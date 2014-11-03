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Nokia, amiral gemi seviyesinde bir Android akıllı telefon ile yeniden piyasaya dönebilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, amiral gemi seviyesinde bir Android akıllı telefon ile yeniden piyasaya dönebilir

Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra akıllı telefon pazarına yeniden girme fırsatları arayan ve bu niyetini duyurmaktan da çekinmeyen Nokia, farklı planlar üzerine yoğunlaşmış durumda. 

Firmanın Microsoft'a devrettiği Nokia isim hakkının kullanım süresinin dolmasını bekleyeceğine dair ilk açıklamaların ardından bu kez bazı kaynaklar isim konusunda değişiklik yapılabileceğini iddia ediyor. 

İddialara göre Nokia, amiral gemi seviyesinde bir Android akıllı telefon hazırlığında ve bu iş için N9 modelini geliştiren ekibi görevlendirdi. Bilindiği gibi MeeGo işletim sistemi üzerinde çalışan Nokia N9 oldukça olumlu yorumlar almış ve ilgi görmüştü.

Nokia'nın marka devri nedeniyle Android akıllı telefonunda Here isimlendirmesine yer verebileceği konuşuluyor. Ekibin karakteristiği gereği ortaya çıkacak akıllı telefonun N9 tasarımından izler taşıyacağı da ifade ediliyor. Nokia X serisi ile aslında firma Android cephesine göz kırpmış ancak tam satış dönemine denk geldiği için proje rafa kaldırılmıştı. Nokia'nın en azından bir Lumia cihazını Android işletim sistemi ile piyasaya sürmek istediği sık sık dile getirilmekteydi.

Nokia'nın yeni akıllı telefonunu ne zaman piyasaya süreceğine dair bir bilgi yok. Ancak eskisi gibi yaygın bir dağıtım ağının aksine sınırlı bölgede satış yapmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. 


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Nokia-rumored-to-be-planning-a-return-with-a-flagship-Android-device_id62399
http://www.phonearena.com/news/Nokia-rumored-to-be-planning-a-return-with-a-flagship-Android-device_id62399 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Micro$oft işte ne beklersiniz. Adamlar piyasada ne var ne yok süpürüyor. Dağ gibi Minecraft'ı aldılar ve insanlar onu bağımsız oyun diye seviyordu. Age of Empires'ı bitirdi yine bunlar.
Apple, Google, Microsoft derken bütün para Amerika'ya akiyi
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Gwynbleidd. 4 yıl
Nokia da iyice saçmalamaya başladı.
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N0YAN 4 yıl
nokia phone satılmamış mıydı microsofta ?
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Gömceli 4 yıl
Güzel Bir Telefon
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Sony denen çöp markadan çok daha iyi olacağı kesin ama şu sanal tuşları koyma be kardeşim. Hadi koydun tamam ama çinlilerin 1200'e sattığı telefonu 1-2 cam ekleyerek 2300'den itelemeye kalkmasın Sony gibi işte o zaman büyük patlama yapar. Benim Nokia'ya güvenim tam. Sony gibi markasını ayaklar altına sermediği için insanların gözünde daha değerli.
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doblocu_ 4 yıl
Nokia 'nın yeri ayrı. Windows Phone da o kadar kotu değil.Androidli bir Lumian 1020 ve 1520 fena olmazdı.
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antonidas 4 yıl
stock android ile çalışan, sürekli güncellemen, bataryası ve kamerası iyi olan uygun fiyatlı bir telefon üretirlerse piyasada tutunabilirler.
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Lazeran 4 yıl
nokia lumia 935 saf androidle gelse bile yok satar
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simbolmina 4 yıl
Bakalım bu Nokia guzellemeleri ne kadar sürecek. Hayatımda bu firma kadar nefret ettigim tek firma Samsung oldu. Samsung da aynı yoldan Gittiği icin nefret ediyordum. Niteliksiz, birbirinin kopyasi, makyajlanmis cop telefonlar.
Nokia batmaliydi ve hak etti. Nokia 515 nedir misal? O fiyat? neyse herkesin bildiği fakat unuttuğu seyler.
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doctor_bey 4 yıl
Geri dönmeli Nokia,rekabet iyidir
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Technotronic 4 yıl
Nokia bir zamanlar lider telefon üreticisi konumundayken kendisini microsoftun kollarına bırakarak hayatının hatasını yapmış oldu. Artık nokia efsanesi bitti,yeni nesiller nokia dan habersiz olacak .
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revision 4 yıl
Nokia batsın.
Blackberry batsın.
HTC batsın.
Sony batsın.
General Mobile batsın.
bunları diyen adam beyinsizdir bence. Rekabet ortamı ve çok firma yapısı fiyatları indirir, ar-geyi arttırır. Salak mısınız da piyasanın 1-2 firmaya kalmasını istiyorsunuz a cahiller?
2 Yanıt Yanıtla
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-zed- 4 yıl revision
revision

Nokia batsın.
Blackberry batsın.
HTC batsın.
Sony batsın.
General Mobile batsın.

bunları diyen adam beyinsizdir bence. Rekabet ortamı ve çok firma yapısı fiyatları indirir, ar-geyi arttırır. Salak mısınız da piyasanın 1-2 firmaya kalmasını istiyorsunuz a cahiller?

+1 çok doğru
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Glorfindel1907 4 yıl revision
revision

Nokia batsın.
Blackberry batsın.
HTC batsın.
Sony batsın.
General Mobile batsın.

bunları diyen adam beyinsizdir bence. Rekabet ortamı ve çok firma yapısı fiyatları indirir, ar-geyi arttırır. Salak mısınız da piyasanın 1-2 firmaya kalmasını istiyorsunuz a cahiller?

Fanboyluk almış başını gitmiş ne bekliyorsunuz ki hocam herkes halinden memnun yarın ne olacak kimsenin umurunda değil.
Ne bu android takıntısı hala çözemiyorum eğer nokia geri dönerse ki bence şuan için imkansız gibi görünüyor android yerine Symbian ve meego sistemlerini geliştirerek gelmeli
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