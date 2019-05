Nokia, S40 ekosistemine iki yeni model daha ekledi : Asha 308 ve Asha 309

Akıllı telefon segmentinde Windows Phone 8 yüklü Lumia modelleriyle eski günlerine dönmenin hesaplarını yapan Nokia, S40 telefon ekosistemini de desteklemeyi sürdürüyor. Firma son olarak Asha 308 ve Asha 309 modellerini resmi olarak tanıttı.





Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen yeni Asha modelleri, vergiler hariç 99$ fiyat etiketiyle yıl sonuna doğru alıcılarını bekliyor olacak. Modeller dokunmatik ekranlı Asha Touch ailesine ait olacak.





Modeller yeni Nokia web servisleri ve geliştirici araçlarıyla tam bir akıllı telefon deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Gfk ve IDC gibi pek çok analiz firması tarafından Asha Touch serisi tam akıllı telefon sınıflandırmasına alınmış durumda.





Dokunmatik ekran ve akıcı bir kaydırma deneyimi sunan modellerden Asha 308 çift SIM kart desteği sunarken, Asha 309 tek SIM kart kullanıyor. Modellerde yüklü gelen bulut bilişim tabanlı yeni Nokia Xpress Browser tarayıcısı ise klasik mobil tarayıcılara oranla yüzde 90 daha verimli gezinti ve zengin web uygulamalarına daha hızlı erişim sağlıyor.





Modellerde sunulan özelliklerin çoğu ortak : 800MHz saat hızında çalışan işlemci, 3 inçlik kapasitif dokunmatik ekranda WQVGA çözünürlük, 1110mAh gücünde batarya, 64MB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD desteği, 2GB microSD kart hediyesi, Bluetooth 3.0, Series 40 işletim sistemi, 2MP çözünürlükte arka kamera ve EDGE bağlantısı.





308 modeli farklı olarak Easy Swap özelliği ve GSM/EDGE 850, 1900MHz bantlarına destek sunuyor. 309 modeli ise WiFi bağlantı imkanına sahip.





Modeller EA tarafından geliştirilen Tetris, FIFA 2012 ve Need for Speed The Run gibi yapımları kapsayan 40 oyunluk paketi de hediye olarak alacak.





Yazılım tarafında ise kullanıcıların en yakınındaki mekanları arayan ve harita üzerinde gösteren Nokia Nearby ile eğitim, sağlık ve bilgi sistemlerine erişim imkanı sunan Nokia Life+ uygulaması da modellerle birlikte sunuluyor.