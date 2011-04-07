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Nokia bu yıl 40 farklı model tanıtmayı planlıyor; modellerin %30'u akıllı telefon olacak

8 yıl
17,6b
1
32
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia ile Microsoft arasında gerçekleştirilen stratejik işbirliği sonrası sessizlik dönemine giren Nokia, görünüşe göre yakında sessizliğini tamamen bozmaya kararlı gibi.

Hindistan cephesinden gelen gelişmelere göre, Nokia bu yıl her segmentten 40 farklı cep telefonunu teknoloji meraklılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Lanse edilmesi planlanan 40 modelin 12'sini ise akıllı telefonlar oluşturacak. Yıl sonuna doğru da Nokia-Microsoft işbirliğinin ilk meyvesini görebiliriz. Bunların dışında 12 Nisan'da Londra'da etkinlik düzenleyecek Nokia'nın yalnızca Symbian işletim sistemindeki gelişmeleri mi sergileyeceği büyük bir merak konusu.


http://www.hindustantimes.com/News-Feed/sectorsinfotech/Nokia-lines-up-model-blitz-as-rivals-crowd-handset-biz/Article1-680912.aspx Yorum Yaz
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HumWE 8 yıl en beğenilen
zaten bundan kaybediyorlar doğru dürüst bir kaç telefon yerine onlarca her yeri eksik model üretiyorlar... sonra satsın yılların markası 3310 dan sonra tutan bir modeli yok adam akıllı...
zaten bundan kaybediyorlar doğru dürüst bir kaç telefon yerine onlarca her yeri eksik model üretiyorlar... sonra satsın yılların markası 3310 dan sonra tutan bi...
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dermeister01 8 yıl
işyerinde çeksin diye telefonları pencereye dizeriz geçen gün bir baktım 7 tane telefonun 5 tanesi samsung 1 tanesi general mobile 1 taneside nokia.vay beee dedim 2-3 sene önce olsaydı bütün telefonlar nokia olurdu dedim içimden.arkadaşlar kabul edelim nokianın eski mükemmel telefonları yok şimdi nokia saçma sapan malzeme kalitesi düşük ve pahalı telefonlar piyasaya çıkarıyor.ben bile nokiacı olduğum halde 2 hafta önce gittim samsung wave 2 aldım.çok memnunum aşığım telefona
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aslanemre58 8 yıl

dermeister01

işyerinde çeksin diye telefonları pencereye dizeriz geçen gün bir baktım 7 tane telefonun 5 tanesi samsung 1 tanesi general mobile 1 taneside nokia.vay beee dedim 2-3 sene önce olsaydı bütün telefonlar nokia olurdu dedim içimden.arkadaşlar kabul edelim nokianın eski mükemmel telefonları yok şimdi nokia saçma sapan malzeme kalitesi düşük ve pahalı telefonlar piyasaya çıkarıyor.ben bile nokiacı olduğum halde 2 hafta önce gittim samsung wave 2 aldım.çok memnunum aşığım telefona

Aksine malzeme kalitesi olarak şimdi daha iyi durumda.En azından N8, seleflerine göre sağlam bir cihaz.Önceki amiral gemileri N95,N82 gibi kalitesiz bir kasaya sahip değil.Aynı durum Samsung'da da geçerli
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mlhefe 8 yıl
tasarımları gerçekten harika , hatta ben bi ara sırf tasarımı yüzünden mavi n8 alcaktımda baktım pek symbian sevilmiyor almadım :D
bu arada merak ediyorum symbianın sevilmeme sebebi ne ?
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darkaura 8 yıl

mlhefe

tasarımları gerçekten harika , hatta ben bi ara sırf tasarımı yüzünden mavi n8 alcaktımda baktım pek symbian sevilmiyor almadım :D



bu arada merak ediyorum symbianın sevilmeme sebebi ne ?


yavasligi, hantalligi, surekli kitlenip takilmasi, kullanici dostu olmayan ara yuzu ve uygulama arsivinin rakipleri karsisinda cok sig kalmasi.

