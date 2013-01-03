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Nokia, daha ince ve hafif bir Lumia 920 devam modeli pazara sunabilir

6 yıl
2,1b
1
43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 8 işletim sistemi anlamında geçen yılı Lumia 920, 820 ve 620 modelleriyle kapatan Nokia, bu yıl için yeni planlarını Şubat sonundaki MWC 2013 fuarına saklıyor.

Ancak firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Nokia şu anki Lumia 920 modelinden daha hafif ve daha ince bir devam modeli üzerinde çalışıyor. Kod adı Catwalk olan bu model, Nokia'nın şimdiye kadar vazgeçmediği polikarbonat gövde yerine alüminyum alaşımdan bir kasa kullanacak.

Lumia 920 modelinin en çok eleştirilen noktalarından olan kalınlık ölçüleri, görünüşe göre bu devam modelinde biraz daha düşürülüyor. Nokia böylece rakipleri ile ağırlık ve kalınlık olarak da rekabete girmiş olacak.

Catwalk kod adlı modelin bu yıl pazara sunulmasına kesin gözüyle bakılırken, ek olarak bir yeni Lumia modelinin daha tanıtılması bekleniyor. Bu modelin kasa yapısının nasıl olacağı bilinmezken, her iki modelin de çok farklı bir donanın sunmayacağı belirtiliyor.

Nokia'nın bu yıl için satışa sunmayı planladığı yeni modelleri MWC 2013 fuarında görme şansına sahip olabiliriz.

http://www.theverge.com/2013/1/3/3831420/nokia-catwalk-future-windows-phone-aluminum-body Yorum Yaz
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egemen_e 6 yıl en beğenilen
808 aslında vga çekim yapıyor. ama içinde mikrobiyolojik süngerlerle deriemesine piksel temizliği yaparak bunu sanki bana 41 mpx açılı çekmiş gibi oluyor sanki.
sonra bazı garip saplantılı arkadaşlar bu telefon 41 çekmez diye gelip saçmalıyorlar. bu sığ görüşlülüğün bir neticesidir. yapacak bir şey yoktur. nasıl fasulye gaz yapar bazı arkadaşlarda sinir yapar
808 aslında vga çekim yapıyor. ama içinde mikrobiyolojik süngerlerle deriemesine piksel temizliği yaparak bunu sanki bana 41 mpx açılı çekmiş gibi oluyor sa...
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Raven 6 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans

SystemApps

Piêr Dé Sans

SystemApps

ince telefon istemiyorum tıraş bıçağı değil bunlar adam gibi 41mp kameralı tam donanımlı bir lumia bekliyorum...diğer türlü aman inceymiş aman aliminyummuş bunlar önemliyse zaten alternatifler var.nokia umarım kendi ifadeleriyle piyasaya 1001 inci telefonu sokmaz.. ben teknoloji istiyorum fonsiyonalite istiyorum tasarımın gösterişin canı cehenneme...

Hangi sensör cidden 41 mp sunacak size? veya 41 mp fotoğraf çekip ne yapmayı planlıyorsunuz? Anlamıyorum bu mp takıntısını fotoğrafta. görende boy boy fotoğraf çekip binaya giydiriyorsunuz sanacak. DSLR makineler bile 36 nın üzerine çıkmamışken siz telefon gibi mercimek kadar sensöre sahip telefonda 41 bekliyorsunuz. Kaldı ki 41 mp reel bile değil. yazılım kandırmacası.

