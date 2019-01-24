Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia markası Android 9 güncelleme sistemini anlattı

HMD Global’in Nokia telefonlarına verdiği Android güncelleme politikası beğeniliyor. Firma yine de güncelleme sürecinin nasıl işlediğini anlatmak için bir infografik hazırladı.
3 ay
4,3b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon üreticilerinin bugün karşılaştıkları en büyük eleştiri elbette güncelleme konusunda oluyor. Diğer marka daha erken güncelleme verirken kendi markası geride kalan kullanıcılar haliyle firmayı eleştiri yağmuruna tutuyor.

Güncellemeler nasıl hazırlanıyor?

Geçtiğimiz yıllarda HTC’nin bir Android güncellemesini nasıl hazırladığını ve hangi aşamalardan geçtiğini anlattığı bir infografik görmüştük. HMD Global da Nokia telefonları için nasıl güncelleme hazırladığını anlatma gereği duydu.

Aslında Nokia güncelleme verme açısından kullanıcılarını oldukça memnun ediyor ve katalogdaki hemen her modeline en yeni güncellemeyi sağlamaya çalışıyor. Firmanın paylaştığı infografik de güncelleme aşamalarını detaylandırmış.

Ayrıca Bkz. "Hangouts kapanış süreci Ekim ayında başlıyor"

İnfografiğe göre güncelleme süreci Google’ın gönderdiği kod tabanı ve platform geliştirme setinden oluşan paket ile başlıyor. Bu aşamada yonga seti tasarımcısından gelen yeni yazılım sürümü bekleniyor ve pakete dahil ediliyor.

Sonrasında Nokia’nın Android One gibi programlara uyum sağladığı aşama geliyor. Bu noktada Nokia reklam yazılımlarına yer vermeyecek akıcı bir ara yüz sunduğunu ifade ediyor. Uyumluluk sonrasında ise güncellemenin testleri başlıyor.

Bu aşamada operatör gereksinimlerine göre testler yapılırken aynı zamanda farklı kullanım senaryolarına göre testlerin yapıldığı paralel bir süreç de başlıyor. Bunlar tamamlandığında ise 120 bin kişiden oluşan beta süreci başlıyor. Testler esnasında problem oluşursa uyumluluk aşamasında geri dönülüyor.

 

Nokia markası Android 9 güncelleme sistemini anlattı
Tam Boyutta Gör

Son aşamada ilk olarak uygunluk testi yapılıyor. Testte problem oluşursa bu kez önceki test aşamasına dönülüyor. Oluşmazsa kalite testleri yapılıyor ve operatör kilitli olanların operatörlerine nihai sürüm gönderiliyor. Ülkemizde rastladığımız bir şey değil ancak pek çok ülkede operatörler güncellemeyi ayrı olarak sunuyor.

Diğer taraftan Nokia telefonları için Android 9 yol haritası da yayınlandı. Haritaya göre Android One telefonlarından Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7.1 ve Nokia 7.1 Plus modelleri güncellemeyi almış durumda. Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco hali hazırda almaya başladı.

Ay sonuna kadar Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 5.1, Nokia 5 ve Nokia 6 modellerinin güncelleme alması bekleniyor. Nokia 1 ve Nokia 3 ise yaz aylarına doğru güncelleme almaya başlayacak.

 

