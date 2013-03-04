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Nokia yeni cihazlarında nano kaplama teknolojisi sunabilir

6 yıl
825
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia yeni cihazlarında nano kaplama teknolojisi sunabilir

Üretici firmaların amiral gemi modellerinde belirli ölçülere kadar suya ve toza dayanıklı kasa yapılarına yavaş yavaş yer verdiğine şahit oluyoruz. Bu anlamda kaplama teknolojileri geliştiren firmalar da dikkat çekmeye başlıyor. Son dönemlerde su geçirmez kasa yerine nano kaplama adı verilen bir teknoloji popüler olmaya başladı.

Moleküler seviyede bir bağ oluşturan teknoloji, nano kaplama malzemesinin vakumlama yöntemiyle buhar formunda cihaza uygulanmasını sağlıyor. Bu uzun süre su geçirmez bir yapıda kalabilen kaplama, farkedilmeyecek kadar da ince. Benzer bir yöntem Motorola tarafından Motorola DROID RAZR HD ve Motorola DROID 4 serilerinde de kullanılmıştı. Devre kartlarına kadar uygulanabilen kaplama ile suya düşme gibi risklerden cihazlar korunmuş oluyor. Böylece cihaz bağlantı girişlerinin kapaklarla kapatılması gibi işlemlere gerek kalmıyor.

Bu teknoloji doğrudan üretim bandı yerine farklı firmalar tarafından satın alındıktan sonra sunulan bir hizmet olarak da karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi olan İngiliz P2i firmasının, MWC 2013 etkinliğinde Nokia ile bir ortaklık yaptığı kısa süre önce dile getirilmişti. Yeni iddialara göre Nokia bu yıl pazara sunacağı yeni amiral gemi modelinde P2i nano kaplama teknolojisine yer verecek. Bu modelin 41MP çözünürlükte kameralı yeni Lumia modelinin olması bekleniyor.

P2i firmasının; Alcatel One Touch cihazları ile Huawei Ascend D2 gibi modeller üzerinde de nano kaplama için çalıştığı ifade ediliyor. Görünüşe göre bu yıl suya ve toza dayanıklılık anlamında da akıllı telefon üreticilerinin rekabetine şahit olacağız. 

http://mobiltelefon.ru/post_1362077078.html Yorum Yaz
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JrMaster 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Bu teknolojinin bi eksik notasıda var,örneğin şark girişndeki veya kulaklık jakındaki girişi tak çıkar yaptıkça bu kaplama aşınıyor ve suya korumasız hale geliyor...yanlış hatırlamıyorsam 1000 kerelik bir ömrü var giriş çıkışlar için.Aynı problem kapaklı kızaklı telefonlardada ortaya çıkıyor hareketli yerler aşınıyor ve su geçirmezlik bo bölgede yok oluyor.

adamlar iç yüzeyi nano kapladıktan sonra isteren kulaklık girişine hortum tak su bas :)
DH MisafiriBu teknolojinin bi eksik notasıda var,örneğin şark girişndeki veya kulaklık jakındaki girişi tak çıkar yaptıkça bu kaplama aşınıyor ...
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4Crumby 6 yıl
İsinmayi dert eden arkadaslar telefonu soguk suya sokun gecer ;)
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londoner23 6 yıl 4Crumby
4Crumby

İsinmayi dert eden arkadaslar telefonu soguk suya sokun gecer ;)



kesinlikle...
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CVenturas 6 yıl 4Crumby
4Crumby
İsinmayi dert eden arkadaslar telefonu soguk suya sokun gecer ;)


gerçekten telefonu yıkamak soğuk suya sokmak güzel şeyler inşallah nokia da kullanır bir arkadaşın dediği gibi ekrandan şarj olma özelliği de gelirse hücreler sayesinde çok iyi olur.
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FreeRun 6 yıl
iyi iyi yeni teknolojiler iyidir.
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oktayakgoz 6 yıl
NE SIKINTI EDİYorsunuz mühendisler düşünsün. o nasıl olacak bu nasıl olacak. bakalım yaparlar bir şekilde heralde.
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DH Misafiri 6 yıl
mosfetler insan eli bile değince bozulan bir cihazdır. peki iyonlu su da benzer sıkıtı olabilir mı acaba ? birde ana kart soğuması daha geç olmaz mı? performansyon düşüklüğü yada ?
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Nightmare70 6 yıl
Peki bu kaplama ısınma problemi oluşturuyor mu acaba ?
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V4LKyR 6 yıl
Tamam da beyler, mesela şöyle düşünün:
Örneğin telefonun microUSB girişini ele alalım. Bu girişe dikkatle baktığımız vakit, pinlerin açıkta olduğunu görürüz. Sonuçta oraya kablo takılıyor ve kablonun ucundaki pinler ile bu soketteki pinler temas ederek bağlantı sağlanıyor. Suyla temas edildiği takdirde, bu açıkta olan pinler su vasıtasıyla birbirleriyle temas etmiş olacaklar ki, bu kısa devredir. Tehlikedir. Tamam, "oraya da kaplama yaparlarsa ne olur peki?" dediğinizi duyar gibiyim. Güzel bir düşünce, fakat biz oraya kablo tak-çıkar yaptıkça belirli bir süre sonra kaplama maplama kalmaz. Dolayısıyla pinler tekrar birbirleriyle elektrolit bir sıvı vasıtasıyla (iyon taşıyan sıvı veya iletken bir sıvı) temas edebilirler.
Nasıl olcek bu?
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stabwound 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Tamam da beyler, mesela şöyle düşünün:

Örneğin telefonun microUSB girişini ele alalım. Bu girişe dikkatle baktığımız vakit, pinlerin açıkta olduğunu görürüz. Sonuçta oraya kablo takılıyor ve kablonun ucundaki pinler ile bu soketteki pinler temas ederek bağlantı sağlanıyor. Suyla temas edildiği takdirde, bu açıkta olan pinler su vasıtasıyla birbirleriyle temas etmiş olacaklar ki, bu kısa devredir. Tehlikedir. Tamam, "oraya da kaplama yaparlarsa ne olur peki?" dediğinizi duyar gibiyim. Güzel bir düşünce, fakat biz oraya kablo tak-çıkar yaptıkça belirli bir süre sonra kaplama maplama kalmaz. Dolayısıyla pinler tekrar birbirleriyle elektrolit bir sıvı vasıtasıyla (iyon taşıyan sıvı veya iletken bir sıvı) temas edebilirler.

Nasıl olcek bu?

nano teknolojide sınır atomsal düzeyde inşaadır. o kısmı daha sıkı işlenmiş bir nano maddeyle kaplayabilirler, yada o bölgeye sıkılan buhar formundaki nano maddelerin yoğunluğunu arttırırlar. bu durumda aşınma uzun yıllar söz konusu olmaz. En azından 3-4 sene olan telefonun ömrü boyunca..
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SystemApps 6 yıl
xperia zden sonra beni mutlu eden bir gelişme bu.suya karşı dayanıklılık gerçekten önemli zira yağmur yağmayan yer yok...
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talerk 6 yıl
bir daha kolay kolay nokia almam zamanında az yolmadı bizi
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K.can.tas 6 yıl
Güzel düşünce
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Godolphin 6 yıl
30 yıl sonrasını hayal edemiyorum çocuklar ne kullanacak diye..
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haymatloshan 6 yıl
Bu teknoloji miydi Sony'nin modellerinde kullandığı?Bunlardan ziyade 41 mp'li Lumia'ı merak ediyorum,belki onunla birlikte güneş enerjisinden faydalanılacak olanı da ekleyip çağ atlatır telefona.
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