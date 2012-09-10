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Nokia, İngiltere'de Lumia 920 için özel operatör anlaşmaları yapma peşinde

6 yıl
3,1b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen yeni Lumia serisi ile akıllı telefon pazarında yeni bir dönemi başlatmak isteyen Nokia, ürünlerin pazarlamasında yeni bir strateji izliyor.

Financial Times'ın haberine göre ilk Lumia serisiyle daha çok kişiye ulaşmak isteyen Nokia, Avrupa'da pek çok operatörle işbirliği yapmıştı. Ancak ABD'de AT&T ile yapılan özel anlaşma sonucunda, Lumia 900 modeli çok düşük bir fiyat seviyesinden satışa sunuldu ve operatörün en çok satan modellerinden birisi oldu.

Nokia aynı stratejiyi Avrupa'da da uygulamak istiyor. Bu bakımdan İngiltere'de Deutsche Telekom ve France Telekom ortaklığında faaliyet gösteren Everything Everywhere girişimi ile görüşmeler başlamış durumda. Bu girişim İngiltere'de Orange ve T-Mobile markalarını kapsıyor. 

Nokia bu sayede Lumia 920 modelini operatöre özel olarak piyasaya sürecek ve cazip kampanyalarla modeli destekleyecek. İngiltere'de Everything Everywhere girişimi 1800MHz bandında 4G hizmeti sunma hazırlıkları yapıyor ve Lumia 920'de ülkede piyasaya sürülen ilk 4G modellerinden birisi olacak. 

Ülkemizde de resmi olarak satışa sunulacağı açıklanan Lumia modellerinin benzer kampanyalarla desteklenmesi, Türk tüketicilerini oldukça cezbedecektir.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ac3c340a-f906-11e1-8d92-00144feabdc0.html Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Nokia apple dan nasıl para kazanılacağını öğrenmiş gibi duruyor.
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nurettinaz 6 yıl
Nokia apple dan nasıl para kazanılacağını öğrenmiş gibi duruyor.
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nurettinaz 6 yıl
Nokia apple dan nasıl para kazanılacağını öğrenmiş gibi duruyor.
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DH Misafiri 6 yıl
iphone almaktan cok daha güzel bence nokiadan şaşmamak gerek basit bir görüntülü görüşmeyi bile yapamayan iphonedan daha iyi ve güzel bir cihaz
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king1403 6 yıl
ne olur benim operatörümle de anlaşsınlar :)
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Amedra 6 yıl
OverClocK1ng

memoseler

Ülkemizde 100 yada 250 MB internet paketi ve 24 ay tahattüt ile ayda 99 TLye gelir. Demedi demeyin...


2400 lira yapar. Zor gelir o fiyata. Ayda 119 lira falan anca olur....

Bence de böyle olur. En son siz de diğer Nokia konusunda bu konuya değinmiştiniz zaten malzeme bakımından dolayı.
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OverClocK1ng 6 yıl
memoseler
Ülkemizde 100 yada 250 MB internet paketi ve 24 ay tahattüt ile ayda 99 TLye gelir. Demedi demeyin...

2400 lira yapar. Zor gelir o fiyata. Ayda 119 lira falan anca olur....
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memoseler 6 yıl
Ülkemizde 100 yada 250 MB internet paketi ve 24 ay tahattüt ile ayda 99 TL'ye gelir. Demedi demeyin...
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senatorlines 6 yıl
UYGUN BİR FİYAT SEVİYESİYLE BİZE DE GELSE 10 NUMARA OLUR, ORTALIK BİRAZ GÜZELLEŞSİN ARTIK!
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erci501 6 yıl
türkiye ye uygun fiyatla giriş yaparsa nokiacıların forumlardaki dirilişini görebiliriz. :)
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Lepanto 6 yıl
Türkiye'ye de cidden mantıklı ve tüketicinin yararına olan operatör kampanyalarıyla girse ne güzel olur.
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chamicals2 6 yıl
ifa fuarında microsoft resmen şov yapmış nereye baksak microsaoft'un bir ürününü görütyoruz kısacası EFSANE GERİ DÖNDÜ !
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