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Nokia, tüm akıllı telefonlarının Android Pie güncellemesi alacağını doğruladı

HMD Global'in adeta yeniden canlandırdığı Nokia, kullanıcılarını memnun edecek bir gelişmeyi doğruladı. Şirket tüm Nokia akıllı telefonların Android P güncellemesi alacağını doğruladı.
9 ay
3,1b
1
10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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HMD Global'in üretimini yaptığı Nokia akıllı telefonlar, Android işletim sisteminin en önemli tarafı olan düzenli güncellemeler konusunda oldukça kararlı ilerliyor. Zira şirketten yapılan açıklama ile tüm Nokia akıllı telefonların Android Pie güncelemesi alacağı doğrulandı.
Tüm Nokia akıllı telefonlara Android Pie güncellemesi geleceği haberi yeni değil fakat şirketin bu bilgiyi doğrulaması oldukça cesur bir hareket. Zira HMD Global'in ürün gamında 80 dolarlık Nokia 1 modeli de var, 800 dolarlık Nokia 8 Sirocco modeli de. Şirket Android Pie güncellemesi alacak Nokia akıllı telefon modellerini aşağıdaki şekilde listeledi.

Android Pie güncellemesi alacak Nokia modelleri:

- Nokia 7 Plus
- Nokia 8 Sirocco
- Nokia 8
- Nokia 7 (Çin'e özel)
- Nokia 6.1 Plus
- Nokia 6.1
- Nokia 6
- Nokia 5.1
- Nokia 5
- Nokia 3.1
- Nokia 3
- Nokia 2.1 (Android Go)
- Nokia 2
- Nokia 1 (Android Go)
- Nokia X6 (Çin'e özel)
- Nokia X5 (Çin'e özel)
Bu listede belirtilen Nokia modelleri, yüksek ihtimalle Android Pie güncellemesini aynı anda almayacaklar. Zira güncellemelerin birkaç ay içinde dağıtılması bekleniyor.

http://nokiamob.net/2018/08/14/confirmed-all-nokia-smartphones-will-be-updated-to-android-9-pie/ Yorum Yaz
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berkaytunali 9 ay en beğenilen
Samsung izlesin de öğrensin güncelleme nasıl verilir, halen sorunlu oreo ile uğraşıyoruz
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Whippoorwill 9 ay
Şimdi gelir ama ara yüz işlevsiz diyenler.
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Elsa 9 ay
Her ay güvenlik guncellemesini aksatmadan Google gibi veren TEK firma şuan HMD Oy (Nokia), kesinlikle daha büyük pazar payını hak ediyorlar. Ülkemizdeki modelleri kendi fiyattaki rakipleri ile kıyaslandığında donanımsal olarak çok daha üstünler ve tank gibi sağlamlar. 900 liraya HD ekranlı dandik MTk işlemcili Vestel'i almaktansa Snapdragon 430 32gb hafiza ve 1080p ekranlı Nokia 6 doğru seçim.
Şuan tek eksikleri resmi bootloader kilit acma hizmeti sunmamalari ve device treeyi paylaşmamalari.
Her ay güvenlik guncellemesini aksatmadan Google gibi verenTEKfirma şuan HMD Oy (Nokia), kesinlikle daha büyük pazar payını hak ediyorlar. Ülkemizdek...
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ShadowWyvern 9 ay
standart android arayüzü saf ve hızlı...(Ayrıca işlevsiz bulanlar nova launcher kullanabilir tabi oda tam tersi işlevli ama ağır)
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AqRaMa 9 ay
nokia 8 almak için bir neden daha
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Glorfindel1907 9 ay AqRaMa
Huawei P9'dan Geçebilirim Nokia 8'e daha iyi bir seçenek yok sanırım bu fiyat aralığında
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KaleyDeskop 9 ay
eğer bşr daha telefon laırsam eldeki note 8 giderse mutlaka bir nokia telefon alacağım. Nokia candır can..
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Whippoorwill 9 ay
Şimdi gelir ama ara yüz işlevsiz diyenler.
Yanıtla +9
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Elsa 9 ay
Her ay güvenlik guncellemesini aksatmadan Google gibi veren TEK firma şuan HMD Oy (Nokia), kesinlikle daha büyük pazar payını hak ediyorlar. Ülkemizdeki modelleri kendi fiyattaki rakipleri ile kıyaslandığında donanımsal olarak çok daha üstünler ve tank gibi sağlamlar. 900 liraya HD ekranlı dandik MTk işlemcili Vestel'i almaktansa Snapdragon 430 32gb hafiza ve 1080p ekranlı Nokia 6 doğru seçim.
Şuan tek eksikleri resmi bootloader kilit acma hizmeti sunmamalari ve device treeyi paylaşmamalari.
Yanıtla +7
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babasayfa 9 ay
O yüzden 6-8 aldık zaten. Yalnız sonrası da önemli. Devamı gelse mükemmel olur. Sistem kilitli diyorlar. 8in güçlü donanımına yazık ederler.
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Mr. Jingles 9 ay
2017'nin şubat ayında çıkan Nokia 6 bile Note 9'dan daha çabuk Pie güncellemesi alır. Note 8 bile daha geçen aylarda Oreo aldı ki o bile eski sürüm olan 8.0'dı.
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berkaytunali 9 ay en beğenilen
Samsung izlesin de öğrensin güncelleme nasıl verilir, halen sorunlu oreo ile uğraşıyoruz
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tttahmettt 9 ay
maşallah
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nokia, güncelleme ve
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