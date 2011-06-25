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Nokia, X6 için v32 numaralı firmware güncellemesini yayınladı

7 yıl
16,3b
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9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, 434 MHz ARM11 işlemci ve 128 MB RAM'den güç alan; Symbian S60 5th Edition işletim sistemini kullanan modeli X6 için v32 numaralı firmware güncellemesi kullanıma sunuldu.
Yayınlanan firmware güncellemesinin;
  • Nokia X6'nın genel performansını olumlu yönde etkilediği,
  • Hataları minimize edilerek stabiliteyi arttırdığı,
  • Telefonun bazı uygulamalarını güncellendiği ifade ediliyor.

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DH Misafiri 6 yıl
la telefon çok kötü çöktü la benimki
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ezimuse 7 yıl
evet çıkalı 1 ay oluyor ve 500kb bi güncellemeydi performans açısından bi farkta yoktu bunuda belirtmeliyim
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android137 7 yıl
Hocam bu versiyon çıkalı 1 ay oldu ve kendi konusunda da arkadaşlar tarafından yayınlandı gerek yoktu tekrardan konu açmanıza
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safe-e 7 yıl
birde n97 için yayımlasa memnun oluruz yoksa dağıtacam bu 97 yi
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Şehr-i Hüzün 7 yıl
Nokia'nın güncellemelerle pek bi' şey yaptığı yok. X6'ya Sunrise vb. cfw kurarsanız çok daha yüksek performans alırsınız cihazdan.

Bu arada bu tür haberi de ilk defa görüyorum.
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imperial crusader 7 yıl
bu versiyon çıkalı bir ay oldu
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séquestre 7 yıl
Nokia 'dan güncelleme görmek güzel ..
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denizhanq 7 yıl
x6'nın özellikleri yanlış yazılmış bu kadar olmaz. 434mhz arm 11 işlemcisi 128 mb ram var diye biliyorum ben
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..Knight.. 7 yıl
Uyarı için teşekkürler, düzeltildi.
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