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Nokia, yılın ilk çeyreğinde 5.6 milyon Lumia satışı bekliyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, yılın ilk çeyreğinde 5.6 milyon Lumia satışı bekliyor

Yılın ilk üç aylık dönemi geride kalırken, mobil cihaz üreticilerinin satış rakamları da yavaş yavaş belirginleşmeye başladı.

Windows Phone işletim sistemi ile akıllı telefon pazarına yeni bir başlangıç yapan Nokia, ilk dönemde beklentilerin altında seyrederken, artık yükselişe geçen bir profil çizmeye başladı. 

Analizlere göre Çin'de önemli açılımlar yapa Nokia, yılın ilk çeyreği itibariyle Lumia akıllı telefon satışlarını 5.6 milyona çıkardı. Önceki çeyrekte 4.4 milyon olan Lumia satışları yaklaşık yüzde 30 oranında bir artış gösterdi. Bununla birlikte net satış gelirlerinde düşüş gözlemleniyor.

Geçen yıl 8.49 milyar dolarlık satış yapan Nokia, bu yıl 7.5 milyar dolar civarında bir net satış geliri elde edecek. 

Stephen Elop'un Symbian ve MeeGo'yu terkederek Windows Phone platformu için Microsoft ile el sıkışması ağır bir şekilde eleştirilmişti. Ancak Nokia Lumia modelleri ile satışlarını artırmayı başardı. Ayrıca zarardaki Nokia Siemens Networks bölümü de Elop döneminde 4G LTE kurulumlarına önem vererek karlılığa geçiş yapan bir diğer bölüm oldu.


http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-sales-expected-to-grow-to-5.6-million-in-Q1-2013_id41907 Yorum Yaz
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danGerfuLL 6 yıl en beğenilen tekin-71
tekin-71
Etrafimda gördüğüm kadariyla lumia920 alanlarin hepsi alalı 3 ay olmadan satıyor.Adama koyuyor sonucta 1650 lira para ver angry birds den baska oyun oynayama market zaten malum.



Sonuc olarak herkes wp8 de pismaliktan baska bişey görmedi.

Vuracaginiz tek yer market zaten. Hayir Gameloft WP cihazlar icin oyunlarini getirmeye baslamisken Rovio'nun Angry Birds'u de ayri bir gaf.

Eline 2 dakika alip inceleyen WP profesoru kesiliyor. Yillardir kullanip takip ediyorum WM/WP'yi bircogunun 2 dakikalik deneyimine tekabul etmiyor, tecrubem.
tekin-71Etrafimda gördüğüm kadariyla lumia920 alanlarin hepsi alalı 3 ay olmadan satıyor.Adama koyuyor sonucta 1650 lira para ver angry bird...
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donniedarko 6 yıl
samsung daha çok satıyor o zaman samsung daha iyidir.....tamam onu alın.....dağılabilirsiniz...
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FRAPS 6 yıl
Nokia wp ile iyi işler çıkartacak , wp biraz daha gelişsin kimse tutamaz.
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onsos1100 6 yıl
nokia nın yıllık geliri 2 yılda 70 milyar $ dan 7,5 milyar $ a düştü.
normalde bir şirket bu kadar hızlı düşüş yaşasaydı iflasını açıklardı.
Ancak nokia nın yıllardan beri gelen tecrübesi teknoloji birikimi var. Bence nokia nın geçen sene sırtı yere gelmediyse bundan sonra da yere gelmez...
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Burak1916 6 yıl
samsung 80 milyon s4 satmayı planlıyor nokia...
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Krauser ll 6 yıl Burak1916
marazpolat

samsung 80 milyon s4 satmayı planlıyor nokia...

ee plastikmi kullanalım rehbere 100 saattemi girelim yok kalsın.
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donniedarko 6 yıl
samsung daha çok satıyor o zaman samsung daha iyidir.....tamam onu alın.....dağılabilirsiniz...
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FRAPS 6 yıl
Nokia wp ile iyi işler çıkartacak , wp biraz daha gelişsin kimse tutamaz.
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DH Misafiri 6 yıl
evet arkadaşlar cross latform la ilgili türk forum sitelerinde pek bir haber göremiyoruz buuda yabancı sitelerde bu haberle ilgili çok yayınlar mevcut ve millet microsoftun bu güncellemesini bekliyor cross platform özellikle xbox oyunlarınıı telefonda başlayıp tablette devam etme ve pc de sonlandırma imkanını sunucak ve böyle bir olguyu düşünürsek ve xbox gibi bir oyun platformundaki oyunların bu şekilde gelirse wp8 dışındaki platformlar oturup ağlasınlar ne diyelim wp8 konusundada şuanda lumia920 kullnıcıyım ve telefon ve mağaza konusunda şuanda hiç bir eksik bulamadım kullandığım uygulamaları şuanda fazlasıyla buluyorum ve zaten nıkia nin kendi hizmetleri bile size fazlasıyla işinizi görüyor en basit bir şey sölim nokia ile hazır gelen navigasyonunuz bile diğer platformda arkadaşlar navigasyon araya dursun türkçe desteği varmı türkiye haritası varmı ücretsizmi diye yaınırken nokianin yıllardır ovi maps ile türkiyede desteğini verdiğini düşünürsek ve bunu navigasyonla birleştirmesi harika olmuş normalde kullandığım araç navigasyonundan bir farkı yok ve süreklide güncelliyorlar ve yorum yaparkende arkadaşlar lütfen ürün kullanıcısıysanız yorum yapın ve insanları yanlış yönlendirmeyinn
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filteke 6 yıl
nokia eskisi gibi ayda bir telefon çıkartmıyor,
s3'e insanlar alışmadan ve içindeki donanım gayet iyi iken çıkarttı s4
note 3
vs
iphone lafım yok çünkü kendileride ne yaptıklarının farkında değiller,
bir kaç ay önce iphone 730 USD iken şimdi 665usd
s3 670 usd iken şimdi 430 usd
nokia 920 640usd ide şimdi 620usd
gerisini siz düşünün. fazla telefon çıkartmak çözüm değil, önemli olan uzun senelerce kullanabilinecek telefonlar çıkartmak
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msbphoenix 6 yıl
bir zamanlarların en iyisi olan iki devin birlikte ayakta kalma mücadelesi... acaba apple veya samsungda bu duruma düşermi
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TECHTRONİC 6 yıl
Conqueror26

TECHTRONİC Nokia Lumia 920 ye pahalı diyen var hala arkadaş.Nasıl bir kıt kafanız var kusura bkmayın ama bu ifadeyi kullanmak zorundaydım artık.Hiçbir firmanın avukatı değilim ama Nokia hariç diğer firmalar Amiral gemisi modellerini 2.000 Tl den çıkartırken adamlar geldi 1.650 Tl ye Türkiyeye giriş yaptılar daha ne istiyonuzki.Ha tamam platformu beğenmeyebilirsin ama yok pahalı yok şöyle yok ağır falan demeyin geçin Youtube a bakın bakalım videolara nasıl sağlam bir kasa ve ekranı varmış.Ee bunun sonucunda bişeylerden ödün vermek gerekiyor ben hep söylerim bakım dünyanın en sağlam arabalarını üreten Volvoya Mercedese sağlam araba üretiyorlarmı evet ama ağır mı bunada evet bu iş böyle taviz her zaman gerekli gidipte 2 Bin 3 Bin Lira veri yamulan kasa veya oyuncak kasa almaktan iyidir.
Kıt değilim arkadaşım. Kendini kaybetmeden konuş ki biz de öyle cevap vermeyelim. Ben, benim gücüm yetmiyor dedim. Amiral gemi pahalı olur doğru. Muadillerine göre pahalı desem eleştirebilirsin ama yine de böyle konuşamazsın.


Direkt olarak sana değildi lafım dikkat edersen alıntı falanda yapmadım sende alındıysan kusura bakma ama bil yani direkt sana bişey demek istemedim ki sağlamlık konusunada girdim.

