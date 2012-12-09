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Nokia, giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarında rekabeti artırıyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Symbian işletim sistemi dönemlerinde her segmente hitap eden Nokia, Windows Phone ile birlikte bu pazarı Android işletim sistemine kaybetmişti. Ancak Lumia 510 ve 620 ile birlikte tekrar pazardaki rekabeti artırıyor. 

Bu konu aslında Windows Phone ekosistemi için de bir sorundu. Microsoft'un donanım kısıtlamaları nedeniyle, belirli bir fiyatın altında Windows Phone cihazı bulunamıyordu. Ancak Nokia ile işbirliği sonrası, önce Tango güncellemesi ile Lumia 510 ve ZTE Orbit gibi giriş seviyesi cihazlar piyasaya çıkmaya başladı. Kısa bir süre önce de 250$ fiyatıyla Windows Phone 8'in giriş seviyesi ilk modeli Lumia 620 ortaya çıktı.

Lumia 620 modelinde 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD yuvası, 3.8 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı, 1300mAh batarya gibi özellikler bulunuyor.

Endüstri kaynakları, Nokia'nın Lumia 620 ile birlikte giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarındaki rekabeti artırdığını belirtiyor. Lumia 620 modeli Çin gibi Asya ülkelerinde Ocak ayında piyasaya çıkacak. Çinli üreticilerin WP8 cihazlarından önce davrandığı için Lumia 620 iyi bir avantaj yakalayacak. Sonrasında ise Avrupa ve Ortadoğu'da piyasada olacak. Lumia 620, Asya ve diğer gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor.

Nokia'nın bu hamlesinin HTC, Huawei, ZTE gibi firmaların da düşük fiyatlı WP8 modelleri üretmesini teşvik edeceği ifade ediliyor. Böylece Windows Phone işletim sisteminin de giriş ve orta seviye pazarlardaki nüfuzu güçlenecek.  

http://www.digitimes.com/news/a20121207PD208.html Yorum Yaz
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SystemApps 6 yıl en beğenilen
Darkevil_26
yıl olacak 2013 hala nokianın akıllı telefon pazarında ismi geçiyor pes

bunu bunu alın dışarı...
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h0c@ 6 yıl
danGerfuLL
Nokia neden bu kadar ağrına gidiyor milletin anlamış değilim. OS9.1 ile N-Gage oyunları oynarken, GPS, Wi-Fi, adam gibi kamera, uygulama yükleme imkanı vs. gibi alt yapı sunarken 2012de Nokianın akıllı telefonlarda adının geçiyor olması hiç de şaşırtıcı değil. N95 vb. modellerde bunları yaparken kimsenin sesi soluğu çıkmıyordu nedense.

aynen katılıyorum. n79 kullandım uzunca bir süre. tek sıkıntısı 3 yıldan sonra arandığımda arada ses gelmiyordu. n79 da şu anki telefonumdan tek eksik yan ekranının küçük olması. fm transmitter bile vardı. yeni nesil hiç bir telefonda olmayan
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Legendery 6 yıl
Nekadar nankör insanlar var NOKIA kötü olabilir şu zamanda, ama bu nankör olacağınız anlamına gelmez.
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furki06 6 yıl
Daha düne kadar nokia'dan başka marka telefon bilmeyen insanlar şimdi nokia'yı beğenmez olmuş.
Açıkcası nokia'dan umutluyum arkadaşlar. Galaxy gio faciasından sonra giriş-orta seviye telefonlarda seçici davranmak gerektiğini anladım.
Samsung ve diğer üreticiler giriş-orta seviye telefonları çok boşluyor. Ama bilemiyorlar mı asıl pazar burada. Her insan 1000 tl üstü telefon almak zorunda mı ?
Samsung'un giriş-orta Seviye telefonlarda eksikleri
Kamera. Galaxy gio için söylüyorum fotoğrafta pikseller sayılıyor. Flash'ta olmayınca karanlıkta çok kötü sonuçlar veriyor.
Hoparlör. Samsung üst seviye cihazlarda bile mono hoparlör kullanıyor. Ben hoparlörden müzik dinlemeyi seven bir insanım.(Yanlış anlaşılmasın sokakta bangır bangır apaçiler gibi değil) Ses kalitesi ve ses çıkış seviyesi çok yetersiz.
Malzeme kalitesi. Kişiden kişiye göre değişebilir fakat ben samsung telefonlardaki malzeme kalitesini hiç beğenmiyorum. (Ben galaxy gio , ortanca abim galaxy s2 , büyük abim galaxy s plus kullanıyor) Telefon 50cm yükseklikten düştüğü zaman arkada korucuyu kapak olmasına rağmen bataryayı , arka kapağı ve telefonu ayrı ayrı yerlerden topluyorum
Bunları nokia hallederse lumia 620 denemek isterim açıkcası :)
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DH Misafiri 6 yıl
Valla şaka maka nokia baya bir hoşuma gider oldu.Zaten Windows phone 8'i baya bir merak ediyorum.fiyatı uygun olursa alıcam bir tane lumia 620...
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erolustun 6 yıl
Önemli olan donanım değil, o donanımı kullanan işletim sistemidir. Örneklendirerek ifade etmek gerekirse; Microsoft'un efsane işletim sistemi XP'ye 512 MB ram rahat rahat yeterken akabinde çıkan Vista'da doğru düzgün uygulama çalıştırabilmek için en az 2 GB ram'inizin olması gerekiyordu. Nokia rekabetin bu kadar sertleştiği bir ortamda donanımı yetersiz bir model çıkarmayı göze alamaz. 512 MB ram belki Android işletim sistemi olsa yetersiz kalacaktı ama WP8'e rahat rahat yetebileceğini düşünüyorum.
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oktayakgoz 6 yıl
Ben mi yanlış okuyorum yoksa özellikler mi yanlış yazılmış ? adreno 305 var. 1 ghz işlemci ama ekran kartı ötekilerden iyi. üst seviye dediğiniz telefonlardan çok farklı değil
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Salona 6 yıl
Aslında fiyat olarak tam alabileceğim bi seviyede telefon ama işte insan evladı aç gözlü 512mb ram var diyeee :))
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regaibyigit. 6 yıl
windows phone 8 çok dikkatimi çekiyor
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inexo 6 yıl
kim ne derse desin kasa kalitesi olarak tartışılmaz. ne samsung ne sony...
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danGerfuLL 6 yıl
Nokia neden bu kadar ağrına gidiyor milletin anlamış değilim. OS9.1 ile N-Gage oyunları oynarken, GPS, Wi-Fi, adam gibi kamera, uygulama yükleme imkanı vs. gibi alt yapı sunarken 2012'de Nokia'nın akıllı telefonlarda adının geçiyor olması hiç de şaşırtıcı değil. N95 vb. modellerde bunları yaparken kimsenin sesi soluğu çıkmıyordu nedense.
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Rajeesh 6 yıl
türkiyede güzel bir fiyattan çıksa, çok iyi olur
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omerfrt 6 yıl
Donanım konusunda Nokia akıllanmaya başladı f/p oranı cihazlar çıktıkça Nokia'da yükselişe geçecektir.Gerçi 250 dolar bizim ülkemizde 1000 TL olur ama...
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memoseler 6 yıl
Rovio Nokia'ya destek çıksın biraz. Sonuçta aynı ülkenin şirketleri. Ne bileyim özel oyunlar falan yapsın.
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