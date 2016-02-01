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Nokia akıllı telefon patent anlaşmalarıyla gelir elde etmeye devam ediyor

Nokia'nın akıllı telefonlar alanındaki patentleri firmaya gelir getirmeye devam ediyor. Samsung ile yapılan anlaşma firmanın gelirlerinde artış gerçekleşmesini sağladı.
3 yıl
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11
Mobil Uygulamalar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Mobil cihazlar birimini Microsoft'ta satan Nokia, araştırma-geliştirme bölümünün patent hakları sayesinde önemli miktarda gelir elde etmeye devam ediyor. Samsung ile 2014 yılının Ocak ayında başlayan 5 yıllık patent kullanım hakları anlaşması sayesinde firma yüzlerce milyon avro kazanç sağladı.
Nokia akıllı telefon patent anlaşmalarıyla gelir elde etmeye devam ediyor
Nokia'nın patent alanına adanmış bölümü Nokia Technologies, 2015 yılındaki anlaşmalarla 1.1 milyar avroluk gelir bekliyor. Ayrıca 2016 ila 2018 arasındaysa ortalama 1.3 milyar avroluk yıllık gelir bekleniyor. Buna karşın yatırımcılar gelirlerden çok da memnun değiller. Nokia'nın 2014'te elde ettiği 578 milyon avroluk gelir her ne kadar 800 milyon avroya çıksa da firmanın hisseleri %10 değer kaybetti. Anlaşılan yatırımcılar daha yüksek gelir bekliyorlardı. Son 20 yılda araştırma geliştirme alanında 50 milyar dolar harcayan Nokia'nın 30.000 farklı patent aldığı biliniyor.
Yatırımcılar patent hakları bir yana Nokia'nın akıllı telefon sektöründen çıkmasına karşın telekom ve şebeke alanında girişimlerine güveniyor. Finlandiyalı teknoloji devi, teknoloji  geçen yıl Fransız telekom şirketi Alcatel-Lucent'i 15.6 milyar avroya satın alma girişiminde bulunmuştu.

http://www.theverge.com/2016/2/1/10883792/nokia-samsung-patent-settlement Yorum Yaz
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Gaydurugububak 3 yıl
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DH Misafiri 3 yıl
Alkan abi özlettin kendini hoşgeldin.
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aktorun 3 yıl
Alcatel-Lucent'i 15.6 milyar avroya satın alma girişiminde bulunmuştu.

:)))
Girisiminde bulunmadilar. Aldilar.
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hawloo 3 yıl
Telefon işi sıradanlaştı artık ve ben Nokia dan artık hiç yapılmamış teknolojiler beklentisi içerisindeyim. Adamlar zamanında mobil telefon alanında dünyayı kasıp kavurdu ve hala bir kazanç içinde. Çok farklı ve yenilikçi teknolojileri vardı ama hep konsept çalışma olarak kaldı. Google gibi çok iyi büyüyen bir yazılım şirketi ile işletim sistemi konusunda yarışamadı. İlerleyen zamanlarda bakalım neler çıkacak.
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Mr. Jingles 3 yıl
Şöyle PureView kameralı Android yüklü ve S820 işlemcili bir telefon çıkarsın piyasayı sallar.
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Glorfindel1907 3 yıl Mr. Jingles
Orijinalden alynty: Mr. Jingles

?öyle PureView kameraly Android yüklü ve S820 i?lemcili bir telefon çykarsyn piyasayy sallar.

N8 ve 808 tasarymlarynyn içinde ne güzel olur bu yazdyklaryn
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Guest-5E274E432 3 yıl
Fenomenon
Vay be adamlar hiç bişey yapmadan 1 milyar evro kazanıyorlar. Ama Nokia bi Android çıkarsa çok iyi olur.

İnşAllah bu sene çıkarması bekleniyor.
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Fenomenon 3 yıl
Vay be adamlar hiç bişey yapmadan 1 milyar evro kazanıyorlar. Ama Nokia bi Android çıkarsa çok iyi olur.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Akıllı telefon için beklemedeyiz...
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There goes your life 3 yıl
Alkan abinin makale yazacak olmasına sevindim
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mahsur kalan adam 3 yıl
Hayırlı olsun Alkan Abi hoşgeldin
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samsung, nokia ve
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