DEĞİŞİKLİK : BU ARADA "BENİM MADDİ DURUMUMA GÖRE PAHALI" CÜMLESİNİ SONRADAN EKLEME YAPMIŞSIN ONUNDA FARKINA VARMADIM ZANETME BUNUDA BÜYÜK YAZIYORUMKİ ANLA KASTIM OLMADIĞINI OYUN YAPMANA DA GEREK YOKTU BE ARKADAŞIM EKLEMELER FALAN NEYSEN ÖYLE DAVRAN SANAL DİYE CIVITMAYIN.
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Conqueror26 6 yıl TECHTRONİC
TECHTRONİC

Conqueror26

TECHTRONİC Nokia Lumia 920 ye pahalı diyen var hala arkadaş.Nasıl bir kıt kafanız var kusura bkmayın ama bu ifadeyi kullanmak zorundaydım artık.Hiçbir firmanın avukatı değilim ama Nokia hariç diğer firmalar Amiral gemisi modellerini 2.000 Tl den çıkartırken adamlar geldi 1.650 Tl ye Türkiyeye giriş yaptılar daha ne istiyonuzki.Ha tamam platformu beğenmeyebilirsin ama yok pahalı yok şöyle yok ağır falan demeyin geçin Youtube a bakın bakalım videolara nasıl sağlam bir kasa ve ekranı varmış.Ee bunun sonucunda bişeylerden ödün vermek gerekiyor ben hep söylerim bakım dünyanın en sağlam arabalarını üreten Volvoya Mercedese sağlam araba üretiyorlarmı evet ama ağır mı bunada evet bu iş böyle taviz her zaman gerekli gidipte 2 Bin 3 Bin Lira veri yamulan kasa veya oyuncak kasa almaktan iyidir.
Kıt değilim arkadaşım. Kendini kaybetmeden konuş ki biz de öyle cevap vermeyelim. Ben, benim gücüm yetmiyor dedim. Amiral gemi pahalı olur doğru. Muadillerine göre pahalı desem eleştirebilirsin ama yine de böyle konuşamazsın.


Direkt olarak sana değildi lafım dikkat edersen alıntı falanda yapmadım sende alındıysan kusura bakma ama bil yani direkt sana bişey demek istemedim ki sağlamlık konusunada girdim.

DEĞİŞİKLİK : BU ARADA "BENİM MADDİ DURUMUMA GÖRE PAHALI" CÜMLESİNİ SONRADAN EKLEME YAPMIŞSIN ONUNDA FARKINA VARMADIM ZANETME BUNUDA BÜYÜK YAZIYORUMKİ ANLA KASTIM OLMADIĞINI OYUN YAPMANA DA GEREK YOKTU BE ARKADAŞIM EKLEMELER FALAN NEYSEN ÖYLE DAVRAN SANAL DİYE CIVITMAYIN.

