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Nokia bu kez harita servislerini karşılaştırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,4b
1
57
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 5 lansmanının ardından Lumia 920 modeli ile özellik karşılaştırması yapan Nokia, bu kez harita ve lokasyon servisleriyle Apple'ın yeni modelini eleştiri oklarına hedef aldı.

Nokia'nın yaptığı karşılaştırmaya, Google haritalarını kullanan Galaxy S3 modeli de dahil edildi.

Yıllardır kullanımda olan ve Nokia'nın kendi cihazlarında yer verilen başarılı harita hizmeti, yine yıllardır gelişerek hizmet sunmaya devam eden Google haritaları ve Apple'ın eksiklikleri nedeniyle eleştirilen iOS 6 ile sunmaya başladığı kendi harita hizmeti ile ayrıca lokasyon bazlı servisler bilgi grafiğinde karşı karşıya geldi.

Çevrimdışı olarak harita kullanımını ilk olarak ele alan grafikte Lumia 920 modelindeki Nokia haritalarının sıkıntısız çalıştığı görülürken, Galaxy S3 modelindeki Google haritaların ön indirme şartıyla bölgesel de olsa çevrimdışı çalıştığı belirtiliyor. Ancak Apple haritalarının böyle bir özelliği yok.

Adım adım navigasyonu Nokia, 110'dan fazla ülkede sunarken, Google 39, Apple 56 ülkede sunuyor. Toplu taşıma güzergahlarını Nokia ve Google 500'den fazla şehir içi ve kırsal alan noktasında sunarken, Apple henüz böyle bir fonksiyon sunmuyor. Anlık trafik bilgilerini Nokia 26 ülkede sunarken, kullanıcıların sık kullandığı güzergahları tespit ederek trafik bilgilerini ona göre yönlendiren My Commute uygulaması ile de destek veriyor. Google ise 47 ülkede anlık trafik verileri sunuyor ve Google Now uygulaması ile de destekliyor. Apple ise 23 ülkede anlık trafik verilerini destekliyor.

3D görüntüleme anlamında Nokia, City Lens ile; Google, Earth ile; Apple ise Flyover ile kullanıcılara 3 boyutlu bina görselleri sunuyor. Sokak görünümü olarak ise Nokia, haritalar ve City Lens ile dikkat çekici uygulamalar sunarken; Google, Street View ile bu hizmeti sağlıyor. Apple'da ise böyle bir özellik bulunmuyor.

Harita hizmetine henüz başlayan ve önünde uzun bir yol olan Apple, kendini geliştirerek daha iyi fonksiyonlar sunmaya başlayacaktır. 

Yapılan karşılaştırmalarda bizim de dikkatimizi çeken bir konu ise Nokia ve Apple haritalarının ülkemizde adım adım navigasyon sunarken, Google'ın henüz bu özelliği sunmaması oldu. 

Ayrıca Nokia ve Google haritalarına web üzerinden erişerek yola çıkmadan önce planlar yapabiliyoruz. Apple'da bu henüz yok. 

Diğer bir önemli nokta ise en  TomTom altyapısı sayesinde ülkemizde en güncel haritaları sunan firmanın Apple olması. Google bir yıl geriden harita hizmetini güncellerken, Nokia'nın pek çok bölgede daha da eski görüntülere yer vermesi dikkat çekiyor.

http://wmpoweruser.com/nokia-continues-offensive-calls-apple-out-for-poor-maps/ Yorum Yaz
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thepersonyouhavecalled 7 yıl en beğenilen
Herkes diyor da yok nokia çırpınıyor yok yazık batıyor falan ,adamlar yalan bilgi vermiyor ki. Nokia haritalarda çok iyi konumda ios 6 yla gelen harita o kadar eleştirilip alay konusu oldu ki internette nokia'nın aklına buradan gelmiştir.Kamera denildi,profesyonelle çekilmiş denildi.Nokia burada çok saçma bir hata yaptı zaten iyi kamerası vardı.Taaa eski N95 kullanırken bile 5mp kameradan memnundum şimdi ki nokia kameraları çok daha iyi.Ayrıca win phone 8 olması android ve ios a alternatif sağlayacaktır.Şu an ben de android kullanıcısıyım ama nokia yı sırf adı nokia diye eleştirmeyi yanlış buluyorum.
Herkes diyor da yok nokia çırpınıyor yok yazık batıyor falan ,adamlar yalan bilgi vermiyor ki. Nokia haritalarda çok iyi konumda ios 6 yla gelen harita o kadar ...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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haymatloshan 7 yıl
1OO1
Nokia ne yapmaya çalışıyorsun sen. Harita servisin iyi diye insanların seni alacağını mı sanıyorsun ?

