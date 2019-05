Nokia ile Mercedes-Benz, kendi kendine gidebilen araçlar için 3D haritalar hazırlayacak

Geçtiğimiz günlerde mobil cihazlar birimi yazılım devi Microsoft tarafından satın alınan Nokia ile otomobil dünyasının büyük isimlerinden Mercedes-Benz, kendi kendine gidebilen araçlar için 3D dijital haritalar hazırlayacaklarını duyurdu.

Nokia'nın geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı " HERE " isimli bulut tabanlı servisi üzerine kurulacağı belirtilen sistem, iki firmanın hazırladığı özel güzergâhlar (Üç boyutlu dijital haritalar) üzerinde internete bağlı araçların kendi kendisine yol alabilmelerine imkan sağlayacak ve HERE servisine bağlı araçlar birbirleriyle iletişim halinde olacaklar. Bulut üzerinden birbirine bağlı araçları günümüz otomotiv endüstrisi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiren Nokia, bildiğiniz üzere HERE isimli servisiyle kişilere akaryakıt fiyat bilgisi, navigasyon, park bilgileri ve seyahat planlama gibi işlevleri sunabiliyor.