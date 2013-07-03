Nokia, giriş seviyesi 207 ve 208 telefon modellerini duyurdu





Analizlere göre en çok geliri alt seviye telefon modellerinden elde eden Nokia, 1.5 milyar toplam satış rakamını geride bıraktığı bu pazara katkı yapmayı sürdürüyor. Firma son olarak 207, 208 ve 208 Dual SIM modellerini lanse etti.





Özellik olarak birbirine çok benzeyen modellerde bir iki farklı yön bulunuyor. 2.4 inçlik 240x320 piksel çözünürlükte ekran, 64MB RAM, 256MB dahili kapasite, 32GB'a kadar microSD desteği, 1020mAh batarya, 3G desteği, Series 40 platformu, WhatsApp, Facebook, Twitter ve YouTube önyüklü uygulamalar şeklinde ortak özellikler mevcut.





Modellerin farklı yönleri ise Nokia 207'de herhangi bir kamera olmayışı, Nokia 208'de 1.3MP çözünürlükte arka kamera, Nokia 208 Dual SIM'de ise ek olarak çift SIM desteği olması şeklinde sıralanıyor.





Her üç model de kırmızı, sarı, siyah, beyaz ve turkuaz renk seçeneklerine sahip olacak ve yaz sonunda 52 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.





http://www.phonearena.com/news/Nokia-207-208-and-208-Dual-SIM-unveiled-bring-color-to-feature-phones_id44839#3-Nokia-207