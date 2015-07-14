Nokia akıllı telefon üretimi için ortak arayışına başladı

Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra Nokia'nın gözünü tekrar akıllı telefon pazarına diktiği sık sık gündeme geliyor. Ancak ilk kez firmadan da resmi bir açıklama gelmiş durumda.





Nokia Technologies sözcüsü Robert Morlino, akıllı telefon pazarına tekrar girmek istediklerini ancak bunu bir ODM firması üzerinden yapmak istediklerini belirtti. Yani Nokia kendisi telefon üretmeyecek ve Foxconn gibi bir ortağın ürettiği cihazlara kendi markasını yerleştirecek.





Nokia'nın Microsoft ile yaptığı anlaşma kapsamında 2016 sonuna kadar Nokia markası akıllı telefonlarda kullanılmayacak. Ayrıca Nokia'nın üretim, pazarlama ve perakende işlemlerine de girmemesi gerekiyor.





Bu bakımdan Nokia birinci sınıf bir üretici ile anlaşarak üretim, satış ve pazarlama konularını ona devredecek. Kendisi ise sadece tasarım ve teknolojide farklılaşma konularında rehberlik edecek. Böylece Nokia sözleşmeyi ihlal etmeden kıyısından dolaşmış olacak. İlk Nokia akıllı telefonların 2016 sonunda piyasaya çıkması planlanıyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-officially-looking-for-a-world-class-partner-to-re-enter-the-smartphone-business_id71492