Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, giriş seviyesi 207 ve 208 telefon modellerini duyurdu

5 yıl
11,1b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia, giriş seviyesi 207 ve 208 telefon modellerini duyurdu

Analizlere göre en çok geliri alt seviye telefon modellerinden elde eden Nokia, 1.5 milyar toplam satış rakamını geride bıraktığı bu pazara katkı yapmayı sürdürüyor. Firma son olarak 207, 208 ve 208 Dual SIM modellerini lanse etti.

Özellik olarak birbirine çok benzeyen modellerde bir iki farklı yön bulunuyor. 2.4 inçlik 240x320 piksel çözünürlükte ekran, 64MB RAM, 256MB dahili kapasite, 32GB'a kadar microSD desteği, 1020mAh batarya, 3G desteği, Series 40 platformu, WhatsApp, Facebook, Twitter ve YouTube önyüklü uygulamalar şeklinde ortak özellikler mevcut.

Modellerin farklı yönleri ise Nokia 207'de herhangi bir kamera olmayışı, Nokia 208'de 1.3MP çözünürlükte arka kamera, Nokia 208 Dual SIM'de ise ek olarak çift SIM desteği olması şeklinde sıralanıyor.

Her üç model de kırmızı, sarı, siyah, beyaz ve turkuaz renk seçeneklerine sahip olacak ve yaz sonunda 52 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.


http://www.phonearena.com/news/Nokia-207-208-and-208-Dual-SIM-unveiled-bring-color-to-feature-phones_id44839#3-Nokia-207 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
blank42 5 yıl en beğenilen
Günümüzde belkide en çok şeyi karşılıyor
- Müzik
- Yotube,Facebook,Whatsapp,Twitter desteğinin olması ve bunlar stabil çalışıyor olması.
Bu ikisini sağlaması bile 52 € için muazzam görünüyor :)
Günümüzde belkide en çok şeyi karşılıyor- Müzik- Yotube,Facebook,Whatsapp,Twitter desteğinin olması ve bunlar stabil çalışıyor olması.Bu ikisini sa...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
lumia 720 kullanıcısı olarak çok memnunum açıkcası hangi telefon çok satmış satmamış umrumda değil ama nokianın bu yeni modelleri hem görünüm hemde whatsapp ve çift sim gibi özellikleriyle acayip satar gibi geliyor
lumia 720 kullanıcısı olarak çok memnunum açıkcası hangi telefon çok satmış satmamış umrumda değil ama nokianın bu yeni modelleri hem görünüm hemde whatsapp ve ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ReCoMaX 5 yıl
208 güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulmel 5 yıl
vay be .tam anneye babaya alıncak telefon olmuş. şarjı iyi gider. kamera olayını ayıp etmişler ölücülük resmen iyi kamera istiyosan lumia al mantığı

ülkemizde 300 den aşağı olmaz bu ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 5 yıl
Eskiden 100 TL ve altına bir sürü telefon vardı. Şimdi ise herkes kazıkçı. Dandik telefonlara 180 TL falan istiyorlar.





hizlial.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Logic_Man 5 yıl senersongur
Cep telefonlarından kdv hariç sabit 100 tl vergi alındığı için 100 tl altı telefon kalmadı. Firmalarla bir ilgisi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Bu telefonun 207 modelini almak istiyorum ancak sitelerde herhangi bir yerde bulamadım elinde sıfırı olan varsa bana ulaşsın acilen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 5 yıl
nokia 2630 gibi ince bir tasarım yapılabilirdi, kalınlık fazla artık bu devirde rahatsız ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Strazburg 5 yıl
Maalesef bu telefon Türkiye'de satılmayabilir. Cihazın özelliklerinde, Mikro SIM kart desteği yazıyor. Türkiye'de zaten Mikro SIM kartlar özel telefonlara veriliyor.

nokia.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 5 yıl
Ben nokiadan metal kasalı şık bir telefon bekliyorum.Bunlar habire düşük kalite ucuz telefon çıkartıyorlar.Hem tuşlu hemde kaliteli bir telefon isteme hakkımız yok mu ?

Örnek
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 5 yıl
52 dolar çok iyi fiyat. türkiye satışı 200-250 lira olur sanıyorum. 2000 liralık telefon alıp da nokia'nın bu telefonlarının desteklediği kadarını bile kullanmayan insanlar tanıyorum. whats up, twitter, facebook, internet, email pek çok kişiye yeter de artar bile. üstelik çift sim kart desteği ve şık tasarım. olmuş bunlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 5 yıl
DH Misafiri
bu telefonlarda wifi özelligi yok değil mi?

series 40 tabanlı olduğuna göre çok büyük ihtimalle wifi desteği vardır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wentworthscofield 5 yıl
207 ,kameraya izin verilmeyen okullardaki öğrenciler ve ikinci telefon kullananlar için paha biçilmez bir ürün ve tasarımları çok güzel, nokia'nın basit ama renkli tasarım anlayışı çok hoşuma gidiyor
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
bu telefonlarda wifi özelligi yok değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11119 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung ATIV Book 7 Ultrabook video inceleme "Samsung'un sınıfında iddialı bilgisayarı testte" 5 yıl Snapdragon 800 - Adreno 330 oyun performansı ve fazlası özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim