Nokia X6'nın tanıtım posteri sızdırıldı

HMD Global'in 16 Mayıs'ta Nokia X6'yı tanıtması bekleniyor. Lansman öncesinde akıllı telefonun resmi basın görselleri internette dolaşmaya başladı. Suning isimli online alışveriş sitesi, yaklaşan cihazın tanıtım posterini yayınladı. Site ödül olarak 10 adet Nokia telefonun verildiği bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Poster sayesinde telefonun tasarımını tüm ihtişamıyla görme fırsatı yakaladık.

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Geçtiğimiz günlerde çentikli Nokia X6'yı gösteren bir video da internete düşmüştü. Teknik özellikleri hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak raporlara bakılırsa telefon 19:9 görüntü oranına sahip 5.8 inç Full HD+ ekran, Zeiss lensli çift arka kamera, parmak izi tarayıcısı ve Android Oreo işletim sistemi ile gelecek. Nokia X6'nın iki varyantının olacağı söyleniyor.

Snapdragon 636 ve Helio P60'lı iki farklı model

Snapdragon 636 ve 6 GB RAM'le güçlendirilen versiyon 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak. MediaTek Helio P60 ve 4 GB RAM'le donatılan modelde ise 64 GB depolama alanı yer alacak. Bazı raporlar cihazda 12 megapiksel + 13 megapiksel çözünürlükte çift arka kameranın olacağını iddia ediyor. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise henüz belli değil. Helio P60 işlemcili ucuz varyantın 250 dolar, Snapdragon 636'lı pahalı versiyonun ise yaklaşık 285 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/05/07/nokia-x-promotional-poster-by-suning-leaked-design-revealed-once-again/