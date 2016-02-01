Nokia akıllı telefon patent anlaşmalarıyla gelir elde etmeye devam ediyor

Mobil cihazlar birimini Microsoft'ta satan Nokia, araştırma-geliştirme bölümünün patent hakları sayesinde önemli miktarda gelir elde etmeye devam ediyor. Samsung ile 2014 yılının Ocak ayında başlayan 5 yıllık patent kullanım hakları anlaşması sayesinde firma yüzlerce milyon avro kazanç sağladı.

Nokia'nın patent alanına adanmış bölümü Nokia Technologies, 2015 yılındaki anlaşmalarla 1.1 milyar avroluk gelir bekliyor. Ayrıca 2016 ila 2018 arasındaysa ortalama 1.3 milyar avroluk yıllık gelir bekleniyor. Buna karşın yatırımcılar gelirlerden çok da memnun değiller. Nokia'nın 2014'te elde ettiği 578 milyon avroluk gelir her ne kadar 800 milyon avroya çıksa da firmanın hisseleri %10 değer kaybetti. Anlaşılan yatırımcılar daha yüksek gelir bekliyorlardı. Son 20 yılda araştırma geliştirme alanında 50 milyar dolar harcayan Nokia'nın 30.000 farklı patent aldığı biliniyor.

Yatırımcılar patent hakları bir yana Nokia'nın akıllı telefon sektöründen çıkmasına karşın telekom ve şebeke alanında girişimlerine güveniyor. Finlandiyalı teknoloji devi, teknoloji geçen yıl Fransız telekom şirketi Alcatel-Lucent'i 15.6 milyar avroya satın alma girişiminde bulunmuştu.



http://www.theverge.com/2016/2/1/10883792/nokia-samsung-patent-settlement