Ekleme yapma sebebim sensin arkadaşım. Senin gibi bir kaç kişi çıkar sonra gene anlamaz hakaret falan eder benim de sabrım taşar diye onu ekledim. Şimdi anladın mı arkadaşım? Kastın olmadığını daha güzel ve anlaşılır söyleyebilirsin. Bi taraftan yaparken bi taraftan da yıkma; yok sanal alemde şöyle olmayın yok cıvımayın. Ben ki öğretmenim ama kimseye öğüt vermiyorum sen beni tanımıyorsun bile. Ben teknolojiyi sever, takip ederim. Forumun her tarafında ilgimi çekecek konular olabilir bunlara düşüncemi yazarım. Sonuçta Nokia, Google, Microsoft, vs hiç birisi babamın malı değil. Madem para verip alıyorum bunu eleştiririm, ki buna sen değil markanın kendisi dahi karşı çıkamaz. Üstelik eleştiri demek sadece olumsuz düşünce demek değildir ve eleştri de aslında firmalar için velinimettir. Benim resmen köpürdüğüm nokta bu firmaya mail atıp bir konuda şikayetimi dile getirsem adamlar resmen teşekkür ederken siz neden insanların düşüncelerine saygı gösteremiyorsunuz?
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Ceqa 6 yıl
wpye karşı önyargıların olması doğal ama arkasında microsoft var kolay kolay bırakmaz mobil işini pazar büyük.
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OverClocK1ng 6 yıl
"Geçen yıl 8.49 milyar dolarlık satış yapan Nokia, bu yıl 7.5 milyar dolar civarında bir net satış geliri elde edecek."
Evet beyler. Hadi bakalım. O "Nokia'nın durumu çok iyi" "Lumia'lar Nokia'yı kurtardı" vs. vs. diyen artistic dalda 1.lik elde eden arkadaşlar çıksın şimdi.
Okursanız hiç bir şeyin kurtulduğu yok.
Güzel cihazlar yaptı, kabul ama öyle 4-5 milyon cihazla kocaaa Nokia kurtulmaz.
Nokia'yı bu güne kadar kurtaran hep ufak cihazlar oldu. Şu an o cihazlarda da Samsung çok fazla satmaya başladı. Tabi Nokia kadar değil kabul ediyorum ama sonuçta Nokia'nın kazancından bir dilim daha eksiltti. Bu yaptığı 4-5 milyon satış ta Nokia'ya anca o eksilen dilimi tamamlatır.
İşlerin pek de iyiye gittiği yok. Zira gelirin 1 "Milyar" Dolar düşmesi de Batış Sürecinin devam ettiğini gösteriyor..
Basın şimdi eksiyi WP cu arkadaşlar. Eksi basmak gerçekleri perdelemiyor. Ben Nokia'nın batmasını değil kurtulmasını istiyorum. Ama gel gelelim gerçekleri ve göz önünde olanları da saklamak veya kabul etmemenin doğru olmadığını düşünen birisiyim. Şu an da Nokia kullanıyorum, yıllardır da Nokia kullanıyorum. Ama gerçekleri de dile getirmekten çekinmem.
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TECHTRONİC 6 yıl
Nokia Lumia 920 ye pahalı diyen var hala arkadaş.Nasıl bir kıt kafanız var kusura bkmayın ama bu ifadeyi kullanmak zorundaydım artık.Hiçbir firmanın avukatı değilim ama Nokia hariç diğer firmalar Amiral gemisi modellerini 2.000 Tl den çıkartırken adamlar geldi 1.650 Tl ye Türkiye'ye giriş yaptılar daha ne istiyonuzki.Ha tamam platformu beğenmeyebilirsin ama yok pahalı yok şöyle yok ağır falan demeyin geçin Youtube a bakın bakalım videolara nasıl sağlam bir kasa ve ekranı varmış.Ee bunun sonucunda bişeylerden ödün vermek gerekiyor ben hep söylerim bakım dünyanın en sağlam arabalarını üreten Volvo'ya Mercedes'e sağlam araba üretiyorlarmı evet ama ağır mı bunada evet bu iş böyle taviz her zaman gerekli gidipte 2 Bin 3 Bin Lira veri yamulan kasa veya oyuncak kasa almaktan iyidir.
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Conqueror26 6 yıl TECHTRONİC
TECHTRONİC

Nokia Lumia 920 ye pahalı diyen var hala arkadaş.Nasıl bir kıt kafanız var kusura bkmayın ama bu ifadeyi kullanmak zorundaydım artık.Hiçbir firmanın avukatı değilim ama Nokia hariç diğer firmalar Amiral gemisi modellerini 2.000 Tl den çıkartırken adamlar geldi 1.650 Tl ye Türkiye'ye giriş yaptılar daha ne istiyonuzki.Ha tamam platformu beğenmeyebilirsin ama yok pahalı yok şöyle yok ağır falan demeyin geçin Youtube a bakın bakalım videolara nasıl sağlam bir kasa ve ekranı varmış.Ee bunun sonucunda bişeylerden ödün vermek gerekiyor ben hep söylerim bakım dünyanın en sağlam arabalarını üreten Volvo'ya Mercedes'e sağlam araba üretiyorlarmı evet ama ağır mı bunada evet bu iş böyle taviz her zaman gerekli gidipte 2 Bin 3 Bin Lira veri yamulan kasa veya oyuncak kasa almaktan iyidir.

Kıt değilim arkadaşım. Kendini kaybetmeden konuş ki biz de öyle cevap vermeyelim. Ben, benim gücüm yetmiyor dedim. Amiral gemi pahalı olur doğru. Muadillerine göre pahalı desem eleştirebilirsin ama yine de böyle konuşamazsın.
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