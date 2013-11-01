Nokia, İngiltere'de HTC'ye açtığı patent davasını kazandı, satış yasağı gelebilir





Bir süre önce One modelinde kullandığı mikrofonlar nedeniyle Nokia ile davalık olan HTC, geçtiğimiz aylarda farklı bir patent davası nedeniyle yine Nokia tarafından mahkemeye verilmişti.





İngiltere'de açılan davada Nokia, ses ve metin mesajlarını iletmek üzere HTC cihazlarında kullanılan bir teknolojinin kendi patentlerini ihlal ettiğini iddia etmekteydi. Aynı davalar Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'de de açılmıştı.





İngiltere mahkemelerinin dün verdiği karara göre HTC bahse konu patentleri çiğnemiş kabul edildi ve Nokia'nın da dava konusu cihazlara satış yasağı getirilmesi için talepte bulunma hakkı doğmuş oldu.





Nokia karardan oldukça memnunken HTC hayal kırıklığına uğradığını ve derhal temyize gideceklerini açıkladı.





Nokia'nın vakit kaybetmeden patent ihlali yapan HTC cihazları için İngiltere'de satış yasağı talebinde bulunacağı tahmin ediliyor. Bu cihazlar arasında HTC One da bulunuyor. Bir süredir mali sıkıntılar yaşayan ve cihaz satışlarını artırmaya çalışan HTC için dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından birinde meydana gelen bu gelişme sıkıntıları daha da artırabilir.





Nokia'nın patent lisanslarından elde ettiği gelir bu yıl 600 milyon doları aşacak ve firmanın bundan sonra patent konusunda rakip firmaları daha da sıkıştıracağı belirtiliyor. Nokia hali hazırda pek çok ülkede HTC'ye karşı 50'den fazla patent davası açmış durumda.

http://wmpoweruser.com/nokia-wins-major-patent-case-against-htc-in-uk-may-get-the-htc-one-banned/