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Nokia telefonların güvenlik güncellemeleri bir sene uzatıldı

Nokia’nın ilk Android’li telefonlarından olan Nokia 3, 5, 6, ve 8 için güvenlik güncellemeleri bir sene uzatıldı. Tanıtılalı iki sene olan cihazlar 2020'ye kadar destek alacak.
31 dk.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nokia telefonların güvenlik güncellemeleri bir sene uzatıldı
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Nokia’nın güncellemelere verdiği önem artık bilinen bir gerçek. Bu önemi daha da öne çıkarmak isteyen firma, bugün önemli bir açıklamada bulundu. Normal şartlarda iki yılı doldurmuş/doldurmak üzere olan Android’li ilk Nokia modellerine, bir yıl daha güvenlik güncellemesi verileceği açıklandı.

Nokia 3, 5, 6 ve 8 destek almaya devam ediyor

Daha öncesinde Nokia’nın tüm modellerine Android Pie güncellemesi verme gibi önemli bir iddiayı gerçekleştirdiğini şahit olduk. Bu modeller arasında Nokia 3, 5, 6 ve 8 de bulunuyordu. Tanıtılalı iki yıl olan telefonların daha fazla güncelleme almayacağını tahmin ediyorduk. Ancak firma, en azından bir yıl daha Nokia 3, 5, 6 ve 8 modellerine güvenlik güncellemesi vermeye karar verdi.

Kısacası bu telefonlardan birine sahipseniz, işletim sistemi güncellemeleri alamasanız da 2020 yılına kadar güvenlik güncellemeleriyle cihazlarınızı kullanmaya devam edebileceksiniz. Maalesef Nokia 2 için aynı müjdeyi veremiyoruz. Diğer modeller gibi 2017 yılında tanıtılan Nokia 2’ye verilen destek, Kasım 2019 itibariyle son bulacak.

Ayrıca Bkz. "CELL 13 Android sürümü ücretsiz hale getirildi"

Bir yıllık güvenlik güncellemesi uzatması her ne kadar çok büyük bir olay gibi görülmese de çoğu akıllı telefon üreticisinin iki yıllık normal güncellemeleri bile veremediği düşünüldüğünde oldukça sevindirici. Görünen o ki Nokia, güncelleme dendiğinde ilk akla gelen firma olmaya kararlı.



https://9to5google.com/2019/08/15/nokia-extending-security-patches/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mert1907 2 dk.
Güncelleme konusun da Nokia'yı çok takdir ediyorum.
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