https://www.hmdglobal.com/images/download/android/recipe-for-pie.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
intel7mix 3 ay en beğenilen
9.0 ile coğu marka eline yüzüne batırdı.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hamza5806 3 ay
Yuh giris seviyesine bile guncelleme veriyor helal be
Zamaninda mallik yapip ilk ve son kez zamzung almistim zamaninin en iyi 3. Cihaziydi (1 s2 2s1 3wonder) saolsunlar tek guncelleme vermemislerdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avengers.90 3 ay
İnşallah ay sonuna kadar Nokia 6 ya Android 9.0 Pie gelir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 ay
Bu kadar hata bu kadar test bu kadar güncelleme.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 3 ay en beğenilen
9.0 ile coğu marka eline yüzüne batırdı.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 3 ay
Test süreci her elektronik cihaza gelecek olan güncelleme de olan bir durum fakat teste katılma rakamı olan 120.000 kişinin belirtilmesi haberin en bomba detayı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Yeni iPod Touch oyun odaklı mı olacak? 3 ay Xiaomi Redmi Go'nun tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı 3 ay Twitter, karanlık modu daha da koyulaştıracak 3 ay LG ilk 5G özellikli telefonunu gelecek ay tanıtacak 3 ay Amazon'un teslimat robotları hizmete başlıyor 3 ay Telefondan daha küçük fotoğraf yazıcısı | Canon Zoemini 3 ay Boeing'in otonom uçan taksisi ilk uçuşunu tamamladı 3 ay Elon Musk: 360 derece kamera Tesla'nızı güvende tutacak 3 ay BenQ uygun fiyatlı ev sinema projeksiyon cihazını duyurdu 3 ay Apple, sonlandırılacağı iddia edilen otonom araç projesi hakkında açıklama yaptı 3 ay Microsoft'un arama motoru Bing, Çin'de engellendi 3 ay Philips'de işler değişiyor | Özel video 3 ay Apple, pil geliştirme biriminin başına Samsung'dan önemli bir ismi getirdi 3 ay Trafikte "maket trafik polisi" dönemi başlıyor 3 ay Intel’den Drone ve robotlar için RealSense kamerası 3 ay Skoda yeni crossover modelinin adını koydu: Skoda Kamiq 3 ay Haftaya BİM marketlerde PS4 Slim ve Trust Carus oyuncu kulaklığı satılacak 3 ay Galaxy S10 ve S10 Plus'ın şimdiye kadarki en net görselleri yayınlandı 3 ay Vivo Apex 2019 tanıtıldı: Deliksiz tasarım ve ekranın tamamında etkin parmak izi sensörü 3 ay 2019 Mazda 3'ün ABD'deki fiyatı belli oldu: Giriş seviyesi 21 bin 895 dolar 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Nokia markası Android 9 güncelleme sistemini anlattı Sonraki Nasa, Boeing’in ISS'ye düzenlediği ilk insanlı uçuştaki astronotlardan birini değiştirdi 3 ay Huawei 6,5 Gbps hıza ulaşabilen 5G modemini tanıttı 3 ay Adobe 3D modelleme alanında önemli bir satın alım yaptı 3 ay Galaxy S10 serisinin kripto para cüzdanı sızdırıldı 3 ay AMD’nin başı FX işlemcilerle yine dertte 3 ay Yeni nesil Xbox’ın ışın izleme desteği ve 1TB’lık NVMe SSD ile geleceği söylentisi 3 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport gelecek ay Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir 3 ay Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli otomobilin teaser görselini yayınladı 3 ay Apple AirPods 2 için geri sayım başladı 3 ay Microsoft'tan görme engelli çocuklar için fiziksel programlama dili: Code Jumper 3 ay Toshiba sektörün ilk UFS 3.0 belleğini duyurdu 3 ay Huawei’in bu yılki amiral gemilerinden biri sıvı lens teknolojisi ile gelebilir 3 ay 2si1 | Kültür Sanat özel bölüm 3 ay Acer TravelMate B114-21 eğitime yönelik güçlü bir dizüstü modeli 3 ay Apple nabız ölçer sensörü davasında uzlaşma sağladı 3 ay "Sürgündeki" başkan adayı McAfee 3 ay Küp uydu KILIÇSAT, 2021 yılında fırlatılacak 3 ay VR yatırımları yüzde 81 azaldı 3 ay Microsoft, Edge'in mobil versiyonuna sahte haber uyarısı ekledi 3 ay Netflix, MPAA'ya katılan ilk video akış şirketi oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim