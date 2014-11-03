Nokia, amiral gemi seviyesinde bir Android akıllı telefon ile yeniden piyasaya dönebilir

Haber Editörü
Mobil cihaz bölümünü Microsoft'a sattıktan sonra akıllı telefon pazarına yeniden girme fırsatları arayan ve bu niyetini duyurmaktan da çekinmeyen Nokia, farklı planlar üzerine yoğunlaşmış durumda.
Firmanın Microsoft'a devrettiği Nokia isim hakkının kullanım süresinin dolmasını bekleyeceğine dair ilk açıklamaların ardından bu kez bazı kaynaklar isim konusunda değişiklik yapılabileceğini iddia ediyor.
İddialara göre Nokia, amiral gemi seviyesinde bir Android akıllı telefon hazırlığında ve bu iş için N9 modelini geliştiren ekibi görevlendirdi. Bilindiği gibi MeeGo işletim sistemi üzerinde çalışan Nokia N9 oldukça olumlu yorumlar almış ve ilgi görmüştü.
Nokia'nın marka devri nedeniyle Android akıllı telefonunda Here isimlendirmesine yer verebileceği konuşuluyor. Ekibin karakteristiği gereği ortaya çıkacak akıllı telefonun N9 tasarımından izler taşıyacağı da ifade ediliyor. Nokia X serisi ile aslında firma Android cephesine göz kırpmış ancak tam satış dönemine denk geldiği için proje rafa kaldırılmıştı. Nokia'nın en azından bir Lumia cihazını Android işletim sistemi ile piyasaya sürmek istediği sık sık dile getirilmekteydi.
Nokia'nın yeni akıllı telefonunu ne zaman piyasaya süreceğine dair bir bilgi yok. Ancak eskisi gibi yaygın bir dağıtım ağının aksine sınırlı bölgede satış yapmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.
Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Nokia-rumored-to-be-planning-a-return-with-a-flagship-Android-device_id62399
http://www.phonearena.com/news/Nokia-rumored-to-be-planning-a-return-with-a-flagship-Android-device_id62399 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple, Google, Microsoft derken bütün para Amerika'ya akiyi
Nokia batmaliydi ve hak etti. Nokia 515 nedir misal? O fiyat? neyse herkesin bildiği fakat unuttuğu seyler.
Blackberry batsın.
HTC batsın.
Sony batsın.
General Mobile batsın.
bunları diyen adam beyinsizdir bence. Rekabet ortamı ve çok firma yapısı fiyatları indirir, ar-geyi arttırır. Salak mısınız da piyasanın 1-2 firmaya kalmasını istiyorsunuz a cahiller?
+1 çok doğru
Fanboyluk almış başını gitmiş ne bekliyorsunuz ki hocam herkes halinden memnun yarın ne olacak kimsenin umurunda değil.
Ne bu android takıntısı hala çözemiyorum eğer nokia geri dönerse ki bence şuan için imkansız gibi görünüyor android yerine Symbian ve meego sistemlerini geliştirerek gelmeli