Panoramik fotoğraflar çekilebiliyor bununla diye ortaya çıkmasından iyidir.
1OO1Nokia ne yapmaya çalışıyorsun sen. Harita servisin iyi diye insanların seni alacağını mı sanıyorsun ?Panoramik fotoğraflar çekil...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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K084K 7 yıl
Bazılarının zoruna gitti herhalde...nokia apple ile samsung ile kendini karşılaştırıp reklam yapıyor diye


iphone kullanıyorum ancak gördüğüm kadarı ile lumia 920 iphone 5'ide sIII'de ezmiş geçmiş..tasarım olsun donanım olsun hiçbir eksiği yok diğer 2 modelden...kesinlikle nokia iyi yolda diyebilirim...

gelsin ilk alacaklardan biri benim bu telefonu...

temple run var mı acaba wp8 için
Bazılarının zoruna gitti herhalde...nokia apple ile samsung ile kendini karşılaştırıp reklam yapıyor diyeiphone kullanıyorum ancak görd...
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DH Misafiri 7 yıl
O Nokia kereste gibi telefon yapmış diyen Zat'a diyorum sen önce al elne biölumia 920 al sonra iphone al bak bakalım hangisi daha ince ve zarif hsaydı veryo ve hangisi daha sağlamlık hisi veryo
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Hümiyettin 7 yıl
Nokia eskisi gibi yarım yamalak telefon değil, komple çok iyi bir telefon yapmış. iPhone 5 ve SII ile yanyana koysalar Nokia' yı tercih ederim.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Son çırpınışlar.
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Tanarri 7 yıl
aga direk başlıktan ve konuya girişten anladım Tipik Ekrem Çukurca haberi...
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ShotgunPadre 7 yıl
Bu lumia 920 eger moldova yapimiysa sakin almayin arkadaslar. Eski bir nokia 5530 kullanicisi olarak dostca bir uyari sadece..
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Oberyn 7 yıl
Nokia çok atarlı bu aralar.Herkese sallıyor
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Oxeman 7 yıl
Nokia bırak bunları.. tegra 3 lü 3310 çıkar da alem telefon görsün.
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FERFEROS 7 yıl
WP8'li telefonlar çok güzel gözüküyor.Umarım pazarda güzel bir pay alırlar ve rekabet daha artar.
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emre the king 7 yıl
Bir de şu uygulamalarını değerlendirse de bi de görsek !
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sweatcan 7 yıl
win8 ios ve android bu üç platformun rekabete girmesi kadar güzel bir olay olamaz heralde gerçi win8 hala neler yapacak kestirmek güç ancak htc nokia ve samsung birbirinden güzel telefonlar tanıttı. Taraf olup yerden yere vurmaktansa her platformun hatalarını guzel bir üslup la eleştirip iyi yanlarınıda paylaşsak hiç fena olmaz sanırım.
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veterinarius 7 yıl
Nokia'da reklam yapacağına bir an önce çıkarsa da cihazı görsek, çok uzatırsa beklemeyip iphone5 alan çok olur, şahsen öyle yapacağım gibi.
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Ermis1453 7 yıl
Birazda kibar olsaydi 920 onu alacaktim. Tipi hosuma gitmedigi icin iphone 5 aldim. Sik bir tasarimla gelirse 940 veya 950 onu aliriz artik.
Androide hic isinamadim. Gecersem wm8 e gecerim
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MAICO 7 yıl
Herkes Windows'u pazarda yeni gibi görüyor ancak, iOS, Android yokken Windows mobile vardı. Adamlar bu konuda tecrübeli, Nokia'nın antipati kazanması iPhone çıkışı ile birlikte oldu. İnsanlar Nokia'ya verdikleri binlerce lira ile aslında neler alınabileceğini gördü.

Ben Windows ve Nokia'nın tecrübelerini birleştirdikleri Lumia 920'nin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Kasa konusuna gelince, Nokia diğer firmalar gibi iPhone imitasyonu üretmek istemiyor. Kendi tarzını ortaya koyuyor, Android'e geçmemesini de çok isabetli buluyorum.
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