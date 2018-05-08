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Nokia X6'nın tanıtım posteri sızdırıldı

Yeni Nokia X6'nın 16 Mayıs'ta Pekin'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Lansman öncesinde akıllı telefonun tasarımını ortaya koyan bir tanıtın posteri sızdırıldı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global'in 16 Mayıs'ta Nokia X6'yı tanıtması bekleniyor. Lansman öncesinde akıllı telefonun resmi basın görselleri internette dolaşmaya başladı. Suning isimli online alışveriş sitesi, yaklaşan cihazın tanıtım posterini yayınladı. Site ödül olarak 10 adet Nokia telefonun verildiği bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Poster sayesinde telefonun tasarımını tüm ihtişamıyla görme fırsatı yakaladık.
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Geçtiğimiz günlerde çentikli Nokia X6'yı gösteren bir video da internete düşmüştü. Teknik özellikleri hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak raporlara bakılırsa telefon 19:9 görüntü oranına sahip 5.8 inç Full HD+ ekran, Zeiss lensli çift arka kamera, parmak izi tarayıcısı ve Android Oreo işletim sistemi ile gelecek. Nokia X6'nın iki varyantının olacağı söyleniyor.

Snapdragon 636 ve Helio P60'lı iki farklı model

Snapdragon 636 ve 6 GB RAM'le güçlendirilen versiyon 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak. MediaTek Helio P60 ve 4 GB RAM'le donatılan modelde ise 64 GB depolama alanı yer alacak. Bazı raporlar cihazda 12 megapiksel + 13 megapiksel çözünürlükte çift arka kameranın olacağını iddia ediyor. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise henüz belli değil. Helio P60 işlemcili ucuz varyantın 250 dolar, Snapdragon 636'lı pahalı versiyonun ise yaklaşık 285 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2018/05/07/nokia-x-promotional-poster-by-suning-leaked-design-revealed-once-again/ Yorum Yaz
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sistemli adam 1 yıl
çentikçi tayfa gelmiştir demiştim.
gelmişler.
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stalker(1979) 1 yıl
Aman çentik canım çentik artık sana sana muhtacım çentik :D
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Jacques Reverdi 1 yıl
... malları. Ucube tasarımda LG'yle yarışıyorlar.
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ezimuse 1 yıl
X6 denilince aklıma gelen.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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XFalconX 1 yıl
Her marka çentiği tadacaktır !!!
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lazloo 1 yıl
Ben beğendim yahu. Nedir bu çentik ile alıp veremediğiniz. Delinin biri kuyuya taş atmış çentik kötü diye, herkes takmış çentik de çentik. Forum ahalisi ağlıyordu ekran kasa oranı diye. Napsın adamlar? Bir de ilk çentik olayı Apple dan gelen bir şey değil yanlış bilmiyorsam.
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Artunç 1 yıl
Snapdragon işlemcili modeli almak daha mantıklı görünüyor fiyatta makul sayılabilir. Ancak ülkemizdeki döviz kurunun yüksekliği, vergiler ve başka faktörleri de hesaba katarsak fiyat yine 2000 TL civarını bulur bence. Bu fiyattan da ülkemizde rağbet görür mü kestirmek güç..
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sendemail 1 yıl
iphone x çentiği için apple lazer tarama vb bir sürü sensör var o yüzden çentik attık diyordu...
Bu android arkadaşlar da kamera dışında bir husus yok ,o zaman niye kasıyorlar çentik vb.????
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The Balance 1 yıl sendemail
Hocam bu laflar artık klişe oldu her haberin altında görmekten usandım.
Koca LG -O kadar tasarımcısı olan firma- önceki tasarımı bitirip çentikli tasarım getirdi. İnsanlar Apple gibi telefon istiyor demek ki. Üstünde abuk sabuk 3d teknolojisi kimin umrunda. Öyle olmasa Xiaomi telefonlarının arkasına trafik lambası takar mıydı? Demek ki benzemeye çalışıyorlar. Yani yok önce biz bulduk diyenler mi,artık alışacaksınız diyenler mi. Seneye zaten bitecek katlanabilir telefon sevdası başlayacak. O zaman işler daha da karışacak.
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Whippoorwill 1 yıl
Nokia'yı da kaybettik.
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McLaren64 1 yıl Whippoorwill
Nokia'yı kaybedeli bir 10 sene oluyor aslında.
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javaprof 1 yıl
Çentiği olmasa güzel telefon.
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