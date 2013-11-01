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Nokia, İngiltere'de HTC'ye açtığı patent davasını kazandı, satış yasağı gelebilir

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, İngiltere'de HTC'ye açtığı patent davasını kazandı, satış yasağı gelebilir

Bir süre önce One modelinde kullandığı mikrofonlar nedeniyle Nokia ile davalık olan HTC, geçtiğimiz aylarda farklı bir patent davası nedeniyle yine Nokia tarafından mahkemeye verilmişti.

İngiltere'de açılan davada Nokia, ses ve metin mesajlarını iletmek üzere HTC cihazlarında kullanılan bir teknolojinin kendi patentlerini ihlal ettiğini iddia etmekteydi. Aynı davalar Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'de de açılmıştı.

İngiltere mahkemelerinin dün verdiği karara göre HTC bahse konu patentleri çiğnemiş kabul edildi ve Nokia'nın da dava konusu cihazlara satış yasağı getirilmesi için talepte bulunma hakkı doğmuş oldu.

Nokia karardan oldukça memnunken HTC hayal kırıklığına uğradığını ve derhal temyize gideceklerini açıkladı. 

Nokia'nın vakit kaybetmeden patent ihlali yapan HTC cihazları için İngiltere'de satış yasağı talebinde bulunacağı tahmin ediliyor. Bu cihazlar arasında HTC One da bulunuyor. Bir süredir mali sıkıntılar yaşayan ve cihaz satışlarını artırmaya çalışan HTC için dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından birinde meydana gelen bu gelişme sıkıntıları daha da artırabilir.

Nokia'nın patent lisanslarından elde ettiği gelir bu yıl 600 milyon doları aşacak ve firmanın bundan sonra patent konusunda rakip firmaları daha da sıkıştıracağı belirtiliyor. Nokia hali hazırda pek çok ülkede HTC'ye karşı 50'den fazla patent davası açmış durumda.  

http://wmpoweruser.com/nokia-wins-major-patent-case-against-htc-in-uk-may-get-the-htc-one-banned/ Yorum Yaz
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Avorlair 5 yıl en beğenilen Roark
Roark

satışa yasak koydurarak 1 tane bile fazla satış yapabileceğine inanıyor musun nokia? samsung'un ekmeğine yağ sürüyor.

HTC'nin sahibi dünyanın en zengin insanlarından birisi. firma mali olarak ne kadar dara düşerse düşsün satmaya yanaşmayacaktır.
Sahibi olan kadın Cher Wang'in serveti tek başına Koç grubundan daha yüksek. 2012'de dünyada 56. sıradayken bu yıl 46. sıraya yükselmiş. Haliyle yine başlayacak olan HTC'yi X alsın hikayelerine daha gerçekçi yaklaşmanızı dilerim.


bi bitmediniz her patent davası haberinin altında aynı tarz yorumlar,
adamlar kendi ürettiği teknolojinin patentini alıyor, kullanım hakkını alıyor ve başka birisi bunu izinsiz olarak kullanıyor, ne demelerini istiyorsun "al buyur kardeşim benim teknolojim senin teknolojim tepe tepe kullan" bunu mu desinler çıkın artık şu mantıktan
Roarksatışa yasak koydurarak 1 tane bile fazla satış yapabileceğine inanıyor musun nokia? samsung'un ekmeğine yağ sürüyor.H...
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mutercim 5 yıl
Uydurmayın. Microsoft'a yapılan satışa patentler dahil değil. Nokia milyarlar kazanacağı kaynağı neden Microsoft'a devretsin. Sahip olduğu patentlerin kullanımına ilişkin lisans verdi o kadar. Microsoft'u suçlamayı seviyorsunuz biliyorum ama bu davalar tamamen Nokia'nın tasarrufu. Ha MS sevinmemiş midir, sevinmiştir herhalde.
Uydurmayın. Microsoft'a yapılan satışa patentler dahil değil. Nokia milyarlar kazanacağı kaynağı neden Microsoft'a devretsin. Sahip olduğu patentlerin kullanım...
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Nokia Specialist 5 yıl
Son günlerde herkes kendi şirketini sırtından vuruyor. Sony Google a, Microsoft yıllardır Windows Phone ürettiği htc ye(Nokia ya patent davası aç diyen Microsoft tur.) Apple çip ürettirdiği samsung u. Noluyor yaw
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Roark
satışa yasak koydurarak 1 tane bile fazla satış yapabileceğine inanıyor musun nokia? samsungun ekmeğine yağ sürüyor. HTCnin sahibi dünyanın en zengin insanlarından birisi. firma mali olarak ne kadar dara düşerse düşsün satmaya yanaşmayacaktır. Sahibi olan kadın Cher Wangin serveti tek başına Koç grubundan daha yüksek. 2012de dünyada 56. sıradayken bu yıl 46. sıraya yükselmiş. Haliyle yine başlayacak olan HTCyi X alsın hikayelerine daha gerçekçi yaklaşmanızı dilerim.

