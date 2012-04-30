Nokia, Vertu'yu 200 milyon Euro'ya satmayı planlıyor

Mobil dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden okuyucularımız için Vertu markası muhtemelen kulağa yabancı gelmeyecektir. Nokia'nın bünyesinde yer alan Vertu, üst gelir grubuna özel lüks cep telefonları üretiyordu.

Financial Times cephesinden gelen habere göre Nokia, kendisine fon sağlamak için Vertu'yu elden çıkarmaya kararlı. Nokia'nın, İngiltere merkezli özel bir girişim sermayesi şirketi olan Permira Grubu'yla masaya oturduğu ileri sürülüyor ve Nokia, bu devir işleminden 200 milyon Euro bekliyor. Vertu da Permira Grubu da haberler karşısında yorum yapmaktan kaçınıyor.



Permira Grubu ile benzer şekilde bir girişim sermayesi şirketi olan EQT'nin de Vertu ile ilgilendiği ancak tarafların anlaşmaya varamadığı gelen bilgiler arasında.

http://www.reuters.com/article/2012/04/29/us-nokia-sale-idUSBRE83S0G020120429