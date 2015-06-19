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Nokia gelecek yıl akıllı telefon pazarına dolaylı olarak giriyor

3 yıl
3,5b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia gelecek yıl akıllı telefon pazarına dolaylı olarak giriyor

Geçen yıl mobil cihaz bölümünü 7.2 milyar dolar karşılığında Microsoft'a satan Nokia'nın sözleşme gereği bir süre kendi markasını taşıyan akıllı telefonlar piyasaya süremeyeceği sık sık dile getiriliyor. Sözleşmenin ayrıntıları tam olarak bilinmese de Nokia bir şekilde pazara girmeye kararlı. 

Firmanın patronu tarafından yapılan açıklamada sözleşme gereği Nokia'nın şirket olarak telefon piyasaya süremeyeceği ancak gelecek yıl itibariyle akıllı telefon pazarında ODM tarzında bir strateji belirleyeceği anlaşılıyor. Yani firma akıllı telefon tasarımları yaparak diğer firmalara lisanslayacak. Bu firmalar da tasarımları üretim aşamasına getirerek piyasaya sürecek. 

Bu noktada Nokia'nın isim hakkını da lisanlayacağı ve firmaların cihazlarına Nokia logosunu basabileceği de açıklamaya ek olarak düşülmüş. Yani görüldüğü kadarıyla Nokia sözleşmenin hükümlerinden kaçınmak için alternatif bir yol bulmış. 

Bilindiği gibi artık Nokia diye bir akıllı telefon markası pazarda mevcut değil. Microsoft yeni Lumia cihazlarını kendi logosunu basarak piyasaya sürüyor. Ancak bu yeni strateji ile pek çok firmanın Nokia markalı Android telefonlarına şahit olabileceğiz.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-to-design-and-licence-smartphones-starting-with-2016_id70599 Yorum Yaz
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yokbeolumbe 3 yıl
Gelemedi
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ufuk172 3 yıl
Vakti zamaninda androidli cihaz uretip piyasaya surseydi halen en buyuk olma ihtimali vardi.
Is isten gecmis. Ati alan sanghay'a varmis.
Durum kinalik.
Ama kafayi calistirip, foxxcon gibi bir yere yilda 1 adet amiral, 1 adet te orta seviye tel urettirirler, yanina da 1 er adet 12 ve 9 inc tablet koyarlarsa. Insanlara bunu guzel fiyattan verirlerse. O zaman yavas yavas toparlanma olur. Ben lg fiyatlariyla ayni ozelliklerdeki nokialara ayni parayi veririrm mesela. Ama sd800 islemcili g2 1200, 1520 ise 1400 tl olunca G2 one cikiyor.
A
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HamidHan 3 yıl
Nokia telefon çıkarsın da ben alırım
.
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Utku 3 yıl ufuk172
Çünkü sen sadece içindeki chipsete bakıyorsun. Bir telefon sadece ondan ibaret değil. 1520, bünyesinde barındırdığı kamera sensörü ve destekleyen teknolojileri, ses kayıt için kullandığı yüksek kaliteli mikrofonlar, her türlü ışık koşulunda en iyi tecrübeyi sunan lcd paneli, sağlamlık hissine en üst düzeyde veren kasası gibi diğer bütün konularda G2'nin fersah fersah önünde.
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JoeyBane 3 yıl
biri donem donem trolluyor heralde. bi gelemedi..
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swat882 3 yıl Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Harika bir tasarım konsept mi?
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cntrl 3 yıl
5800 lardaki rds sorununu çözmedin diye çok beddua aldın nokia beter ol
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mert1907 3 yıl
Ben şahsen Nokia isminin ona buna lisanslanmasına karşıyım. Üretecekse kendisi üretsin. Ama nasıl bi çerçeve de lisanslar onu bilemeyiz tabi ki.
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BekirTemel 3 yıl
Bi bitmedin Nokia.
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kemak 3 yıl
Nokıa ismi ve android yan yana ne kadar manidar
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ulex 3 yıl
filteke
NOKAI

bide NOQIA NOKLA
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CyberDiamond 3 yıl
meizu yada xiaomi nin nokia firması ile global pazara android li üst seviye cihazlar çıkardığınız düşünün. Ne satıyorlarsa 2 katı satarlar.
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