Nokia, Vertu'yu satarken Scalado firmasını da satın aldığını duyurdu

Son dönemlerde yaşadığı mali sıkıntılarla çalkantılı günler geçiren Nokia, Reuters'in iddiasına göre Vertu lüks telefon üretim bölümünü EQT grubuna satmak üzereydi. Nokia resmi bir basın duyurusu yaparak iddiaları doğruladı.





Yeniden yapılanma planları gereği Nokia, Vertu bölümünü EQT girişimine sattı. Kesin meblağ açıklanmamakla birlikte 200 milyon Avro olduğu tahmin ediliyor. Nokia, Vertu'nun yüzde 10'luk kısmını elinde tutmaya devam edecek. Satış süreci yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak.





Satışın haricinde Nokia, 2013 yılı sonuna kadar 10 000 personelin de işine son vermiş olacak. Finlandiya, Almanya ve Kanada'daki tesislerini kapatacak olan firma, işten çıkarmaları yoğun olarak bu bölgede gerçekleştirecek.

Ayrıca lider kadroda bulunan pazarlama müdürü Jerri Devard, mobil telefon bölümü başkan yardımcısı Mary McDowell ve satış bölgeleri bölümü başkan yardımcısı Niklas Savander de 30 Haziran'da görevlerinden ayrılacak. Yerlerine ise sırasıyla Timo Toikkanen, Chris Weber ve Susan Sheehan gelecek.





Bunun yanında Nokia, Lumia telefonlarına yatırım yapmayı sürdürüyor. Basın bildirisine göre Nokia, görüntüleme uzmanı Scalado firmasını satın aldı.





Scalado son olarak Photobeamer görüntü paylaşım uygulaması ile App Store üzerinde yer almış, ayrıca BlackBerry 10 işletim sistemindeki yenilikçi Timeline kamera teknolojisine de altyapı desteği sağlamıştı.





Nokia, Scalado firması ile uzun süredir ortaklık halindeydi. Şimdi bu bir adım daha ileri gitmiş oldu. Nokia, Scalado'nun teknolojilerini Lumia cihazlarının kamera yeteneklerini artırmak için kullanacağını açıkladı. Bu da, BB10'daki yenilikleri yakın zamanda Lumia modellerinde de görebileceğimiz anlamına geliyor. Satın alma süreci yıl sonunda tamamlanacak.





Bu yeniden yapılanmanın ise gelecek yıl itibariyle firmaya 1.3 milyar dolara mal olması bekleniyor. Buna harita hizmetinin farklı sektörlere de genişletilmesi ve S40/S30 cihazlarının geliştirilmeye devam etmesi masrafları da dahil.