kardeş sallıyosun bari biraz destekli salla vehbi koçun herbir torunun bile 2 milyar dolardan fazla serveti var
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lestet 5 yıl
fakirin fakire yaptığı zulüm bunlarınki.

birde körler sağırlar birbirini ağırlar.

ayrıca kör dövüşü
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Killerboy33 5 yıl
Keşkee almasaydın.. ?? Alalı ne kadar oldu serviste cihaz.ses sorun kamera sorun.birinin dediği diğerini tutmuyo.HTC ok değştrcez diyor teleservis yok mail gelmedı diyor ne iş anlamadım :) ama yinede HTC ONE.
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Myxo 5 yıl
HTC garibim, gelen vuruyor giden vuruyor.
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Statistik 5 yıl
Roark
satışa yasak koydurarak 1 tane bile fazla satış yapabileceğine inanıyor musun nokia? samsungun ekmeğine yağ sürüyor. HTCnin sahibi dünyanın en zengin insanlarından birisi. firma mali olarak ne kadar dara düşerse düşsün satmaya yanaşmayacaktır. Sahibi olan kadın Cher Wangin serveti tek başına Koç grubundan daha yüksek. . Haliyle yine başlayacak olan HTCyi X alsın hikayelerine daha gerçekçi yaklaşmanızı dilerim.

peki izinsiz patent kullanimi bu ovdugunuz (2012de dünyada 56. sıradayken bu yıl 46. sıraya yükselmiş) hatun'a yakisiyor mu ?! bu kadar paran var ama gidip fakir-fukara'nin teknolojilerini caliyorsun.
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Part Of The Nature 5 yıl
Htc daha windows phone uretmez. Windows phone artik nokia ait.
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Jül Sezar 5 yıl Part Of The Nature
ShaPeChaRacTeR
Htc daha windows phone uretmez. Windows phone artik nokia ait.

Tam tersi nokiayi microsoft satin aldi
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SystemApps 5 yıl
htcye acıdım şimdi :)
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Krone 5 yıl
Yapmayn lan adamlar zaten üç kuruş bir şey kazanıyor
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Roark 5 yıl
Siz bunu halen "emek" davası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu tamamen Microsoft'un WP'li cihaz üretmeyeceğini açıklayan HTC'den intikamıdır. Bu davadan sonra bir de yasak getirirse HTC'nin WP'a asla yer vermeyeceğini düşünüyorum.
Bunları halen saf ve temiz arkadaşlar teknolojimizi kullandı olayına getiriyor ona şaşıyorum. Her davanın altında bir hesaplaşma yatar. Aksi halde hiç bir firma kendi alanında ona rakip olmayan firmayı karşısına almaz.
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Nokia Specialist 5 yıl
Birkaç virüs droid fanları gelip herkesi eksilemiş. Tebrik ederim. Ama bilin ki biz asla pes etmeyeceğiz
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