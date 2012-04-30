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Nokia, Vertu'yu 200 milyon Euro'ya satmayı planlıyor

7 yıl
11,9b
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13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Mobil dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden okuyucularımız için Vertu markası muhtemelen kulağa yabancı gelmeyecektir. Nokia'nın bünyesinde yer alan Vertu, üst gelir grubuna özel lüks cep telefonları üretiyordu.
Financial Times cephesinden gelen habere göre Nokia, kendisine fon sağlamak için Vertu'yu elden çıkarmaya kararlı. Nokia'nın, İngiltere merkezli özel bir girişim sermayesi şirketi olan Permira Grubu'yla masaya oturduğu ileri sürülüyor ve Nokia, bu devir işleminden 200 milyon Euro bekliyor. Vertu da Permira Grubu da haberler karşısında yorum yapmaktan kaçınıyor.
Permira Grubu ile benzer şekilde bir girişim sermayesi şirketi olan EQT'nin de Vertu ile ilgilendiği ancak tarafların anlaşmaya varamadığı gelen bilgiler arasında.

http://www.reuters.com/article/2012/04/29/us-nokia-sale-idUSBRE83S0G020120429 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 7 yıl en beğenilen mkt
mkt
Dışı altın olsa içindeki 5 para etmeyince mecbur kaldılar tabi.

Beş para edip etmemesi konu değil. Lüks telefon meraklısi insan işlemciymiş, kameraymış, marketmis bunlara bakmaz. O adam malzeme kalitesine bakar. Altın, gümüş, çelik kasa gibi özellikler o kişi için daha önemlidir. Maksat dış görünüşü kaliteli olsun ve bakıldığında zenginlik göstergesi olduğu belli olsun. Örnek: Vay be adamda altın kasa telefon var.

Görüşüne esasında bende katılıyorum. Içi beş para etmez cihazlar. Zamanında 88xx serisi cihazları vardı. Arte, Carbon, Gold gibi cihazları 2500 liradan çok sattı. Bildiğimiz 6300, 6303 gibi cihazların metal kasa giydirilmiş haliydi. Içi beş para etmeyen işletim sistemi bile olmayan dandik Java cihazlardi. Multitasking bile yapmaktan aciz cihazlardi.
mktDışı altın olsa içindeki 5 para etmeyince mecbur kaldılar tabi.Beş para edip etmemesi konu değil. Lüks telefon meraklısi in...
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mkt 7 yıl
Dışı altın olsa içindeki 5 para etmeyince mecbur kaldılar tabi.
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createemir 7 yıl
Bende diyom bu marka niye saçma sapan telefonlar çıkarıyor, Nokia'nın imiş..
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E_Aydin35 7 yıl
Ciddi sayıda işten çıkarmalar, satışlar, yüksek maliyetli ve yüzdelik kayıplar, Nokia nereye gidiyor? :(
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Silent Guardian 7 yıl
Hiç sevmiyorum bu cihazın tasarımını.Buruşturulmuş kağıt gibi duruyor.Milyar dolarlarım olsa yine almam arkadaş ben bu telefonu.
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TyGo~[TR] 7 yıl Silent Guardian
l3ortacine16

Hiç sevmiyorum bu cihazın tasarımını.Buruşturulmuş kağıt gibi duruyor.Milyar dolarlarım olsa yine almam arkadaş ben bu telefonu.

işte zenginler ona bakmıyor , Tasarıma bakıyor farklılık arıyor :)
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nedensiz07 7 yıl
elindeki topraklar gidiyor :))))))
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OverClocK1ng 7 yıl
İşte Nokia'nın batış stratejisi. Nasıl Ampulcüler tüm şirketleri sattılar, şimdi satacak bir şey kalmadığı için vergileri, zamları otomatiğe bağladılar.
Bu da aynı. Bunu satar, onu satar, 3 gün sonra satacak bir şey kalmayınca da kendini satar. Bunu da Microsoft alır. Zaten amaç oydu. Nokia'nın değerini düşürüp satın almak.
Tabi Microsoft, Vertu telefonlara Phone7 yüklemeyeceği için MS, Nokia'yı satın almadan önce Nokia'nın bunu elden çıkartması işine geliyor.
Satın satın...
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K_Spartakus 7 yıl
Nokiciler yorumlariyla kurtarmaya daha gelmemisler .....yavas yavas fanlarida gemiyi terk etmeye basladi :)
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napolyon94 7 yıl
resimdeki telefonda cok sikmis yav :)
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SEO-Uzmanı 7 yıl
elektroliz ile istersen
altın istersen gümüş kaplama yaparsın !
bilmeyen cahile, istediğin fiyata satarsın :D
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artenis 7 yıl
knight :
''Mobil dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden okuyucularımız için ''
İlk sayfadaki 10 haberden 9'u akıllı telefon haberi dolayısı ile bu cümle ANLAMSIZ kalıyor - donanım haber'in eski haberlerinin özlemi bu mesaja beni MECBUR bıraktı ...
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mert1907 7 yıl
Satsa nolcak kı WP de ısrar ede ede batmaya mahkum olacaklar en sonunda da Mıcrosoft a herseyı devrederler olur bıter.
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createemir 7 yıl
Bende diyom bu marka niye saçma sapan telefonlar çıkarıyor, Nokia'nın imiş..
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