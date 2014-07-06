Nokia by Microsoft markası ortaya çıktı





Microsoft'un Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın alması sonrasında ilk etapta Nokia ismini tamamen terketmeyerek belirli bir süre daha kullanıma tutacağı daha önce gündeme gelmişti. Firmanın Nokia by Microsoft olarak sürdüreceği markanın ilk örneğinin ise Lumia 830 olacağı iddia edildi.





Çin'den internete sızdırılan sözde Lumia 830 modelinin arka kapağında yatay bir biçimde tek satırlık Nokia by Microsoft ibaresi görülüyor. Nokia logosu herhangi bir tasarım değişikliğine uğramazken, by Microsoft yazısı ise biraz arka planda kalmış.





Lumia 830 modelinin daha önce sızan prototipinde bu yazı yer almıyordu. Bu da cihazın lansmana hazır hale geldiği ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca cihazın kamera çözünürlüğünün de netleştiği belirtiliyor. Buna göre Nokia Lumia 830 modelinde 13MP çözünürlükte PureView bir kamera yer alacak ve lensler Carl Zeiss imzasını taşıyacak.





Bunun haricinde herhangi bir bilgi yokken, 4.5 inçlik 720p ekran ve Snapdragon 400 yongaseti iddialar arasında. Modelin sonbahar döneminde lanse edilmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-830-render-shows-Nokia-by-Microsoft-branding_id57867