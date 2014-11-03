Nokia, amiral gemi seviyesinde bir Android akıllı telefon ile yeniden piyasaya dönebilir





Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra akıllı telefon pazarına yeniden girme fırsatları arayan ve bu niyetini duyurmaktan da çekinmeyen Nokia, farklı planlar üzerine yoğunlaşmış durumda.





Firmanın Microsoft'a devrettiği Nokia isim hakkının kullanım süresinin dolmasını bekleyeceğine dair ilk açıklamaların ardından bu kez bazı kaynaklar isim konusunda değişiklik yapılabileceğini iddia ediyor.





İddialara göre Nokia, amiral gemi seviyesinde bir Android akıllı telefon hazırlığında ve bu iş için N9 modelini geliştiren ekibi görevlendirdi. Bilindiği gibi MeeGo işletim sistemi üzerinde çalışan Nokia N9 oldukça olumlu yorumlar almış ve ilgi görmüştü.





Nokia'nın marka devri nedeniyle Android akıllı telefonunda Here isimlendirmesine yer verebileceği konuşuluyor. Ekibin karakteristiği gereği ortaya çıkacak akıllı telefonun N9 tasarımından izler taşıyacağı da ifade ediliyor. Nokia X serisi ile aslında firma Android cephesine göz kırpmış ancak tam satış dönemine denk geldiği için proje rafa kaldırılmıştı. Nokia'nın en azından bir Lumia cihazını Android işletim sistemi ile piyasaya sürmek istediği sık sık dile getirilmekteydi.





Nokia'nın yeni akıllı telefonunu ne zaman piyasaya süreceğine dair bir bilgi yok. Ancak eskisi gibi yaygın bir dağıtım ağının aksine sınırlı bölgede satış yapmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-rumored-to-be-planning-a-return-with-a-flagship-Android-device_id62399