bu problemleri n8de symbian 3 ile biraz duzelttiler ama bu saatten sonra hic problem cikarmasada farketmez. artik nokia bile symbiandan vazgecmis durumda. yeni guncel uygulamalarin symbiana gelmesini kimse beklemiyor. uygulama yazilim olmadanda akilli telefonun normal telefondan cok bir farki kalmiyor acikcasi.
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calculus07 8 yıl
sabırsızlıkla bekliyoruz
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darkaura 8 yıl
N95 kullanmis biri olarak. ucuz plastik kalitesiz malzeme ve kaplama, sorunlu yazilim. kalite adina savunulcak hic bir yani olmadigini soyliyebilirim.

ilk aldigimda dakka bir gol bir, kizaginin duzgun oturmadigini fark ettim ama umursamadim. kisa zamanda tus takimindaki kaplamalar eridi gitti. bir sure sonra arka kapagini tutan ince plastik kirildi yenisi almam gerekti, yeniside tekrar kirildi. kapak kirilmasida sorunlu yazilimla iliskiliydi. kitlenen telefonu duzeltebilmek icin bataryayi cikarmak gerekiyordu. olmadik yerlerde kitleniyor adami yari yolda birakiyordu. hantalligindan yavasligindan hic bahsetmiyorum.

bu kadar dandikligine ragmen nokianin son basarili akilli telefonuydu cunku oncesinde iphone gibi bir sey yoktu.

nokianin dususu, iphone un getirdiklerini goremeyip, yaptiklarinin uzerine hic bir sey eklemeden, n95deki hatalarinda n97 ile israr etmesiyle basladi. bir kere gozden dustu. artik eski konumuna donebilmesi icin sapkadan tavsan cikartmasi gerek.
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HumWE 8 yıl en beğenilen
zaten bundan kaybediyorlar doğru dürüst bir kaç telefon yerine onlarca her yeri eksik model üretiyorlar... sonra satsın yılların markası 3310 dan sonra tutan bir modeli yok adam akıllı...
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engurlu 8 yıl
tasarim muhtesem..birde android koysun tamamdir..
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erci501 8 yıl
n95 zamanının en iyi telefonuydu.telefonunda bi sorun yok.
sana yeni bi telefon lazım.
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erci501 8 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: lnfoman
1 tane yap adam gibi yap!!!
aynen katılıyorum
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Nightmare70 8 yıl
Ya çıktır git bi nokia.N95 8gb kullanıyorum yazılımının her yeri hata ile dolu 2-3 yıldır hiç bir güncelleme çıkarmadı boşuna 1.000 lira para saymışız zamanında şimdiki aklım olsa asla almazdım çok pişmanım
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Mr. Jingles 8 yıl

Nightmare70
Ya çıktır git bi nokia.N95 8gb kullanıyorum yazılımının her yeri hata ile dolu 2-3 yıldır hiç bir güncelleme çıkarmadı boşuna 1.000 lira para saymışız zamanında şimdiki aklım olsa asla almazdım çok pişmanım

2-3 yıldır güncelleme çıkmıyor dediğiniz cihaz için son çıkan güncellemeden bugüne 16 ay geçti. Yani bırak 2 yılı 1.5 yıl bile olmadı. Biraz daha destekli atar insan. :) Çıkalı 3.5 yıl olmuş cihaz için halâ destek beklemek de biraz aşırıya kaçmıyor mu? Ayrıca verilen 1000 liralar neden boşuna olsun ki? O zaman daha iyisi vardı da biz mi bilmiyorduk? Kendi zamanının en iyi cihazıydı ve parasını hakediyordu.

Nokia son 3 yıldır adam akıllı cihaz çıkarmıyor. Zaten N95 8GB'tan sonra gerilemeye başlamıştı. Dokunmatik cihaz furyası başlayınca da ısrarla kısık donanım kullanarak Symbian'ın tabiri caizse içine etti. Şimdi yaptıkları hataların uzun vadede nelere mâl olduğunu görüyorlar.
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infom@n 8 yıl
1 tane yap adam gibi yap!!!
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clopin 8 yıl

lnfoman
1 tane yap adam gibi yap!!!


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