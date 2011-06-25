Nokia, X6 için v32 numaralı firmware güncellemesini yayınladı

Haber Editörü
Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın, 434 MHz ARM11 işlemci ve 128 MB RAM'den güç alan; Symbian S60 5th Edition işletim sistemini kullanan modeli X6 için v32 numaralı firmware güncellemesi kullanıma sunuldu.
Yayınlanan firmware güncellemesinin;
- Nokia X6'nın genel performansını olumlu yönde etkilediği,
- Hataları minimize edilerek stabiliteyi arttırdığı,
- Telefonun bazı uygulamalarını güncellendiği ifade ediliyor.
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Bu arada bu tür haberi de ilk defa görüyorum.