Nokia ile Mercedes-Benz, kendi kendine gidebilen araçlar için 3D haritalar hazırlayacak

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde mobil cihazlar birimi yazılım devi Microsoft tarafından satın alınan Nokia ile otomobil dünyasının büyük isimlerinden Mercedes-Benz, kendi kendine gidebilen araçlar için 3D dijital haritalar hazırlayacaklarını duyurdu.
Nokia'nın geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı "HERE" isimli bulut tabanlı servisi üzerine kurulacağı belirtilen sistem, iki firmanın hazırladığı özel güzergâhlar (Üç boyutlu dijital haritalar) üzerinde internete bağlı araçların kendi kendisine yol alabilmelerine imkan sağlayacak ve HERE servisine bağlı araçlar birbirleriyle iletişim halinde olacaklar. Bulut üzerinden birbirine bağlı araçları günümüz otomotiv endüstrisi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiren Nokia, bildiğiniz üzere HERE isimli servisiyle kişilere akaryakıt fiyat bilgisi, navigasyon, park bilgileri ve seyahat planlama gibi işlevleri sunabiliyor.
İki büyük firma sistemin tam olarak kullanıma geçeceği tarih hakkında henüz bir açıklama yapmış değil ancak Mercedes'in buluta bağlı otomobiller için ilk olarak Almanya'da bir rota hazırlayacağı belirtiliyor.
http://news.cnet.com/8301-1035_3-57602178-94/nokia-mercedes-benz-to-create-maps-for-self-driving-cars/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Of of of of . Sen çok farklı yerlerdesin arkadaşım . Konuyu tamamen yanlış anlamışsın. Olayın nokia ile , ois ile , android ile alakası yok. Olay sadece harita servisi. Yani senin s3 ünle iletişime geçmiyecek araba . Ayriyetten herkes tarafından inkar edilmeyecek bir gerçek varki nokia nın en başarılı olduğu konu kameradan sonra haritalar servisi. Mercedes gibi bir firmada bu yüzden nokianın harita servislerini kullanmak istemiş. Ayriyetten sen mercedes aldığında nokia ile ilgili bir alakan olmayacak , yazmazsa haritayı nokia nın yaptığını bile bilmeyeceksin. Sadece arabanın kendi kendine gitmesini sağlayacak olan sistemin haritasını nokia hazırlayacak. Yani kimse bunun farkına bile varmayacak.
Ayriyetten şirket konusuna gelirsek , İhracat İthalat yapan bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak seni bir konuda aydınlatmak isterim. Nokia nın 5 yıllık kullanım hakkını aldı demişsin. Zaten şirketler şahısların değildir . Bizler sadece vergi kaydı açtırıp , ticaret odalarına kaydını yaptırdıktan sonra şirket ana sözleşmesi hazırlanır ve bu sözleşme doğrultusunda , özel bir istek belirtilmedikçe 5 yıllığına kullanım hakkı şirket ortaklarına veya 1 temmuzda değişen türk ticaret kanunu ile tek bir kullanıcıya belirtilen şirket ana sermayesi ve oranları doğrultusunda verilir. 5 Yıl sonuda kendi şirketin zannettiğin şirketin yönetim hakkın dolduğunda sözleşme yenilenir. Anonim şirketlerde ise her yıl genel kurul yapılarak yeni yöneticiler ortaklar tescillenir. Yani nokiada , applede , samsungda aslında devletin . İnsanlar sadece yönetiyor ;)
Yani sana bunu anlatmamın sebebi şirketlerin tapusu yoktur ve kimseye satılamaz. Yönetimi devredilir.
Ayriyetten nokia yı bir holdin olarak düşünürsek , yani birden fazla şirketler topluluğu , tam holding değeri 12 küsür milyar dolar diye hatırlıyorum. Nokia sadece cep telefonu şirketini devretti diye bliyorum.
Araba kafayi yer direk.
Microsoft, Nokia'nın birkaç senelik kullanım hakkını satın aldı, yanlış hatırlamıyorsam 5 sene olması gerekiyor. Yani, Nokia tarihe gömülmedi; Microsoft tarafından üretilecek olan cihazların, Nokia ismiyle satılmasını sağlayacak. Bir nevi, Nokia'nın isim hakkını ve piyasadaki bilinir bir marka olmasını kullanacak.
Konuya gelirsek, ben dahil birçok kullanıcının Nokia markasından soğumuş olmasından sebep, bu uygulamanın Türkiye'de çok fazla yaygınlık kazanacağını düşünmüyorum. Bu tarz uygulamaların İOS ve Android için uyarlanması gerekiyor. Bu şekilde yapılırsa, kullanıcıya yönelik ciddi anlamda başarı sağlanır, ama bu işin Türkiye pazarında sağlanması çok zor.
Ben de Samsung Galaxy S3 kullanıyorum, Android gerçekten ayrı bir dünya ve kullanıcılarına çok fazla özgürlük imkanı sağlıyor.
Bu ölme mantığını çözemedim. Firmanın öldüğü filan yok. Yine model çıkaracak. Resmi bilgiye görede telefonlarda NOKIA ismi kullanılacak. Bu satın almada gerçekleşen tek şey Nokia'nın Microsoft bünyesine girmesi oldu. Bir nevi yan firma.