Lumia 920 güzel telefon evet. Batarya ömrü , kullanımı, dokunmatik kalitesi gerçekten iyi. Tasarımda ciddi olarak kötüydü onu da biraz olsun düzeltmeye giderlerse akıllandıklarının göstergesidir. Artık insanlar telefonu gösteriş olarak alıyor. Ne kadar düzgün görünürse o kadar iyi imajı veriyor. Iphone un en çok tutulma sebeplerinden belki de biridir bu. Sade ve şık tasarım.

hangi sensörmü?nokia 808in toshiba marka 41mp sensörü mesela...ve bu sensör gerçekten de 41mp yazılım kandırmacası felan değil.zaten mercimek kadar sensörde değil...

ben 41mpli videolarda kayıpsız zoom yapabilmek veya en kaliteli 8mp fotoğraf çekmek için istiyorum.yanına ois düşük ışık performansı gibi konularda dahil olsursa ne ala lumia 920deki gibi...ama nokia ince telefon yapma sevdasına giderse anca micro sd kartı olmayan fonsiyonalitesi ölü cihazlardan başka bir şey göremeyiz.tasarım en son iş bana göre...

Kameranın en çok merak edilen özelliği ise gerçekten 41MP çözünürlükte fotoğraf çekip çekemediği. Aslında 808 modeli 41MP çözünürlükte fotoğraf çekmiyor. İmaj verisini 7 komşu pikselden alarak 1 piksel üzerinde birleştiriyor. Yani değeri 7'de bire indirmiş oluyor. Çekilen fotoğraflar ise boyut olarak 5MP oluyor. Ancak fotoğraf kalitesi diğer herhangi bir akıllı telefonun sunamayacağı kadar kaliteli oluyor. Poster boyutunda resimler 808 tarafından çekildiğinde sıfır gürültü oranında en iyi kalitede baskı alınabiliyor. Xenon flaşı sayesinde loş ortamlarda da kaliteli çekimler yapılabiliyor.



buyur sana kandırmaca mı değil mi nin kanıtı. O telefon 41 mp çekmiyor.5 mp fotoğraf çekip yanındaki sağındaki solundaki pixelleri birleştirerek sana 41 mp miş gibi bir görüntü veriyor. Kaldı ki bu boyutta bir telefona 41 mp çekecek sensörü sığdıramazsınız. sığdırsanızda alacağınız sonuç 16 mp çeken kompak makinelerdeki gibi zoom yaptıkça bulanıklaşan bir görüntüdür. Sizin çektiğiniz 41 mp(!) fotoğraf 1280*720 ekranda belki çok güzel görünebilir ama yüksek çözünürlükte baskı aldığınızda ( poster baskının üzerindeki baskılarda bu makinenin görüntüsü bozuluyor) demek istediğimi anlayacaksınız.

Ayrıca gerçekten 41mp bir fotoğrafın kaç mb olacağını hiç düşündünüz mü? En basitinden benim 14 mp lik fotoğraf makinemin çektiği fotoğraf 10 mb ın üzerine çıkabiliyor.



Telefonun diğer özellikleri hakkında birşey diyemem ama 41mp yalanını artık görün.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Piêr Dé SansSystemAppsPiêr Dé SansSystemAppsince...
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alito 6 yıl
aynı zamanda daha ince ve hafif bir fiyattan da sunulursa, ilgimi çekmeyi başarabilir.
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sharpie 6 yıl
Piêr Dé Sans

