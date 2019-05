Nokia, tüm akıllı telefonlarının Android Pie güncellemesi alacağını doğruladı

HMD Global'in üretimini yaptığı Nokia akıllı telefonlar, Android işletim sisteminin en önemli tarafı olan düzenli güncellemeler konusunda oldukça kararlı ilerliyor. Zira şirketten yapılan açıklama ile tüm Nokia akıllı telefonların Android Pie güncelemesi alacağı doğrulandı.

Tüm Nokia akıllı telefonlara Android Pie güncellemesi geleceği haberi yeni değil fakat şirketin bu bilgiyi doğrulaması oldukça cesur bir hareket. Zira HMD Global'in ürün gamında 80 dolarlık Nokia 1 modeli de var, 800 dolarlık Nokia 8 Sirocco modeli de. Şirket Android Pie güncellemesi alacak Nokia akıllı telefon modellerini aşağıdaki şekilde listeledi.

Android Pie güncellemesi alacak Nokia modelleri:

- Nokia X5 (Çin'e özel)

http://nokiamob.net/2018/08/14/confirmed-all-nokia-smartphones-will-be-updated-to-android-9-pie/

- Nokia 7 Plus
- Nokia 8 Sirocco
- Nokia 8
- Nokia 7 (Çin'e özel)
- Nokia 6.1 Plus
- Nokia 6.1
- Nokia 6
- Nokia 5.1
- Nokia 5
- Nokia 3.1
- Nokia 3
- Nokia 2.1 (Android Go)
- Nokia 2
- Nokia 1 (Android Go)
- Nokia X6 (Çin'e özel)