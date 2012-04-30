Nokia, Vertu'yu 200 milyon Euro'ya satmayı planlıyor

Haber Editörü
Mobil dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden okuyucularımız için Vertu markası muhtemelen kulağa yabancı gelmeyecektir. Nokia'nın bünyesinde yer alan Vertu, üst gelir grubuna özel lüks cep telefonları üretiyordu.
Financial Times cephesinden gelen habere göre Nokia, kendisine fon sağlamak için Vertu'yu elden çıkarmaya kararlı. Nokia'nın, İngiltere merkezli özel bir girişim sermayesi şirketi olan Permira Grubu'yla masaya oturduğu ileri sürülüyor ve Nokia, bu devir işleminden 200 milyon Euro bekliyor. Vertu da Permira Grubu da haberler karşısında yorum yapmaktan kaçınıyor.
Permira Grubu ile benzer şekilde bir girişim sermayesi şirketi olan EQT'nin de Vertu ile ilgilendiği ancak tarafların anlaşmaya varamadığı gelen bilgiler arasında.
http://www.reuters.com/article/2012/04/29/us-nokia-sale-idUSBRE83S0G020120429 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Beş para edip etmemesi konu değil. Lüks telefon meraklısi insan işlemciymiş, kameraymış, marketmis bunlara bakmaz. O adam malzeme kalitesine bakar. Altın, gümüş, çelik kasa gibi özellikler o kişi için daha önemlidir. Maksat dış görünüşü kaliteli olsun ve bakıldığında zenginlik göstergesi olduğu belli olsun. Örnek: Vay be adamda altın kasa telefon var.
Görüşüne esasında bende katılıyorum. Içi beş para etmez cihazlar. Zamanında 88xx serisi cihazları vardı. Arte, Carbon, Gold gibi cihazları 2500 liradan çok sattı. Bildiğimiz 6300, 6303 gibi cihazların metal kasa giydirilmiş haliydi. Içi beş para etmeyen işletim sistemi bile olmayan dandik Java cihazlardi. Multitasking bile yapmaktan aciz cihazlardi.