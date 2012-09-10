Nokia, İngiltere'de Lumia 920 için özel operatör anlaşmaları yapma peşinde

Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni Lumia serisi ile akıllı telefon pazarında yeni bir dönemi başlatmak isteyen Nokia, ürünlerin pazarlamasında yeni bir strateji izliyor.





Financial Times'ın haberine göre ilk Lumia serisiyle daha çok kişiye ulaşmak isteyen Nokia, Avrupa'da pek çok operatörle işbirliği yapmıştı. Ancak ABD'de AT&T ile yapılan özel anlaşma sonucunda, Lumia 900 modeli çok düşük bir fiyat seviyesinden satışa sunuldu ve operatörün en çok satan modellerinden birisi oldu.





Nokia aynı stratejiyi Avrupa'da da uygulamak istiyor. Bu bakımdan İngiltere'de Deutsche Telekom ve France Telekom ortaklığında faaliyet gösteren Everything Everywhere girişimi ile görüşmeler başlamış durumda. Bu girişim İngiltere'de Orange ve T-Mobile markalarını kapsıyor.





Nokia bu sayede Lumia 920 modelini operatöre özel olarak piyasaya sürecek ve cazip kampanyalarla modeli destekleyecek. İngiltere'de Everything Everywhere girişimi 1800MHz bandında 4G hizmeti sunma hazırlıkları yapıyor ve Lumia 920'de ülkede piyasaya sürülen ilk 4G modellerinden birisi olacak.





Ülkemizde de resmi olarak satışa sunulacağı açıklanan Lumia modellerinin benzer kampanyalarla desteklenmesi, Türk tüketicilerini oldukça cezbedecektir.