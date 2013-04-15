Nokia, yılın ilk çeyreğinde 5.6 milyon Lumia satışı bekliyor





Yılın ilk üç aylık dönemi geride kalırken, mobil cihaz üreticilerinin satış rakamları da yavaş yavaş belirginleşmeye başladı.





Windows Phone işletim sistemi ile akıllı telefon pazarına yeni bir başlangıç yapan Nokia, ilk dönemde beklentilerin altında seyrederken, artık yükselişe geçen bir profil çizmeye başladı.





Analizlere göre Çin'de önemli açılımlar yapa Nokia, yılın ilk çeyreği itibariyle Lumia akıllı telefon satışlarını 5.6 milyona çıkardı. Önceki çeyrekte 4.4 milyon olan Lumia satışları yaklaşık yüzde 30 oranında bir artış gösterdi. Bununla birlikte net satış gelirlerinde düşüş gözlemleniyor.





Geçen yıl 8.49 milyar dolarlık satış yapan Nokia, bu yıl 7.5 milyar dolar civarında bir net satış geliri elde edecek.





Stephen Elop'un Symbian ve MeeGo'yu terkederek Windows Phone platformu için Microsoft ile el sıkışması ağır bir şekilde eleştirilmişti. Ancak Nokia Lumia modelleri ile satışlarını artırmayı başardı. Ayrıca zarardaki Nokia Siemens Networks bölümü de Elop döneminde 4G LTE kurulumlarına önem vererek karlılığa geçiş yapan bir diğer bölüm oldu.





http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-sales-expected-to-grow-to-5.6-million-in-Q1-2013_id41907