SystemApps
Piêr Dé Sans
SystemApps ince telefon istemiyorum tıraş bıçağı değil bunlar adam gibi 41mp kameralı tam donanımlı bir lumia bekliyorum...diğer türlü aman inceymiş aman aliminyummuş bunlar önemliyse zaten alternatifler var.nokia umarım kendi ifadeleriyle piyasaya 1001 inci telefonu sokmaz.. ben teknoloji istiyorum fonsiyonalite istiyorum tasarımın gösterişin canı cehenneme...
Hangi sensör cidden 41 mp sunacak size? veya 41 mp fotoğraf çekip ne yapmayı planlıyorsunuz? Anlamıyorum bu mp takıntısını fotoğrafta. görende boy boy fotoğraf çekip binaya giydiriyorsunuz sanacak. DSLR makineler bile 36 nın üzerine çıkmamışken siz telefon gibi mercimek kadar sensöre sahip telefonda 41 bekliyorsunuz. Kaldı ki 41 mp reel bile değil. yazılım kandırmacası. Lumia 920 güzel telefon evet. Batarya ömrü , kullanımı, dokunmatik kalitesi gerçekten iyi. Tasarımda ciddi olarak kötüydü onu da biraz olsun düzeltmeye giderlerse akıllandıklarının göstergesidir. Artık insanlar telefonu gösteriş olarak alıyor. Ne kadar düzgün görünürse o kadar iyi imajı veriyor. Iphone un en çok tutulma sebeplerinden belki de biridir bu. Sade ve şık tasarım.
hangi sensörmü?nokia 808in toshiba marka 41mp sensörü mesela...ve bu sensör gerçekten de 41mp yazılım kandırmacası felan değil.zaten mercimek kadar sensörde değil... ben 41mpli videolarda kayıpsız zoom yapabilmek veya en kaliteli 8mp fotoğraf çekmek için istiyorum.yanına ois düşük ışık performansı gibi konularda dahil olsursa ne ala lumia 920deki gibi...ama nokia ince telefon yapma sevdasına giderse anca micro sd kartı olmayan fonsiyonalitesi ölü cihazlardan başka bir şey göremeyiz.tasarım en son iş bana göre...
Kameranın en çok merak edilen özelliği ise gerçekten 41MP çözünürlükte fotoğraf çekip çekemediği. Aslında 808 modeli 41MP çözünürlükte fotoğraf çekmiyor. İmaj verisini 7 komşu pikselden alarak 1 piksel üzerinde birleştiriyor. Yani değeri 7de bire indirmiş oluyor. Çekilen fotoğraflar ise boyut olarak 5MP oluyor. Ancak fotoğraf kalitesi diğer herhangi bir akıllı telefonun sunamayacağı kadar kaliteli oluyor. Poster boyutunda resimler 808 tarafından çekildiğinde sıfır gürültü oranında en iyi kalitede baskı alınabiliyor. Xenon flaşı sayesinde loş ortamlarda da kaliteli çekimler yapılabiliyor. buyur sana kandırmaca mı değil mi nin kanıtı. O telefon 41 mp çekmiyor.5 mp fotoğraf çekip yanındaki sağındaki solundaki pixelleri birleştirerek sana 41 mp miş gibi bir görüntü veriyor. Kaldı ki bu boyutta bir telefona 41 mp çekecek sensörü sığdıramazsınız. sığdırsanızda alacağınız sonuç 16 mp çeken kompak makinelerdeki gibi zoom yaptıkça bulanıklaşan bir görüntüdür. Sizin çektiğiniz 41 mp(!) fotoğraf 1280*720 ekranda belki çok güzel görünebilir ama yüksek çözünürlükte baskı aldığınızda ( poster baskının üzerindeki baskılarda bu makinenin görüntüsü bozuluyor) demek istediğimi anlayacaksınız. Ayrıca gerçekten 41mp bir fotoğrafın kaç mb olacağını hiç düşündünüz mü? En basitinden benim 14 mp lik fotoğraf makinemin çektiği fotoğraf 10 mb ın üzerine çıkabiliyor.
Telefonun diğer özellikleri hakkında birşey diyemem ama 41mp yalanını artık görün.


alet 41mp ama hiç bi zaman 41 çekemeyecek evet ama babalar gibi istersen 4:3 formatta GERÇEK 38mp yada 16:9 formatta 34mp çekecek.. 5 den 8 den zıplatma vs. yok yani..bilmediğin bir konuda böyle çok emin konuşarak insanlarıda boş yere yanıltma.
dünyada herkez aptal bi sen akıllısın.hatta eisa ve tipa'da aptal....bi kere bu yalan olsa ortalığı yıkarlardı.şunları yazmadan önce bi araştırsaydın bari.diyecek laf yok sana.hiç olmassa alttaki resmi inceleseydin bari....he arkadaşım 5 mp.
ek olarak sensör boyutunun 1/1.2'' olduğunuda hatırlatırım.
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alp0007 6 yıl
Microsoft 'alüminyum kasa'ya izin vermiş mi acaba?
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erci501 6 yıl
vitor reis

