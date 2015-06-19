Nokia gelecek yıl akıllı telefon pazarına dolaylı olarak giriyor

Geçen yıl mobil cihaz bölümünü 7.2 milyar dolar karşılığında Microsoft'a satan Nokia'nın sözleşme gereği bir süre kendi markasını taşıyan akıllı telefonlar piyasaya süremeyeceği sık sık dile getiriliyor. Sözleşmenin ayrıntıları tam olarak bilinmese de Nokia bir şekilde pazara girmeye kararlı.





Firmanın patronu tarafından yapılan açıklamada sözleşme gereği Nokia'nın şirket olarak telefon piyasaya süremeyeceği ancak gelecek yıl itibariyle akıllı telefon pazarında ODM tarzında bir strateji belirleyeceği anlaşılıyor. Yani firma akıllı telefon tasarımları yaparak diğer firmalara lisanslayacak. Bu firmalar da tasarımları üretim aşamasına getirerek piyasaya sürecek.





Bu noktada Nokia'nın isim hakkını da lisanlayacağı ve firmaların cihazlarına Nokia logosunu basabileceği de açıklamaya ek olarak düşülmüş. Yani görüldüğü kadarıyla Nokia sözleşmenin hükümlerinden kaçınmak için alternatif bir yol bulmış.





Bilindiği gibi artık Nokia diye bir akıllı telefon markası pazarda mevcut değil. Microsoft yeni Lumia cihazlarını kendi logosunu basarak piyasaya sürüyor. Ancak bu yeni strateji ile pek çok firmanın Nokia markalı Android telefonlarına şahit olabileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-to-design-and-licence-smartphones-starting-with-2016_id70599