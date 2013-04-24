Nokia tam QWERTY klavyeli Asha 210 modelini tanıttı





Nokia'nın bir süredir resmi blogundan ipuçlarını verdiği ve giriş seviyesine hitap edeceği düşünülen yeni S40 modeli Asha 210, bugün resmi olarak görücüye çıktı.





Genelde gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap eden giriş ve orta seviye segment cep telefonlarından oluşan Asha sersinin yeni üyesi, 72$ fiyat etiketiyle yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.





Tam QWERTY klavyesi ile mesajlaşmayı seven kullanıcıları hedeflediği görülen Asha 210, WhatsApp için atanmış bir tuş eklemesiyle, trendi yükselen metin tabanlı mesajlaşma akımını da dikkate aldığını gösteriyor.





Model 2.4 inçlik 240 x 320 piksel çözünürlükte ekran barındırıyor. Nokia'nın akıllı telefon sınıfında saydığı S40 Asha arayüzü de modelde yerini almış. 2MP çönüzürlükte arka kamera için atanmış bir deklanşör tuşu bulunuyor. 64MB depolama kapasitesi, 32GB'a kadar microSD ile artırılabiliyor. 1200mAh gücünde batarya, tek SIM destekli modelde 46 gün, çift SIM destekli modelde ise 24 güne kadar bekleme süresi sunuyor. Bağlantı imkanı WiFi ve Bluetooth ile sağlanıyor.





Ön yüklü gelen WhatsApp uygulamasının yanında, Bluetooth ile eşleşme olmadan dosya transferi sağlayan Nokia Slam, Facebook, YouTube ve Twitter önyüklü uygulamaları, Nokia Xpress tarayıcı şeklinde özellikleri mevcut olan Asha 210, 5 farklı renk seçeneği ile sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Full-QWERTY-Nokia-Asha-210-arrives-in-color_id42291#3-