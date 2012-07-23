Nokia, Windows Phone 8 cihazlarına yönelik özel fiyatlar için operatörlerle görüşüyor

Microsoft ile yaptığı ortaklık sonrası piyasaya sürdüğü Windows Phone yüklü Lumia serileri için büyük reklam kampanyaları düzenleyen Nokia, bununla birlikte istediği satış rakamlarına ulaşamadı.





Windows Phone 8 cihazlarının benzer bir durum yaşamaması için firma bu kez farklı bir strateji üzerinde çalışıyor.





Financial Times tarafından verilen habere göre Nokia, Avrupa'daki operatörlerle satış sonrası kazanç dağılımını masaya yatırarak, tüketicilere çok özel fiyatlarla Windows Phone 8 cihazları sunmanın görüşmelerini yapmaya başladı.





France Telecom gibi pek çok dev Nokia ile görüşme aşamasında ancak şu an için kesin bir anlaşmaya varılmış değil. Anlaşma kapsamında başarılı satışlar yapan operatörlere ek ödemeler yapılması da var.





Nokia bu kez telefonlarının tüketicilerin eline çok hızlı ulaşmasını sağlamak istiyor ve satışlardan kendi payına düşen kısmı bir miktar düşürebilir. Nokia ilk etapta bir iki dağıtım kanalını devreye sokacakken sonrasında ise hızlı bir yayılım sergilenecek.





Nokia'nın benzer bir stratejisini ABD'de Lumia 900 modelinin kontratlı olarak 60$ altına inmesiyle görmüştük. İndirim sonrası başarılı satışlar yapan Lumia 900, Nokia'nın yeni stratejisini belirlemesinde önemli rol oynadı.