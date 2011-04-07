Nokia bu yıl 40 farklı model tanıtmayı planlıyor; modellerin %30'u akıllı telefon olacak

Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia ile Microsoft arasında gerçekleştirilen stratejik işbirliği sonrası sessizlik dönemine giren Nokia, görünüşe göre yakında sessizliğini tamamen bozmaya kararlı gibi.

Hindistan cephesinden gelen gelişmelere göre, Nokia bu yıl her segmentten 40 farklı cep telefonunu teknoloji meraklılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Lanse edilmesi planlanan 40 modelin 12'sini ise akıllı telefonlar oluşturacak. Yıl sonuna doğru da Nokia-Microsoft işbirliğinin ilk meyvesini görebiliriz. Bunların dışında 12 Nisan'da Londra'da etkinlik düzenleyecek Nokia'nın yalnızca Symbian işletim sistemindeki gelişmeleri mi sergileyeceği büyük bir merak konusu.

http://www.hindustantimes.com/News-Feed/sectorsinfotech/Nokia-lines-up-model-blitz-as-rivals-crowd-handset-biz/Article1-680912.aspx