Buda ifanlara ve fandroidlere dokunabilir


öteki taraftan yazıyorum.Nokia nın bu devrimi karşısında ios çular ve androidçiler toplu intihar ettiler.
sene olmuş 2013 hala ...
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SystemApps 6 yıl
ince telefon istemiyorum tıraş bıçağı değil bunlar adam gibi 41mp kameralı tam donanımlı bir lumia bekliyorum...diğer türlü aman inceymiş aman aliminyummuş bunlar önemliyse zaten alternatifler var.nokia umarım kendi ifadeleriyle piyasaya 1001 inci telefonu sokmaz.. ben teknoloji istiyorum fonsiyonalite istiyorum tasarımın gösterişin canı cehenneme...
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Piêr Dé Sans 6 yıl SystemApps
SystemApps

ince telefon istemiyorum tıraş bıçağı değil bunlar adam gibi 41mp kameralı tam donanımlı bir lumia bekliyorum...diğer türlü aman inceymiş aman aliminyummuş bunlar önemliyse zaten alternatifler var.nokia umarım kendi ifadeleriyle piyasaya 1001 inci telefonu sokmaz.. ben teknoloji istiyorum fonsiyonalite istiyorum tasarımın gösterişin canı cehenneme...

Hangi sensör cidden 41 mp sunacak size? veya 41 mp fotoğraf çekip ne yapmayı planlıyorsunuz? Anlamıyorum bu mp takıntısını fotoğrafta. görende boy boy fotoğraf çekip binaya giydiriyorsunuz sanacak. DSLR makineler bile 36 nın üzerine çıkmamışken siz telefon gibi mercimek kadar sensöre sahip telefonda 41 bekliyorsunuz. Kaldı ki 41 mp reel bile değil. yazılım kandırmacası.

Lumia 920 güzel telefon evet. Batarya ömrü , kullanımı, dokunmatik kalitesi gerçekten iyi. Tasarımda ciddi olarak kötüydü onu da biraz olsun düzeltmeye giderlerse akıllandıklarının göstergesidir. Artık insanlar telefonu gösteriş olarak alıyor. Ne kadar düzgün görünürse o kadar iyi imajı veriyor. Iphone un en çok tutulma sebeplerinden belki de biridir bu. Sade ve şık tasarım.
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DH Misafiri 6 yıl
darkaura
Aluminyum guzel bir malzeme ama fark yaratmak icin titanyumda kullanilabilir. Tamam pahali malzeme ama premium modellerin fiyatina dokunmaz. Buyuk fark yaratir ve dikkat ceker. Hafif saglam cizilmez curumez. Daha iyi bir malzeme dusunemiyorum. Nokia digerlerinin onune gecmek istiyorsa boyle bir sey yapmali. Rakiplerinin 2 sene gerisindeki donanimlariyla one cikmiyacagina gore.

Polikarbon şu an için en iyi seçim bence hem sağlam hem çizildiğinde en az çizik belli eden madde malum boya değil aluminyum koyan apple ı görüyoruz kutulardan çizik çıkıyor 2 sene öncenin donanımı kısmını anlayabilmiş değilim değilim bana açıklarmısın pureview mu puremotionHD+ mı snapdragon krait mimarisimi 2 sene önceden yada ne biliyim 2 sene önce hangi cihaz eldivenden dahi algılayabiliyordu hangi kamera ile zifiri karanlıkda bu kalitede fotoğraflar alabiliyordun merak ettim doğrusu yeterli uygulama sayısı olunca markette hangisi rakiplerini geçmeye çalışıcak orası da büyük bi muamma bu stabilite sadece wp de ve ios da var Wp cihazlar arasında da en iyileri Lumia serisi tartışmasız bir şekilde yenilikçi teknolojileri barındırıyor ama sen 2 sene öncesinin donanımından bahsediyorsun ilginç..
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wustti 6 yıl
bu fiyatlarla wphone benim için bitti. apple da ederinden pahalı. artık telefonum da çok yetersiz (5800) mecburiyetten hiç istemediğim halde android telefonları incelemeye başladım şu anda note2 hoşuma gidiyor ama androidden de hiç anlamıyorum. telefonu almakla bitmiyor bi ton root kernel cart curt işlemi var yani pek kullanıcı dostu bi sistem değil. ne yapacam hiç bilmiyom... benim açımdan şu anki görünüşe göre akıllı telefon işi hikaye:)
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muhamnet 6 yıl wustti
wustti

