Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, S40 ekosistemine iki yeni model daha ekledi : Asha 308 ve Asha 309

6 yıl
3,6b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon segmentinde Windows Phone 8 yüklü Lumia modelleriyle eski günlerine dönmenin hesaplarını yapan Nokia, S40 telefon ekosistemini de desteklemeyi sürdürüyor. Firma son olarak Asha 308 ve Asha 309 modellerini resmi olarak tanıttı.

Gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen yeni Asha modelleri, vergiler hariç 99$ fiyat etiketiyle yıl sonuna doğru alıcılarını bekliyor olacak. Modeller dokunmatik ekranlı Asha Touch ailesine ait olacak.

Modeller yeni Nokia web servisleri ve geliştirici araçlarıyla tam bir akıllı telefon deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Gfk ve IDC gibi pek çok analiz firması tarafından Asha Touch serisi tam akıllı telefon sınıflandırmasına alınmış durumda.

Dokunmatik ekran ve akıcı bir kaydırma deneyimi sunan modellerden Asha 308 çift SIM kart desteği sunarken, Asha 309 tek SIM kart kullanıyor. Modellerde yüklü gelen bulut bilişim tabanlı yeni Nokia Xpress Browser tarayıcısı ise klasik mobil tarayıcılara oranla yüzde 90 daha verimli gezinti ve zengin web uygulamalarına daha hızlı erişim sağlıyor.

Modellerde sunulan özelliklerin çoğu ortak : 800MHz saat hızında çalışan işlemci, 3 inçlik kapasitif dokunmatik ekranda WQVGA çözünürlük, 1110mAh gücünde batarya, 64MB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD desteği, 2GB microSD kart hediyesi, Bluetooth 3.0, Series 40 işletim sistemi, 2MP çözünürlükte arka kamera ve EDGE bağlantısı.

308 modeli farklı olarak Easy Swap özelliği ve GSM/EDGE 850, 1900MHz bantlarına destek sunuyor. 309 modeli ise WiFi bağlantı imkanına sahip.

Modeller EA tarafından geliştirilen Tetris, FIFA 2012 ve Need for Speed The Run gibi yapımları kapsayan 40 oyunluk paketi de hediye olarak alacak.

Yazılım tarafında ise kullanıcıların en yakınındaki mekanları arayan ve harita üzerinde gösteren Nokia Nearby ile eğitim, sağlık ve bilgi sistemlerine erişim imkanı sunan Nokia Life+ uygulaması da modellerle birlikte sunuluyor.

http://conversations.nokia.com/2012/09/25/nokia-asha-308-and-nokia-asha-309-join-the-asha-touch-family/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
inexo 6 yıl
klasik tuşlu telefonlarda bekliyoruz 6xxx serisi boş hala
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fittipaldi 6 yıl
s60 serisi 400 Mhz ile her işi görürken 800mhz'lik bir s40 harika olacaktır fiyatı uygun olursa sırf merakımı gidermek için bile alırım kullanırım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 6 yıl
Alt segment için başarılı bir model bence, tasarımı da güzel. Düşük bütçe için güzel bir seçenek olacaktır, her fiyat segmentinde başarılı ürünler görmek güzel. Eleştirmek yersiz keşke diğer firmalar da bu şekilde ürünler hazırlasa; sonuçta rekabet tüketiciye yarıyor.

Bu arada 99$ vergisiz fiyatı imiş, yani 180 lira. Ülkemizdeki vergiler eklenince 325 liraya geliyor, 300-350 lira arası bir fiyattan satılacaktır büyük ihtimalle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 6 yıl
danGerfuLL
haymatloshan
danGerfuLL Cep telefonu bütçesi düşük olanlar için ideal telefonlar. Ekranları kapasitif ise çok daha iyi olacaktır.
Alım gücüne göre model çıkartısında bunu yılda 15-20 telefonla yapmasınlar.
Seçenek sunmalarının zararı nedir? Size hitap etmiyorsa 100 modelde çıkarsa rahatsız olmamanız gerek.

Doğal kaynakların israfı açısından bakıyorum olaya o yüzden,çoğu marka böyle yılda 15-20 telefon tanıtınca çöplüğe dönecek dünya.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 6 yıl haymatloshan
haymatloshan

danGerfuLL

haymatloshan
danGerfuLL Cep telefonu bütçesi düşük olanlar için ideal telefonlar. Ekranları kapasitif ise çok daha iyi olacaktır.
Alım gücüne göre model çıkartısında bunu yılda 15-20 telefonla yapmasınlar.
Seçenek sunmalarının zararı nedir? Size hitap etmiyorsa 100 modelde çıkarsa rahatsız olmamanız gerek.


Doğal kaynakların israfı açısından bakıyorum olaya o yüzden,çoğu marka böyle yılda 15-20 telefon tanıtınca çöplüğe dönecek dünya.

Üretimde ona göre yapılıyor. Tutup Nokia bu modellerin her birini 20 Milyon üretmiyor. Arz/talep dengesi ile üretim artıyor, azalıyor ya da durduruluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 6 yıl
fiyat perfonmans çok iyi herkes amiral gemisi alacak diye birşey yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RANJ 6 yıl
Yeni tarayıcısi diğer klasik Nokia tarayılarına oranla %90 daha iyi performans sergiliyorsa bu S40 segmentinde iyi bi gelişme demek.Yaninda hediye edilen oyun paketide cabası.Alt segmentte olup bütçesi kısıtlı olan bi çok kullanıcıyı tatmin edebilecek güzel bir telefon.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem552 6 yıl
DH Misafiri
erdem552Türkiye fiyatları en az 350 tl olur. Nede olsa AKPye para lazım...
Ne o zorunamı gitti?

Gitti tabi. Neden cebimden çıkan para Erdoğanın oğluna "GEMİCİK!!!" olarak dönsün??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
curufperlit 6 yıl
99 dolara satıyorlar yani 350 tl olacak ülkemizde.amiral gemisi çıkarmıyor adamlar.Hep eleştiri boş eleştiri arkadaş az yapıcı olun.işlemci hızı duüşükmüş neye göre kime göre boş geldiniz boş gideceksiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
erdem552
Türkiye fiyatları en az 350 tl olur. Nede olsa AKPye para lazım...

Ne o zorunamı gitti?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

erdem552

Türkiye fiyatları en az 350 tl olur. Nede olsa AKPye para lazım...


Ne o zorunamı gitti?


pilav yok burda hadi misafir kaybol
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem552 6 yıl
Türkiye fiyatları en az 350 tl olur. Nede olsa "AKP"ye para lazım...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 6 yıl
danGerfuLL
Cep telefonu bütçesi düşük olanlar için ideal telefonlar. Ekranları kapasitif ise çok daha iyi olacaktır.

Alım gücüne göre model çıkartısında bunu yılda 15-20 telefonla yapmasınlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 6 yıl
Şık görünüyorlar ama keşke biraz ince olsalardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 6 yıl haymatloshan
haymatloshan

danGerfuLL

Cep telefonu bütçesi düşük olanlar için ideal telefonlar. Ekranları kapasitif ise çok daha iyi olacaktır.


Alım gücüne göre model çıkartısında bunu yılda 15-20 telefonla yapmasınlar.

Seçenek sunmalarının zararı nedir?

Size hitap etmiyorsa 100 modelde çıkarsa rahatsız olmamanız gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3608 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sparkle GTX 650 ekran kartı video inceleme 6 yıl Akıllı Spor Aksesuarları Nike+ üzerine söyleşi video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim