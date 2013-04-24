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Nokia tam QWERTY klavyeli Asha 210 modelini tanıttı

6 yıl
3,5b
1
48
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia tam QWERTY klavyeli Asha 210 modelini tanıttı

Nokia'nın bir süredir resmi blogundan ipuçlarını verdiği ve giriş seviyesine hitap edeceği düşünülen yeni S40 modeli Asha 210, bugün resmi olarak görücüye çıktı.

Genelde gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap eden giriş ve orta seviye segment cep telefonlarından oluşan Asha sersinin yeni üyesi, 72$ fiyat etiketiyle yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.

Tam QWERTY klavyesi ile mesajlaşmayı seven kullanıcıları hedeflediği görülen Asha 210, WhatsApp için atanmış bir tuş eklemesiyle, trendi yükselen metin tabanlı mesajlaşma akımını da dikkate aldığını gösteriyor.

Model 2.4 inçlik 240 x 320 piksel çözünürlükte ekran barındırıyor. Nokia'nın akıllı telefon sınıfında saydığı S40 Asha arayüzü de modelde yerini almış. 2MP çönüzürlükte arka kamera için atanmış bir deklanşör tuşu bulunuyor. 64MB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD ile artırılabiliyor. 1200mAh gücünde batarya, tek SIM destekli modelde 46 gün, çift SIM destekli modelde ise 24 güne kadar bekleme süresi sunuyor. Bağlantı imkanı WiFi ve Bluetooth ile sağlanıyor.

Ön yüklü gelen WhatsApp uygulamasının yanında, Bluetooth ile eşleşme olmadan dosya transferi sağlayan Nokia Slam, Facebook, YouTube ve Twitter önyüklü uygulamaları, Nokia Xpress tarayıcı şeklinde özellikleri mevcut olan Asha 210, 5 farklı renk seçeneği ile sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Full-QWERTY-Nokia-Asha-210-arrives-in-color_id42291#3- Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
asdemre 6 yıl
Ekran ve batarya çöpcüler gelir simdi.
Onlara farketmez marka model fiyat, 3000mah batarya 4K ekran olacak illa. Degisikler
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PostMortem 6 yıl
Gerçekten çok hoş duruyor. Nokia'nın pastel renk tarzı gayet güzel gidiyor.
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lumiax920 4 yıl
Güzel telefon , 250 lira civarına satılıyor
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funky-nd 4 yıl
nokia e6 kullanıyorum, bunu alaym mı şimdi ? 3 yıl oldu ben alalı
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Guest-ACB5B9068 3 yıl funky-nd
Funky ND

nokia e6 kullanıyorum, bunu alaym mı şimdi ? 3 yıl oldu ben alalı

nokia e6 üst sınıfa hitap ediyor. bu telefon ile kıyaslanması doğru değil.
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bkaakco 5 yıl
Nokia'yı bu konuda kutluyorum. Her kesime hitap ediyor.
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lazoo1 5 yıl
arkadaşlar bu telefona foursquare falan indirilirmi ? bide kendi int paketimden kullanabilirim dimi illa wifii olması gerekmiyor ?
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Kulak Misafiri 5 yıl
Güzel işte. Tam giriş seviyesi telefonu.
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DH Misafiri 5 yıl
bişey sormak istiyorum bu modelde hafıza kartına aktarım nasıl yapılıyor sistem dosyası silinemiyor yada hafıza kartına taşınamıyor sonra sürekli hafıza dolu öğeleri silin yazıyor. bana yardımcı olabilecek var mıdır?
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Rock.Lee 6 yıl
Fiyat ve tasarımı gayet iyi. 2. telefon olarak kullanılabilir. Ya da düşük bütçeli kişiler için gayet uygun bir telefon olur
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o bir ARABA sever 5 yıl
wifi olması büyük bi avantaj
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_bluescream_ 6 yıl
fiyatıyle kesinlikle bir haberleşme telefonu
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seconder77 6 yıl
gerçekten çok güzel bir telefon gerek tasarımı olsun gerek markası olsun
ben samsung'un galaxy s4'üne rakip olabiliceğini düşünüyorum
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DarkHellKnightX 6 yıl
Led Zeppelin
Genel hatları güzel özellikle arka tasarımı ama keşke ekrana daha fazla yer ayrılsa imiş üstteki boşluklar pek hoş durmamış kişisel fikrime göre...

bence 320x320 piksel kare ekran olsaymış kötü durmazmış :D
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Dexstz 6 yıl
Güzel duruyor
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redvelvet 6 yıl
72 dolardan gectim 100 120 dolara satılsa yine iyi 300-350 liradan aşağıya satmazlar bu telefonu ilk 3-6ay daha sonra sapır sapır dökülür. hele bi çıksın 6 ay sabredin 200e kadar bile iner bu telefon.
Beğendim şık ve cici bici duruyor, özellikle gençlerin ve hanımların çok hoşuna gidecek sanırım.
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