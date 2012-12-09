Nokia, giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarında rekabeti artırıyor





Symbian işletim sistemi dönemlerinde her segmente hitap eden Nokia, Windows Phone ile birlikte bu pazarı Android işletim sistemine kaybetmişti. Ancak Lumia 510 ve 620 ile birlikte tekrar pazardaki rekabeti artırıyor.





Bu konu aslında Windows Phone ekosistemi için de bir sorundu. Microsoft'un donanım kısıtlamaları nedeniyle, belirli bir fiyatın altında Windows Phone cihazı bulunamıyordu. Ancak Nokia ile işbirliği sonrası, önce Tango güncellemesi ile Lumia 510 ve ZTE Orbit gibi giriş seviyesi cihazlar piyasaya çıkmaya başladı. Kısa bir süre önce de 250$ fiyatıyla Windows Phone 8'in giriş seviyesi ilk modeli Lumia 620 ortaya çıktı.





Lumia 620 modelinde 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD yuvası, 3.8 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı, 1300mAh batarya gibi özellikler bulunuyor.





Endüstri kaynakları, Nokia'nın Lumia 620 ile birlikte giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarındaki rekabeti artırdığını belirtiyor. Lumia 620 modeli Çin gibi Asya ülkelerinde Ocak ayında piyasaya çıkacak. Çinli üreticilerin WP8 cihazlarından önce davrandığı için Lumia 620 iyi bir avantaj yakalayacak. Sonrasında ise Avrupa ve Ortadoğu'da piyasada olacak. Lumia 620, Asya ve diğer gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor.





Nokia'nın bu hamlesinin HTC, Huawei, ZTE gibi firmaların da düşük fiyatlı WP8 modelleri üretmesini teşvik edeceği ifade ediliyor. Böylece Windows Phone işletim sisteminin de giriş ve orta seviye pazarlardaki nüfuzu güçlenecek.

http://www.digitimes.com/news/a20121207PD208.html