bu fiyatlarla wphone benim için bitti. apple da ederinden pahalı. artık telefonum da çok yetersiz (5800) mecburiyetten hiç istemediğim halde android telefonları incelemeye başladım şu anda note2 hoşuma gidiyor ama androidden de hiç anlamıyorum. telefonu almakla bitmiyor bi ton root kernel cart curt işlemi var yani pek kullanıcı dostu bi sistem değil. ne yapacam hiç bilmiyom... benim açımdan şu anki görünüşe göre akıllı telefon işi hikaye:)

şu anki haliyle note 2 alırsanız hiçbirşey yapmadan çok mutlu bir şekilde kullanırsınz. root 5 saniye de alınabilen bir yetki durumu. kendi orjinal romu stabil ve süper özellikler kazandırmış telefona. çok mutlu olacağınız kesin... şu an önerilebilecek geleceğe yönelik 3 telefondan birisi...
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darkaura 6 yıl wustti
wustti

bu fiyatlarla wphone benim için bitti. apple da ederinden pahalı. artık telefonum da çok yetersiz (5800) mecburiyetten hiç istemediğim halde android telefonları incelemeye başladım şu anda note2 hoşuma gidiyor ama androidden de hiç anlamıyorum. telefonu almakla bitmiyor bi ton root kernel cart curt işlemi var yani pek kullanıcı dostu bi sistem değil. ne yapacam hiç bilmiyom... benim açımdan şu anki görünüşe göre akıllı telefon işi hikaye:)

root kernel falan normal kullaniciyi ilgilendiren seyler degil. kernelle gelistirici romlari kurup cihazi ozellestirmek isteyenler ugrasir, zevk meselesi. duzgun guncelleme alan bir modelde hayatta aramayiacaginiz bir sey. root sa telefonun cekirdek isletim sistemine mudahele hakkindan baska bir sey degil. gene normal kullanicinin isi olmayacagi bir sey. ancak bir iki ozel uygulama icin gerekiyor onlarda hayatta aramiyacaginiz seyler. illa root gerekirsede 2-3 dakikalik is. note 2 alin pisman olmazsiniz. nexus da tavsiye ederim. onceki telefonda guncelleme almadigi icin romla kernelle cok ugrasiyordum. simdi nexusda hic aramiyorum bile. telefon kendi kendini guncelliyor.
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flexii_87 6 yıl
cıkan lumiayi biraz daha kenarlarda kırpılmış şekilde küçülterek 2700-2800 amper pille cıkarsaydı suanki satış rakamının 2 katını satardı, tabi marketi unutmamak gerek onun içinde zaman gerek.... bakalım görücez
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darkaura 6 yıl
Aluminyum guzel bir malzeme ama fark yaratmak icin titanyumda kullanilabilir. Tamam pahali malzeme ama premium modellerin fiyatina dokunmaz. Buyuk fark yaratir ve dikkat ceker. Hafif saglam cizilmez curumez. Daha iyi bir malzeme dusunemiyorum. Nokia digerlerinin onune gecmek istiyorsa boyle bir sey yapmali. Rakiplerinin 2 sene gerisindeki donanimlariyla one cikmiyacagina gore.
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depeche35 6 yıl
Yakıyoruz falan bu nedir ...
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