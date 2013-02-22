Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, IMEA bölgesinde Lumia ailesinin fiyatlarını ucuzlatıyor

6 yıl
700
1
14
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia, IMEA bölgesinde Lumia ailesinin fiyatlarını ucuzlatıyor
Tam Boyutta Gör

Yeni fiyat performans telefonu Lumia 620'yi ülkemizde bir süre önce satışa sunan Nokia, Lumia cihazlarıyla daha fazla kullanıcıya ulaşmak için fiyat politikasında değişikliğe gidecek.

Ubergizmo'nun haberine göre Nokia, kısaca IMEA olarak isimlendirdiği Hindistan, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde, Lumia cihazlarının fiyatlarını daha da indirerek satış hacmini arttıracak. Bu bölgelerde marka değerinden de faydalanacak olan firma, bu sayede Windows Phone platformunun daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Öte yandan Finli telekominikasyon devi, ülkemizi Avrupa kıtasında değerlendirdiği için benzer bir benzer bir stratejiyi ülkemizde uygulayıp uygulamayacağı şimdilik bilinmiyor.


http://www.ubergizmo.com/2013/02/nokia-to-lower-prices-of-lumia-devices-in-imea-region/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kenai 6 yıl en beğenilen
Biz işlerine gelince Avrupalı, işlerine gelmeyince Orta Doğulu oluruz. Bu yüzden burada fiyatlar inmez.[>:]
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Wp8 olmasına rağmen yinede iyi sattı. Ha bide o ağırlığına rağmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
onsos1100
lafata
wusttilumialar kağıt üzerinde teorik olarak güzel duruyor da pratikte çok kötüler.
Gerçekten öyle mi? Fiyatına göre gayet iyi olduğunu düşünüyordum.
fiyat performansta uygulama azlığı hariç en iyi telefonlar kesinlikle nokia lar... ben oyun oynamam program delisi değilim popüler programlar yeter diyenler için en ideal telefon cebinizdeki paraya göre lumia 920 820 620... iyi fotograf iyi ekran kalitesi farklılık iyi bir ses kalitesi bunlar bu modellerde S III dahil çoğu telefondan üstün seviyede

telefonun malzeme kalitesine diyecek yok ha kamerası tartışılır. zevk meselesi ama bugün 1500-1600 tl verecem aldıktan sonra uyulama bulamayacam. radyosu yok. küzik çaları kullanışsız. ve bi çok eksiği var. yazılımla düzelir deniyor ama bu telefona yetişmez o işler. belki 1-2 nesil sonraki lumia konusuna girip 10 numara telefon yazabilirim ondan umudum biraz var ama bu nesiller için tam bi fiyasko. aynı paraya galaxy note 2 var ki pil ömrü vs. döktürüyor resmen alet. gerçek çoklu uygulama penceresi donanımı nereden baksan fersah fersah ötede. ha burada lumia nın fiyatı 1000tl olse mesela o zaman gözümü karartıp alabilirim belki. ama bu fiyatlara bu lumialar çok vasat. be tüketiciyim arkadaş şirket ortağı değilim banane gelişecek yazılımdan. yapsınlar satsınlar ben para veren adamım paramın karşılığında kim daha iyi hizmet veriyorsa onu alırım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbugra19 6 yıl
dogudan bakinca avrupali, batidan bakinca avrupaliyiz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 6 yıl
lafata

wusttilumialar kağıt üzerinde teorik olarak güzel duruyor da pratikte çok kötüler.
Gerçekten öyle mi? Fiyatına göre gayet iyi olduğunu düşünüyordum.


fiyat performansta uygulama azlığı hariç en iyi telefonlar kesinlikle nokia lar... ben oyun oynamam program delisi değilim popüler programlar yeter diyenler için en ideal telefon cebinizdeki paraya göre lumia 920 820 620...
iyi fotograf iyi ekran kalitesi farklılık iyi bir ses kalitesi bunlar bu modellerde S III dahil çoğu telefondan üstün seviyede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gopluumit 6 yıl
İlk zaman ki ile bugün ki market uygulama çokluğu ve kullanış açısından kullanılan uygulamalar fazlalaştı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
lumialar kağıt üzerinde teorik olarak güzel duruyor da pratikte çok kötüler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lafata 6 yıl wustti
wustti
lumialar kağıt üzerinde teorik olarak güzel duruyor da pratikte çok kötüler.

Gerçekten öyle mi? Fiyatına göre gayet iyi olduğunu düşünüyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yosunluel 6 yıl
"daha da indirerek" ne demek acaba? Evvelce bir indirim mi uygulamıştı ki? Geçiniz efendim geçiniz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunc-rıdvan 6 yıl
Lumia 620 yurt dışına göre o kadarda pahalıya satılmıyorki, 750tl bu fiyattaki bir telefon için gayet makul bence ama indirim olursa tüketiciye yarayacağından iyi olur bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 6 yıl
Bi karar verin biz avrupalımıyız orta doğulumuyuz yoksa 3.cü dünya devletimiyiz
ama benim fikrim galiba biz SÖMÜRGEYİZ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 6 yıl
Microsoft ayagina olan Nokia ya oluyor. Lumia 920 gerçekten çok harika bir cihaz ama Microsoft windows 8 i cikarmadan çok çok önce belli bir altyapiyi hazirlayip , uygulama sayisina ulasmaliydi.

3 ay dayanabildim o rezalet markete , nexus 4 aldim rahatim artik , en küçük bir yavaslik sezmedim lumiaya kiyasla.

Ama 920 bin kamera , video çekimleri ve mix radioyu özlüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Plegus 6 yıl
Nokia indirse vergi bindirir o indirse turkcell...
Hangi indirim bize yaradı da bu yarayacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
700 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lumia ve
3 etiket daha nokia microsoft Windows Phone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Galaxy S IV çıkış tarihi, Sony PlayStation 4, Nvidia Tegra 4i, HTC One ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim