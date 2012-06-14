Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, Vertu'yu satarken Scalado firmasını da satın aldığını duyurdu

6 yıl
2,4b
1
10
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemlerde yaşadığı mali sıkıntılarla çalkantılı günler geçiren Nokia, Reuters'in iddiasına göre Vertu lüks telefon üretim bölümünü EQT grubuna satmak üzereydi. Nokia resmi bir basın duyurusu yaparak iddiaları doğruladı.

Yeniden yapılanma planları gereği Nokia, Vertu bölümünü EQT girişimine sattı. Kesin meblağ açıklanmamakla birlikte 200 milyon Avro olduğu tahmin ediliyor. Nokia, Vertu'nun yüzde 10'luk kısmını elinde tutmaya devam edecek. Satış süreci yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak.

Satışın haricinde Nokia, 2013 yılı sonuna kadar 10 000 personelin de işine son vermiş olacak. Finlandiya, Almanya ve Kanada'daki tesislerini kapatacak olan firma, işten çıkarmaları yoğun olarak bu bölgede gerçekleştirecek.
Ayrıca lider kadroda bulunan pazarlama müdürü Jerri Devard, mobil telefon bölümü başkan yardımcısı Mary McDowell ve satış bölgeleri bölümü başkan yardımcısı Niklas Savander de 30 Haziran'da görevlerinden ayrılacak. Yerlerine ise sırasıyla Timo Toikkanen, Chris Weber ve Susan Sheehan gelecek.

Bunun yanında Nokia, Lumia telefonlarına yatırım yapmayı sürdürüyor. Basın bildirisine göre Nokia, görüntüleme uzmanı Scalado firmasını satın aldı. 

Scalado son olarak Photobeamer görüntü paylaşım uygulaması ile App Store üzerinde yer almış, ayrıca BlackBerry 10 işletim sistemindeki yenilikçi Timeline kamera teknolojisine de altyapı desteği sağlamıştı.

Nokia, Scalado firması ile uzun süredir ortaklık halindeydi. Şimdi bu bir adım daha ileri gitmiş oldu. Nokia, Scalado'nun teknolojilerini Lumia cihazlarının kamera yeteneklerini artırmak için kullanacağını açıkladı. Bu da, BB10'daki yenilikleri yakın zamanda Lumia modellerinde de görebileceğimiz anlamına geliyor. Satın alma süreci yıl sonunda tamamlanacak.

Bu yeniden yapılanmanın ise gelecek yıl itibariyle firmaya 1.3 milyar dolara mal olması bekleniyor. Buna harita hizmetinin farklı sektörlere de genişletilmesi ve S40/S30 cihazlarının geliştirilmeye devam etmesi masrafları da dahil.

http://press.nokia.com/2012/06/14/nokia-sharpens-strategy-and-provides-updates-to-its-targets-and-outlook/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
asalet03 6 yıl en beğenilen
bence hiç bir zaman tekelcilik iyi değil elbetteki android güzel bir sistem ancak dünyadaki bütün cihazlar android olacak diye bir kaidede yok zira bugün b.bery nin çok sağlam cihazları var nokia için durum biraz farklı firma resmen ruhunu satlığa
çıkarttı .... microsofta yamandı ve piyasa bu kadar hızlı ve acımasızken hala uçuk fiyatlara cihaz satacam diye düşünen nokia batmaya mahkum bence ...
bence hiç bir zaman tekelcilik iyi değil elbetteki android güzel bir sistem ancak dünyadaki bütün cihazlar android olacak diye bir kaidede yok zira bugün b.bery...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
atakan21
Androıd geçmedikleri sürece Dünyanın en iyi kameralarına yapsalar neye yarar ???

Böyle bir soruya kendin ne cevap verirsin diye merak ettim ama böyle bir soru sorabilecek olandan gelecek cevabı duymamak daha iyi olur diye düşünerek susmaya karar verdim =) gene de susamadım gerçi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 6 yıl
Eminim bugün bile android'e geçerse samsung'un en büyük rakibi olur bu inadın binlerce kişinin ekmeğine mal olması çok yazık!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
octaduce888 6 yıl
Şu haliyle zaten gayet iyi ki üstüne ekleye ekleye gidecekler muhtemelen.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 6 yıl
Kullanıcı deneyiminden uzak işletim sistemleri ve taş devrinden kalma donanımları dururken yatırım yaptığı şeye bak madem kameraya bu kadar önem veriyorsun kapa dükkanı git optik üreticisi ol video kamera, fotoğraf makinası falan üret...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 6 yıl
Meego gibi cikmadan meltemi de durdurma karari alarak artik sadece kukla olma yolunda ilerlemeye devam eden bir firmadan oteye gidemez. Sadece WP serileri ni seneye gormeye baslariz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Bir zamanlar nokıanın çırağı olan firmalar şimdi nokıaya ustalık dersi veriyor uykudan uyanmalısın nokıa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
Vertuyu satmasından ziyade Scalado firmasının alımı da müthiş bir gelişme.Gerek symbian gerekse diğer platformlardaki yazılımları gerçekten harika...
Anlaşılan nokianın stratejisi kalite yönüne odaklanmış durumda.Multimedia konusunda nokianın rakipsiz olabileceğini düşünüyorum.Şu haliyle zaten gayet iyi ki üstüne ekleye ekleye gidecekler muhtemelen.
Android tarafında ise durum daha da vahim.Mesela s3 çıktı hatta sensör 4s ile aynı olmasına rağmen aynı kaliteye erişilemiyor.Yine sanal makineden dolayı işlemci tam verimle kullanılmıyor.Öyle bir hal aldıki adamlar 3300 mah pil koyuyor :S yine tegra 3lü htc onex çıktı ama bazı oyunlar takıla takıla anca çalışıyor...Yani görüldüğü gibi android de herhangi bir stabilite söz konusu değil.Arayüz farklı farklı olduğundan güncellemeler için telefon üreticisini beklemek zorundasın vs ya da en dandik bir oyunu oynamak için bile neredeyse yönetici düzeyinde izinler vermek zorundasın vs...
Sizce bu durumu sadece benmi görüyorum?Tabiki hayır.En çok kullanılan android şu anda ancak bu nokiayı hiç endişelendirmiyor.Ya da tizen çalışmalarını normal bir hızla devam eden samsung&intel de öyle...Özellikle samsungun ücretsiz işletim sistemiyle milyonlarca satarken neden farklı bir arayış içine giriyor dersiniz?Bir kaygısımı var gelecekle ilgili?Ya da benim düşündüğüm gibi düşünüyor olabiklirmi?Tartışmaya açık elbette...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
hala kamerayla ugrasiyorlar. n8 e 12mp kamera koydun, symbianda 41mp kamerali model cikartin, ne degisti? iphone dune kadar kamerasina adam gibi bir mercek bile koymuyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asalet03 6 yıl en beğenilen
bence hiç bir zaman tekelcilik iyi değil elbetteki android güzel bir sistem ancak dünyadaki bütün cihazlar android olacak diye bir kaidede yok zira bugün b.bery nin çok sağlam cihazları var nokia için durum biraz farklı firma resmen ruhunu satlığa
çıkarttı .... microsofta yamandı ve piyasa bu kadar hızlı ve acımasızken hala uçuk fiyatlara cihaz satacam diye düşünen nokia batmaya mahkum bence ...
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elixiron 6 yıl
Androıd geçmedikleri sürece Dünyanın en iyi kameralarına yapsalar neye yarar ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2392 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, nokia ve vertu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S3, HTC One X'e karşı "Hangisi en iyisi?" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim