Nokia bu kez harita servislerini karşılaştırdı

iPhone 5 lansmanının ardından Lumia 920 modeli ile özellik karşılaştırması yapan Nokia, bu kez harita ve lokasyon servisleriyle Apple'ın yeni modelini eleştiri oklarına hedef aldı.





Nokia'nın yaptığı karşılaştırmaya, Google haritalarını kullanan Galaxy S3 modeli de dahil edildi.





Yıllardır kullanımda olan ve Nokia'nın kendi cihazlarında yer verilen başarılı harita hizmeti, yine yıllardır gelişerek hizmet sunmaya devam eden Google haritaları ve Apple'ın eksiklikleri nedeniyle eleştirilen iOS 6 ile sunmaya başladığı kendi harita hizmeti ile ayrıca lokasyon bazlı servisler bilgi grafiğinde karşı karşıya geldi.





Çevrimdışı olarak harita kullanımını ilk olarak ele alan grafikte Lumia 920 modelindeki Nokia haritalarının sıkıntısız çalıştığı görülürken, Galaxy S3 modelindeki Google haritaların ön indirme şartıyla bölgesel de olsa çevrimdışı çalıştığı belirtiliyor. Ancak Apple haritalarının böyle bir özelliği yok.





Adım adım navigasyonu Nokia, 110'dan fazla ülkede sunarken, Google 39, Apple 56 ülkede sunuyor. Toplu taşıma güzergahlarını Nokia ve Google 500'den fazla şehir içi ve kırsal alan noktasında sunarken, Apple henüz böyle bir fonksiyon sunmuyor. Anlık trafik bilgilerini Nokia 26 ülkede sunarken, kullanıcıların sık kullandığı güzergahları tespit ederek trafik bilgilerini ona göre yönlendiren My Commute uygulaması ile de destek veriyor. Google ise 47 ülkede anlık trafik verileri sunuyor ve Google Now uygulaması ile de destekliyor. Apple ise 23 ülkede anlık trafik verilerini destekliyor.





3D görüntüleme anlamında Nokia, City Lens ile; Google, Earth ile; Apple ise Flyover ile kullanıcılara 3 boyutlu bina görselleri sunuyor. Sokak görünümü olarak ise Nokia, haritalar ve City Lens ile dikkat çekici uygulamalar sunarken; Google, Street View ile bu hizmeti sağlıyor. Apple'da ise böyle bir özellik bulunmuyor.





Harita hizmetine henüz başlayan ve önünde uzun bir yol olan Apple, kendini geliştirerek daha iyi fonksiyonlar sunmaya başlayacaktır.





Yapılan karşılaştırmalarda bizim de dikkatimizi çeken bir konu ise Nokia ve Apple haritalarının ülkemizde adım adım navigasyon sunarken, Google'ın henüz bu özelliği sunmaması oldu.





Ayrıca Nokia ve Google haritalarına web üzerinden erişerek yola çıkmadan önce planlar yapabiliyoruz. Apple'da bu henüz yok.





Diğer bir önemli nokta ise en TomTom altyapısı sayesinde ülkemizde en güncel haritaları sunan firmanın Apple olması. Google bir yıl geriden harita hizmetini güncellerken, Nokia'nın pek çok bölgede daha da eski görüntülere yer vermesi dikkat çekiyor.