 303 , 305 ,306 , 308 ,309, 310, 311, 515 ,500 ,501, 502, 503 ve 230
Ayrıca WhatsApp'in desteklemeye son vereceği cihazlar yalnızca Nokia S40 cihazlarından ibaret değil. Uygulama, Android kanadında, 2.3.7 Gingerbread'a veya daha alt bir sürüme sahip cihazlardan ve iOS kanadında iOS 7 veya daha alt bir sürüme sahip cihazlardan da elini ayağını yavaş yavaş çekiyor. Kullanıcılar bahsi geçen cihazlarda şu an yeni bir hesap oluşturma gibi bir şansa sahip değiller ve gelecek yıl şubat ayında WhatsApp bu cihazları desteklemeyi tamamen durduracak.

https://www.gsmarena.com/whatsapp_support_for_nokia_s40_phones_ended-news-34884.php Yorum Yaz
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dark_prince60 4 ay
yazık olmuş rom da atılmıyordur şimdi bunlara
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DH Misafiri 4 ay
WhatsApp'e?
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kesbi 4 ay
8110'da var mı?
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inifiesta 4 ay
Gingerbread 2.3.6 için eski sürüm whatsapp sıkıntısız kullanıyorum.
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muratai 4 ay inifiesta
inifiesta
Gingerbread 2.3.6 için eski sürüm whatsapp sıkıntısız kullanıyorum.

gelecek yıl şubat ayında WhatsApp bu cihazları desteklemeyi tamamen durduracak.
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