Nokia, Windows Phone 8 cihazlarına yönelik özel fiyatlar için operatörlerle görüşüyor

Haber Editörü
Microsoft ile yaptığı ortaklık sonrası piyasaya sürdüğü Windows Phone yüklü Lumia serileri için büyük reklam kampanyaları düzenleyen Nokia, bununla birlikte istediği satış rakamlarına ulaşamadı.
Windows Phone 8 cihazlarının benzer bir durum yaşamaması için firma bu kez farklı bir strateji üzerinde çalışıyor.
Financial Times tarafından verilen habere göre Nokia, Avrupa'daki operatörlerle satış sonrası kazanç dağılımını masaya yatırarak, tüketicilere çok özel fiyatlarla Windows Phone 8 cihazları sunmanın görüşmelerini yapmaya başladı.
France Telecom gibi pek çok dev Nokia ile görüşme aşamasında ancak şu an için kesin bir anlaşmaya varılmış değil. Anlaşma kapsamında başarılı satışlar yapan operatörlere ek ödemeler yapılması da var.
Nokia bu kez telefonlarının tüketicilerin eline çok hızlı ulaşmasını sağlamak istiyor ve satışlardan kendi payına düşen kısmı bir miktar düşürebilir. Nokia ilk etapta bir iki dağıtım kanalını devreye sokacakken sonrasında ise hızlı bir yayılım sergilenecek.
Nokia'nın benzer bir stratejisini ABD'de Lumia 900 modelinin kontratlı olarak 60$ altına inmesiyle görmüştük. İndirim sonrası başarılı satışlar yapan Lumia 900, Nokia'nın yeni stratejisini belirlemesinde önemli rol oynadı.
http://www.reuters.com/article/2012/07/23/net-us-nokia-idUSBRE86I0F620120723 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adam haklı
Ama Nokia umarım Lumia 900 ile girmeye çalışmaz pazara. Telefon resmen eski nesil.
kontrat yaptığını biliyorum elbette. ama cihaz parası sadece 60$. bunu kastetmiştim.
şimdi baktım. AT&T 40$ a 450 her yöne dk. ayrıca geceleri ve haftasonları her yöne 5000 dk veriyor 2 senelik kontrat ve one x de 200$a geliyor.. arkadaşım sIII aldı vodafone dan. 85TL aylık. ek olarak 59 TL de tarife ücreti. 3456 TL ye geliyor. cihaz ücreti ABD de 200$, burada 2000TL.