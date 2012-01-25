Nokia modelleri ikinci nesil Windows Phone satışının yüzde 45'ini oluşturuyor

2011 yılında iki yeni modelle Windows Phone pazarına giriş yapan Nokia, istatistiklere göre satışların yarısına hakim duruma geldi. Ancak şu ana kadar Windows Phone satışlarıyla ilgili net bilgiler verilmedi. Sadece oyun indirme platformlarının tuttuğu yüzde istatistikleri haberlere konu oluyor.





İkinci nesil Windows Phone cihaz dalgasına Lumia 800 ve Lumia 710 modelleriyle katılan Nokia, OccasionalGamer sitesinin verilerine göre satış rakamının yüzde 45'ine hakim oldu. Ardından Titan ve Radar modelleriyle ikinci dalgaya katılan HTC firması yüzde 40 ile ikinci olurken, Omnia W/Focus Flash modelleriyle Samsung firması da yüzde 12 ile bu dalganın üçüncü en çok satış yapan firması oldu. Fijutsu da IS12T modeliyle yüzde 3'lük bir pazar payı elde etti.





Genel Windows Phone pazarına baktığımızda ise HTC yüzde 55 ile liderliğini sürdürüyor. Samsung yüzde 28, LG yüzde 12 ile onu takip ediyor. Genel pazarda Nokia'nın yüzdesi ise 4.





Nokia'nın Windows Phone pazarında Microsoft desteği ile etkin bir konuma yükselmesinin diğer üreticilerin pazardan soğumasına yol açabileceği konuşuluyor.





Henüz kesin rakamlar açıklanmadığı için bilgiler genelde tahminden ibaret. Ancak bu tabloya göre daha yakın bir tahmin yapılabilir.





HTC'nin 2011 yılındaki akıllı telefon satışlarının yüzde 30'u Windows Phone cihazlarına ait. 42 milyon civarı satış yapan HTC'nin 12 milyon civarında Windows Phone cihazı sattığı söylenebilir. Bu durumda 2011 yılında genel pazarda 24 milyon Windows Phone cihazının satılmış olduğu ortaya çıkıyor. Nokia'nın yüzde 4'lük payla 960 000 Lumia modeli sattığını söyleyebiliriz. Bu sayı bazı analistlerin 1 milyon öngörüsüne de oldukça yakın.



