Nokia, daha ince ve hafif bir Lumia 920 devam modeli pazara sunabilir





Windows Phone 8 işletim sistemi anlamında geçen yılı Lumia 920, 820 ve 620 modelleriyle kapatan Nokia, bu yıl için yeni planlarını Şubat sonundaki MWC 2013 fuarına saklıyor.





Ancak firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Nokia şu anki Lumia 920 modelinden daha hafif ve daha ince bir devam modeli üzerinde çalışıyor. Kod adı Catwalk olan bu model, Nokia'nın şimdiye kadar vazgeçmediği polikarbonat gövde yerine alüminyum alaşımdan bir kasa kullanacak.





Lumia 920 modelinin en çok eleştirilen noktalarından olan kalınlık ölçüleri, görünüşe göre bu devam modelinde biraz daha düşürülüyor. Nokia böylece rakipleri ile ağırlık ve kalınlık olarak da rekabete girmiş olacak.





Catwalk kod adlı modelin bu yıl pazara sunulmasına kesin gözüyle bakılırken, ek olarak bir yeni Lumia modelinin daha tanıtılması bekleniyor. Bu modelin kasa yapısının nasıl olacağı bilinmezken, her iki modelin de çok farklı bir donanın sunmayacağı belirtiliyor.





Nokia'nın bu yıl için satışa sunmayı planladığı yeni modelleri MWC 2013 fuarında görme şansına sahip olabiliriz.

http://www.theverge.com/2013/1/3/3831420/nokia-catwalk-future-windows-phone-aluminum-body