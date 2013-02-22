Nokia, IMEA bölgesinde Lumia ailesinin fiyatlarını ucuzlatıyor

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Yeni fiyat performans telefonu Lumia 620'yi ülkemizde bir süre önce satışa sunan Nokia, Lumia cihazlarıyla daha fazla kullanıcıya ulaşmak için fiyat politikasında değişikliğe gidecek.
Ubergizmo'nun haberine göre Nokia, kısaca IMEA olarak isimlendirdiği Hindistan, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde, Lumia cihazlarının fiyatlarını daha da indirerek satış hacmini arttıracak. Bu bölgelerde marka değerinden de faydalanacak olan firma, bu sayede Windows Phone platformunun daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.
Öte yandan Finli telekominikasyon devi, ülkemizi Avrupa kıtasında değerlendirdiği için benzer bir benzer bir stratejiyi ülkemizde uygulayıp uygulamayacağı şimdilik bilinmiyor.
http://www.ubergizmo.com/2013/02/nokia-to-lower-prices-of-lumia-devices-in-imea-region/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
telefonun malzeme kalitesine diyecek yok ha kamerası tartışılır. zevk meselesi ama bugün 1500-1600 tl verecem aldıktan sonra uyulama bulamayacam. radyosu yok. küzik çaları kullanışsız. ve bi çok eksiği var. yazılımla düzelir deniyor ama bu telefona yetişmez o işler. belki 1-2 nesil sonraki lumia konusuna girip 10 numara telefon yazabilirim ondan umudum biraz var ama bu nesiller için tam bi fiyasko. aynı paraya galaxy note 2 var ki pil ömrü vs. döktürüyor resmen alet. gerçek çoklu uygulama penceresi donanımı nereden baksan fersah fersah ötede. ha burada lumia nın fiyatı 1000tl olse mesela o zaman gözümü karartıp alabilirim belki. ama bu fiyatlara bu lumialar çok vasat. be tüketiciyim arkadaş şirket ortağı değilim banane gelişecek yazılımdan. yapsınlar satsınlar ben para veren adamım paramın karşılığında kim daha iyi hizmet veriyorsa onu alırım.
fiyat performansta uygulama azlığı hariç en iyi telefonlar kesinlikle nokia lar... ben oyun oynamam program delisi değilim popüler programlar yeter diyenler için en ideal telefon cebinizdeki paraya göre lumia 920 820 620...
iyi fotograf iyi ekran kalitesi farklılık iyi bir ses kalitesi bunlar bu modellerde S III dahil çoğu telefondan üstün seviyede
Gerçekten öyle mi? Fiyatına göre gayet iyi olduğunu düşünüyordum.
ama benim fikrim galiba biz SÖMÜRGEYİZ?
3 ay dayanabildim o rezalet markete , nexus 4 aldim rahatim artik , en küçük bir yavaslik sezmedim lumiaya kiyasla.
Ama 920 bin kamera , video çekimleri ve mix radioyu özlüyorum.
Hangi indirim bize yaradı da bu yarayacak?
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