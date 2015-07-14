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Nokia akıllı telefon üretimi için ortak arayışına başladı

3 yıl
3,8b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia akıllı telefon üretimi için ortak arayışına başladı

Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra Nokia'nın gözünü tekrar akıllı telefon pazarına diktiği sık sık gündeme geliyor. Ancak ilk kez firmadan da resmi bir açıklama gelmiş durumda. 

Nokia Technologies sözcüsü Robert Morlino, akıllı telefon pazarına tekrar girmek istediklerini ancak bunu bir ODM firması üzerinden yapmak istediklerini belirtti. Yani Nokia kendisi telefon üretmeyecek ve Foxconn gibi bir ortağın ürettiği cihazlara kendi markasını yerleştirecek. 

Nokia'nın Microsoft ile yaptığı anlaşma kapsamında 2016 sonuna kadar Nokia markası akıllı telefonlarda kullanılmayacak. Ayrıca Nokia'nın üretim, pazarlama ve perakende işlemlerine de girmemesi gerekiyor. 

Bu bakımdan Nokia birinci sınıf bir üretici ile anlaşarak üretim, satış ve pazarlama konularını ona devredecek. Kendisi ise sadece tasarım ve teknolojide farklılaşma konularında rehberlik edecek. Böylece Nokia sözleşmeyi ihlal etmeden kıyısından dolaşmış olacak. İlk Nokia akıllı telefonların 2016 sonunda piyasaya çıkması planlanıyor.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-officially-looking-for-a-world-class-partner-to-re-enter-the-smartphone-business_id71492 Yorum Yaz
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Microsoft Specialist 3 yıl
microsoftla anlaşsınlar lumialara nokiayı basıp sürsün piyasaya
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Nu.D.38 3 yıl
Jolla ile birleşecek.Sistem hazır zaten meego nun devamı sailfish.
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istanbulsm 3 yıl
Android ile geri dönüş yaparsa eğer, sırf "nokia" yazısı için bile satın almak isterim.
Seni bekliyoruz efsane...
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Whippoorwill 3 yıl istanbulsm
_KayseriSpor
Android ile geri dönüş yaparsa eğer, sırf "nokia" yazısı için bile satın almak isterim.
Seni bekliyoruz efsane...

+1
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Dexter Morgan 3 yıl
Eski günlerine dönmesi imkansız
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by.eralp 3 yıl
Anlaşmadaki bu kısıtlamalar çok can sıkıcı hiç girmeseler daha iyi
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AMERICAN 3 yıl


nokia ya bundan sonra telefon üretmek yassak.MS cezasını keser yoksa bir daha.


gitsin bir kez daha batsın.
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DownClock01 3 yıl
Gitsin bir çinli üreticiyle anlaşsın..
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mert1907 3 yıl
Nokia kendini kurtarmak için Microsoft'a bilerek mobil kısmını sattı, oradan aldığı parayle işleri çevirip tekrar piyasaya giricek galiba.
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DeepBrown 3 yıl
android ve apple işletim sistemleriyle başa çıkabilecek bir firma varsa o da microsofttur
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Mr. Jingles 3 yıl
Muhtemelen Android ile geri dönecek. Gönül ister ki MeeGo ile geri dönsün ama iş işten geçti.
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Guest-5E274E432 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Muhtemelen Android ile geri dönecek. Gönül ister ki MeeGo ile geri dönsün ama iş işten geçti.
yeni bir sistem yazmak uzun iş ve elinde olanlar ile daha sonra devam edecek ;) şuan mecburiyet diyelim
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Umutcan 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

Muhtemelen Android ile geri dönecek. Gönül ister ki MeeGo ile geri dönsün ama iş işten geçti.

Bu saatten sonra yine farklı işletim sistemi maceralarına girmek daha da batmaktan başka bir işe yaramaz diye düşünüyorum.
Her ne kadar meego ve windows phone'u teknik olarak android'den üstün görsem de durum malesef böyle. Geliştirici desteği alamayan platform tutunamaz bu saatten sonra.
Google akıllı telefon piyasasında ios'a rakip gerektiğini zamanında iyi farketti ve hızlıca piyasaya sundu böylece apple dışındaki tüm üreticiler için platform gereksinimini kapamış oldu.
Apple çünkü ios'u başka üreticilere lisanslamıyordu, diğer üreticilerin böyle bir sisteme ihtiyacı vardı. İlk yapan kazanır ve tekel olur.
Artık yeni bir telefon devrimine kadar android dışındaki sistemler pek de rağbet görmeyecektir. Apple'ı bunun dışında tutuyorum, çünkü ios bu nesildeki devrimi başlatan sistemdir.
Zamanında symbian aynı durumdaydı, özellikle s60 platformu 7650 ile devrimle sağlam giriş yaptı ve bayağı götürdü, sonra basit arayüzlü ve kapasitif dokunmatik akıllı telefon devrimi işini bitirdi.
Teknolojide de tarih tekerrür edecektir, önemli olan ilk hamleyi kimin yapacağı.
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savasserter 3 yıl
Alcatel lucent ile bir ortaklık yapacaklardı. Akıbeti ne oldu acaba?
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Whippoorwill 3 yıl savasserter
savasserter
Alcatel lucent ile bir ortaklık yapacaklardı. Akıbeti ne oldu acaba?

Nokia bahsi geçen firmayı bünyesine kattı.
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BekirTemel 3 yıl
Efsanenin çırpınışları olarak okunmalı bu bence.
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