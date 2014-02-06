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Nokia X sertifika onaylarından geçmeye başladı

5 yıl
298
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia X sertifika onaylarından geçmeye başladı

Nokia'nın Android işletim sistemini temel alarak geliştirdiği Nokia X/Normandy kod adlı akıllı telefonu ile ilgili yeni bir bilgi daha internette paylaşıldı.

Cihazın piyasaya çıkma ihtimalini güçlendiren bilgiye göre Endonezya ve Malezya'da haberleşme komisyonlarının onayından geçti. RM-980 model numarasına sahip olan cihaz aynı numara ile BrowserMark benchmark skorlarında da ortaya çıkmıştı. Bu testlerde cihazın Chrome tarayıcısı kullandığı da tespit edilmişti. Bu bakımdan sertifika onayından geçen cihazın Nokia X olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. 

Nokia X modelinde Android işletim sistemi doğrudan kullanıcıya sunulmuyor. Nokia, bunun yerine Amazon gibi kendi geliştirdiği bir arayüzü KitKat üzerine entegre edecek ve sadece Nokia uygulama mağazasına erişim sağlanacak. Ayrıca üçüncü taraf uygulama mağazaları da cihaz üzerinde önyüklü olarak gelecek. 

Cihazın belirtilen özellikleri ise çift SIM, 1500mAh batarya, 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, çift çekirdekli 1GHz saat hızında çalışan Snapdragon işlemci, 6 renk seçeneği olarak sıralanıyor. Muhtemelen tanıtım tarihi olarak ise 25 Şubat veya 25 Mart tarihleri öne çıkıyor. 

http://www.phonearena.com/news/Android-touting-Nokia-X-Normandy-more-likely-than-ever-as-it-gets-certified-in-both-Indonesia-and-Malaysia_id52186 Yorum Yaz
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