Nokia, IMEA bölgesinde Lumia ailesinin fiyatlarını ucuzlatıyor

Yeni fiyat performans telefonu Lumia 620'yi ülkemizde bir süre önce satışa sunan Nokia, Lumia cihazlarıyla daha fazla kullanıcıya ulaşmak için fiyat politikasında değişikliğe gidecek.

Ubergizmo'nun haberine göre Nokia, kısaca IMEA olarak isimlendirdiği Hindistan, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde, Lumia cihazlarının fiyatlarını daha da indirerek satış hacmini arttıracak. Bu bölgelerde marka değerinden de faydalanacak olan firma, bu sayede Windows Phone platformunun daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

Öte yandan Finli telekominikasyon devi, ülkemizi Avrupa kıtasında değerlendirdiği için benzer bir benzer bir stratejiyi ülkemizde uygulayıp uygulamayacağı şimdilik bilinmiyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/02/nokia-to-lower-prices-of-lumia-devices-in-imea-region/