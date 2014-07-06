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Nokia by Microsoft markası ortaya çıktı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia by Microsoft markası ortaya çıktı

Microsoft'un Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın alması sonrasında ilk etapta Nokia ismini tamamen terketmeyerek belirli bir süre daha kullanıma tutacağı daha önce gündeme gelmişti. Firmanın Nokia by Microsoft olarak sürdüreceği markanın ilk örneğinin ise Lumia 830 olacağı iddia edildi. 

Çin'den internete sızdırılan sözde Lumia 830 modelinin arka kapağında yatay bir biçimde tek satırlık Nokia by Microsoft ibaresi görülüyor. Nokia logosu herhangi bir tasarım değişikliğine uğramazken, by Microsoft yazısı ise biraz arka planda kalmış. 

Lumia 830 modelinin daha önce sızan prototipinde bu yazı yer almıyordu. Bu da cihazın lansmana hazır hale geldiği ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca cihazın kamera çözünürlüğünün de netleştiği belirtiliyor. Buna göre Nokia Lumia 830 modelinde 13MP çözünürlükte PureView bir kamera yer alacak ve lensler Carl Zeiss imzasını taşıyacak. 

Bunun haricinde herhangi bir bilgi yokken, 4.5 inçlik 720p ekran ve Snapdragon 400 yongaseti iddialar arasında. Modelin sonbahar döneminde lanse edilmesi bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-830-render-shows-Nokia-by-Microsoft-branding_id57867 Yorum Yaz
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Paul Klee 4 yıl en beğenilen
by Microsoft yerine logosunu koysa daha iyi olurdu sanki.

Renkli logosu lumialarla da uyumlu olur hem:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
by Microsoft yerine logosunu koysa daha iyi olurdu sanki.Renkli logosu lumialarla da uyumlu olur hem:
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Whippoorwill 4 yıl
Microsoft "By microsoft" yazacağına uygun bir yere kendi logosunu yerleştirebilirmiş.
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Cihat_, 4 yıl Stumaster
Stumaster
Bir kişi de orta üst segmentteki telefonun alt segmentteki telefonlarla aynı işlemciyi kullanacak olmasına bişi dememiş.

Ne kullanırsa kullansın Windows Phone çok akıcı yani android gibi belli etmiyor s400 de aynı hızda s800de
StumasterBir kişi de orta üst segmentteki telefonun alt segmentteki telefonlarla aynı işlemciyi kullanacak olmasına bişi dememiş.
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RootUser 4 yıl
takip
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DH Misafiri 4 yıl
Erıcsson
Sony Ericsson
Sony
Nokia da Ericsson gününde
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Mr.ED 4 yıl
Yakında Nokia gider sadece by Microsoft olur bizde arkasından bye bye deriz.
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Blue Dragon Ready 4 yıl
Direk Microsoft Phone diye değiştirsinler. Çok daha güzel olur
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Recharged 4 yıl
Herkes gibi bende logo koysa daha iyi olurdu diyenlerdenim. Böyle de hoş duruyor ama logo daha karizmatik olurdu.
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carter 4 yıl
Nokia ismi bu şekilde kalmalı. Markaya karşı algının değişmemesi gerekiyor.
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Drakoid 4 yıl
Kim ne derse desin. Bunu yapti ya microsoft benim icin bitmistir. Bir daha hayatta windows phone almam
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camoka5 4 yıl
by microsoft ney laaan. Alaçatıdaki çakma tasarımcı atölyeleri gibi.
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KaSaTuRa. 4 yıl
hepiniz birden nokia ci kesildiniz, ios android cikti cikali kaciniz sanki symbianli nokia kullaniyordu, windows phone var diye kullaniyorsunuz sonra vay efendim nokia adi silinir miymis diyorsunuz
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Bay H 4 yıl
Birçok android kullanıcısının isteği yerine geliyor. Nokia by Microsoft markası altında Android işletim sistemi ile çalışan Lumia geliyor.
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BonezCrusher 4 yıl Bay H
Saçma wp destekleyeceklerine ne yapıyorlar bari bizimkilerede yüklensede kurtarsak.
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kain061 4 yıl
nokia mi ? o da ne?
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