Nokia yeni cihazlarında nano kaplama teknolojisi sunabilir





Üretici firmaların amiral gemi modellerinde belirli ölçülere kadar suya ve toza dayanıklı kasa yapılarına yavaş yavaş yer verdiğine şahit oluyoruz. Bu anlamda kaplama teknolojileri geliştiren firmalar da dikkat çekmeye başlıyor. Son dönemlerde su geçirmez kasa yerine nano kaplama adı verilen bir teknoloji popüler olmaya başladı.





Moleküler seviyede bir bağ oluşturan teknoloji, nano kaplama malzemesinin vakumlama yöntemiyle buhar formunda cihaza uygulanmasını sağlıyor. Bu uzun süre su geçirmez bir yapıda kalabilen kaplama, farkedilmeyecek kadar da ince. Benzer bir yöntem Motorola tarafından Motorola DROID RAZR HD ve Motorola DROID 4 serilerinde de kullanılmıştı. Devre kartlarına kadar uygulanabilen kaplama ile suya düşme gibi risklerden cihazlar korunmuş oluyor. Böylece cihaz bağlantı girişlerinin kapaklarla kapatılması gibi işlemlere gerek kalmıyor.





Bu teknoloji doğrudan üretim bandı yerine farklı firmalar tarafından satın alındıktan sonra sunulan bir hizmet olarak da karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi olan İngiliz P2i firmasının, MWC 2013 etkinliğinde Nokia ile bir ortaklık yaptığı kısa süre önce dile getirilmişti. Yeni iddialara göre Nokia bu yıl pazara sunacağı yeni amiral gemi modelinde P2i nano kaplama teknolojisine yer verecek. Bu modelin 41MP çözünürlükte kameralı yeni Lumia modelinin olması bekleniyor.





P2i firmasının; Alcatel One Touch cihazları ile Huawei Ascend D2 gibi modeller üzerinde de nano kaplama için çalıştığı ifade ediliyor. Görünüşe göre bu yıl suya ve toza dayanıklılık anlamında da akıllı telefon üreticilerinin rekabetine şahit olacağız.

http://mobiltelefon.ru/post_1362077078.html