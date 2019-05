Nokia markası Android 9 güncelleme sistemini anlattı

Akıllı telefon üreticilerinin bugün karşılaştıkları en büyük eleştiri elbette güncelleme konusunda oluyor. Diğer marka daha erken güncelleme verirken kendi markası geride kalan kullanıcılar haliyle firmayı eleştiri yağmuruna tutuyor.

Güncellemeler nasıl hazırlanıyor?

Geçtiğimiz yıllarda HTC’nin bir Android güncellemesini nasıl hazırladığını ve hangi aşamalardan geçtiğini anlattığı bir infografik görmüştük. HMD Global da Nokia telefonları için nasıl güncelleme hazırladığını anlatma gereği duydu.

Aslında Nokia güncelleme verme açısından kullanıcılarını oldukça memnun ediyor ve katalogdaki hemen her modeline en yeni güncellemeyi sağlamaya çalışıyor. Firmanın paylaştığı infografik de güncelleme aşamalarını detaylandırmış.

İnfografiğe göre güncelleme süreci Google’ın gönderdiği kod tabanı ve platform geliştirme setinden oluşan paket ile başlıyor. Bu aşamada yonga seti tasarımcısından gelen yeni yazılım sürümü bekleniyor ve pakete dahil ediliyor.

Sonrasında Nokia’nın Android One gibi programlara uyum sağladığı aşama geliyor. Bu noktada Nokia reklam yazılımlarına yer vermeyecek akıcı bir ara yüz sunduğunu ifade ediyor. Uyumluluk sonrasında ise güncellemenin testleri başlıyor.

Bu aşamada operatör gereksinimlerine göre testler yapılırken aynı zamanda farklı kullanım senaryolarına göre testlerin yapıldığı paralel bir süreç de başlıyor. Bunlar tamamlandığında ise 120 bin kişiden oluşan beta süreci başlıyor. Testler esnasında problem oluşursa uyumluluk aşamasında geri dönülüyor.

Son aşamada ilk olarak uygunluk testi yapılıyor. Testte problem oluşursa bu kez önceki test aşamasına dönülüyor. Oluşmazsa kalite testleri yapılıyor ve operatör kilitli olanların operatörlerine nihai sürüm gönderiliyor. Ülkemizde rastladığımız bir şey değil ancak pek çok ülkede operatörler güncellemeyi ayrı olarak sunuyor.

Diğer taraftan Nokia telefonları için Android 9 yol haritası da yayınlandı. Haritaya göre Android One telefonlarından Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7.1 ve Nokia 7.1 Plus modelleri güncellemeyi almış durumda. Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco hali hazırda almaya başladı.

Ay sonuna kadar Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 5.1, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerinin güncelleme alması bekleniyor. Nokia 1 ve Nokia 3 ise yaz aylarına doğru güncelleme almaya başlayacak.