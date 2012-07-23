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Nokia, Windows Phone 8 cihazlarına yönelik özel fiyatlar için operatörlerle görüşüyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ile yaptığı ortaklık sonrası piyasaya sürdüğü Windows Phone yüklü Lumia serileri için büyük reklam kampanyaları düzenleyen Nokia, bununla birlikte istediği satış rakamlarına ulaşamadı. 

Windows Phone 8 cihazlarının benzer bir durum yaşamaması için firma bu kez farklı bir strateji üzerinde çalışıyor.

Financial Times tarafından verilen habere göre Nokia, Avrupa'daki operatörlerle satış sonrası kazanç dağılımını masaya yatırarak, tüketicilere çok özel fiyatlarla Windows Phone 8 cihazları sunmanın görüşmelerini yapmaya başladı. 

France Telecom gibi pek çok dev Nokia ile görüşme aşamasında ancak şu an için kesin bir anlaşmaya varılmış değil. Anlaşma kapsamında başarılı satışlar yapan operatörlere ek ödemeler yapılması da var.

Nokia bu kez telefonlarının tüketicilerin eline çok hızlı ulaşmasını sağlamak istiyor ve satışlardan kendi payına düşen kısmı bir miktar düşürebilir. Nokia ilk etapta bir iki dağıtım kanalını devreye sokacakken sonrasında ise hızlı bir yayılım sergilenecek.  

Nokia'nın benzer bir stratejisini ABD'de Lumia 900 modelinin kontratlı olarak 60$ altına inmesiyle görmüştük. İndirim sonrası başarılı satışlar yapan Lumia 900, Nokia'nın yeni stratejisini belirlemesinde önemli rol oynadı.

http://www.reuters.com/article/2012/07/23/net-us-nokia-idUSBRE86I0F620120723 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
pasaport varsa en güzelispot almak sanırım s3 2000 tl iken spot fiyatı 1300 tl dogubankta
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senatorlines 6 yıl
Öyle veya böyle Türkiyede fiyatların kazık olduğunu herkes biliyor Avro bölgesinde 1000 ise burda 1500 bizim hayat standardımız onlara göre daha yüksek ya ondan, belkide devlet vatandaşını çok düşündüğündendir, nerde kaldı adalet nerde kaldı demokrasi, nerde kaldı müslümanlık, onlarınki can da bizimki patlıcan mı?
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Lepanto 6 yıl
Devlet telefonlardan %49 vergi alıyor, tabii ki Avrupa'yla Amerika'yla aynı fiyata telefon alamayız, şaşırmamak lazım. (%49 oranına gümrük vergileri vb. ekstralar dahil değildir)
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darkaura 6 yıl
bir haberdede su kontratli fiyatlara atlanmasa disimi kiracam. her seferinde ayni terane. tamam yurtdisinda kontratli cok uygun geliyor ama biraz aklinizi calistirin son nesil bir akilli telefonu kim hayrina 60$dan versin.
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meczupca 6 yıl
sayın donanımhaber ekibi,buradan size seslenmek istiyorum artık telefonların yurtdışı operatör satış fiyatlarını buraya yazmayın..büyük nümayiş oluyor,herhangibir nokia lumnia yı 60 dolara rahatlıkla satılabileceğini,türk olduğu için 1500 lira verdiğini düşünen insanlar var aramızda:) ya şunu tam olarak yazın yada eriniyorsanız hiç girmeyin operator fiyat olayına..
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Amedra 6 yıl meczupca
meczupca
sayın donanımhaber ekibi,buradan size seslenmek istiyorum artık telefonların yurtdışı operatör satış fiyatlarını buraya yazmayın..büyük nümayiş oluyor,herhangibir nokia lumnia yı 60 dolara rahatlıkla satılabileceğini,türk olduğu için 1500 lira verdiğini düşünen insanlar var aramızda:) ya şunu tam olarak yazın yada eriniyorsanız hiç girmeyin operator fiyat olayına..

adam haklı
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wertasd 6 yıl
Lumia 900 gelmeyecek diye biliyorum. Zira sevgili WP8 yeni donanım üzerinde çalışacak. mevcut durumdaki WP7 telefonlar WP8 e geçiş yapamayacak.
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ParacelciuS 6 yıl
24 ay, Hey yöne 1000 dk + 1000 sms + 4 GB (veya sınırsız internet) = 60 TL gibi olursa düşünebilirim.
Ama Nokia umarım Lumia 900 ile girmeye çalışmaz pazara. Telefon resmen eski nesil.
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wustti 6 yıl
avrupa içinse kullanıcılar karlı çıkacaklardır. ama nokia türkiye için aynı stratejileri izlerse daha en baştan s.çar:) ya harbiden adam akıllı bi kampanya olacak ki bizim operatörlerle mümkün değil. kaldı ki benim ihtiyaçlarım için hepsi fazla şu anda ben her halukarda 1 ayda daha az para harcıyorum telefon görüşmeleri için. bizim ülkemizde satmak istiyorlarsa en makil yöntem cihazı koyacaksın rafa şu kadar diyeceksin adam gibi bi fiyat belirleyeceksin eğer fiyatın hakikaten cazip olursa peynir ekmek gibi satarsın...
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simaros 6 yıl
ne fark ederki türkiyede yine 500 tl kazık eleyip kontratla satılacak
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alprkrkmz 6 yıl
jovanovic
Orijinalden alıntı: alprkrkmz
Orijinalden alıntı: jovanovic
Orijinalden alıntı: alprkrkmz şaka gibi. 60$ nedir ki. bir de buraya bakıyorum. yazık bu ülkenin insanlarına.
Kontrat olduğu için normal fiyat... Adamlar 2 sene boyunca ayda 30-40$ ödüyor...
cihaz parası o kadar. ki biz de ödüyoruz o kadar para aylık. o 60$ sadece bir kerelik verilen cihaz parası.
Cihaz parası 60$ ama 2 yıl kontrat yapıyorsunuz mesela bizdeki gibi... Yine toplamda 1.000$ civarı ödemiş oluyorsunuz bu telefona ve operatör hizmetine. Bence cazip değil, buna benzer kontratlar biraz daha kazık olma suretiyle burda da var.

kontrat yaptığını biliyorum elbette. ama cihaz parası sadece 60$. bunu kastetmiştim.
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alprkrkmz 6 yıl
vodafone ingiltere. s3 için 900 dk her yöne, sınırsız SMS ve 2 gb internet. s3 ücretsiz. aylık 41 pound. toplamda 2600 a denk geliyor. daha uygun paket var o da 2400 denk geliyor. Türkiyede benzer paket 3400 e.
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alprkrkmz 6 yıl
armanatilgan
alprkrkmzşaka gibi. 60$ nedir ki.bir de buraya bakıyorum. yazık bu ülkenin insanlarına.
Amerikadaki tarife fiyatlarından haberin yok sanırım. Burda 19 TL ye 500 her yöne 500 dk, 1000 sms 1 gb internet var. Peki ya orda ? 200 dakika görüşme 25$.

şimdi baktım. AT&T 40$ a 450 her yöne dk. ayrıca geceleri ve haftasonları her yöne 5000 dk veriyor 2 senelik kontrat ve one x de 200$a geliyor.. arkadaşım sIII aldı vodafone dan. 85TL aylık. ek olarak 59 TL de tarife ücreti. 3456 TL ye geliyor. cihaz ücreti ABD de 200$, burada 2000TL.
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