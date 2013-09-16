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Nokia'dan 29$'lık cep telefonu : 108

5 yıl
2,1b
1
51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'dan 29$'lık cep telefonu : 108

Her ne kadar Microsoft'a satılmış olsa da ana gelir kaynağı olan standart işletim sistemli telefonlar veya diğer bir deyişle özellik telefonlarına Nokia aynı hızda yatırım yapmayı sürdürecek.

Firma gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak 108 adlı yeni bir özellik telefonu daha duyurdu. Modelin tek ve çift SIM kartlı versiyonları olacak. Modelin en önemli özelliği 29$ fiyat etiketine sahip olması. 

Modelde 1.8 inçlik 65 000 renk destekli TFT ekran yer alıyor. Bar tipi telefonda sadece 2G ağlara destek bulunuyor. Depolama kapasitesi için 32GB' kadar destek sunan microSD yuvası tercih edilmiş. 13.5mm kalınlığa sahip olan telefon 70 gram ağırlığında.

FM radyo yongasına yer verilen model Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantısına sahip. Model bir de VGA kamera barındırıyor. Modelin bekleme süresi 31 güne kadar, konuşma süresi 13.8 saate kadar, müzik dinleme süresi ise 45 saate kadar. 

Yılın sonlarına doğru ülkemizde de piyasaya çıkması planlanan modelin fiyatının ise yaklaşık olarak 150-200TL aralığında olması bekleniyor. 

http://conversations.nokia.com/2013/09/16/nokia-108-ultra-affordable-camera-phone/ Yorum Yaz
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Guest-0DECB8E5A 5 yıl en beğenilen
ferrari aliyorsun 3 trilyona , 2 trilyonu vergi 1 trilyonda arabanin kendisi , rezillikler ulkesi burasi...

nokia daha napsin 10 TL lik telefon cikarsa 30 TLsi vergi olacak telefon yine 40 TL olacak
ferrari aliyorsun 3 trilyona , 2 trilyonu vergi 1 trilyonda arabanin kendisi , rezillikler ulkesi burasi...nokia daha napsin 10 TL lik telefon cik...
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Yanıtla +35
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Jacobıan 5 yıl
Her zaman diyorum bu ülkede devlet vatandaş için değil vatandaş devlet için var
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halilBU 5 yıl
telefon 60 lira vergi 100 lira vay böyle adalete
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DH Misafiri 4 yıl
400 tl den satılıyor şuan bizde. bende sevinmiştim he 120 liraya telefonu alırım dedim ama kursağımda bile kalmadı fiyatı duyunca direk yutkundum :D
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Rizeli55 5 yıl
Yorumlar çok orjinal herkes vergilere kızmış...
O vergilerin çoğu sayesinde muayene oluyorsunuz...Askeri harcamalar da aynı kalemden...yol-su-imar işleri de aynı paradan...
100 yıl önce dünya savaşından yenik çıkıp kurtuluş savaşı veren,maddi olarak tükenmiş,petrol geliri olmayan,zamanında nükleer enerjiyi tartışıp sanki çok zenginmiş gibi reddedip HES-termik kuran,çok sayıda darbe-siyasi çalkantı vs yaşayan, kör-topal da olsa bir piyasa ekonomisi yerleştirmeye çalışan ,30 yılı geçmiş bir sorun nediniyle(artık ismini ne koyuyorsanız)yüksek askeri harcama yapan bir ülkeden bahsediyorsunuz...
ne kadar vergi bekliyordunuz? merak ettim...%1 falan mı?...paralel evrenlerde yaşıyoruz sanırım...
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shadowmexo 5 yıl
Bizdeki fiyatı 160 TL civarı olacaktır.
Bu tarz içinde o var bu yok cihazlar çok saçma oluyor.
Akıllı telefonların yada tabletlerin yanında ancak ikinci bir cihaz olarak kullanılmaları daha mantıklı bence.

Örneğin:

* Tasarım olarak Nokia 505 tasarımı gsmarena.com/...
* Kaliteli bir malzemeden yapılma
* Kamera, GPS, Wi-Fİ, ıvır zıvır uygulama, Oyun koymmayacaksın
* Bluetooth v3 veya üstü (kulaklıklar veya araç bağlantısı için gerekli)
* 1750 mAh batarya
* Gorilla Glass Cam
* 128 MB Ram
* 1 GB ROM (rehbet, e-mail, sms, mms kayıtları için)
* SMS, MMS, E-Mail
* Fiyat 250 TL olsun

2 hafta şarjı giden bir telefon kullanalım. Bak o zaman iş ve görüşme telefonu olarak nasıl satış yapar.
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Master_Evil 5 yıl
iphone psikolojik sınırı yüzünden fazla yükseltemezler fiyatı
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selcuk20 5 yıl
Geçtiğimiz yıllarda bu tip telefonların fiyatları 70-80 TL seviyelerine düşmüştü. Çok akıllı bakanlarımız bu fiyatlardaki telefonların çok satıldığını ve yeterince vergi kazancı elde edemedikleri gerekçesiyle belirli fiyatın altındaki telefonlara 70 TL sabit vergi eklediler. Kafaları çok çalışıyor işte. Allah akıl fikir versin. Ahlaksızlık, adaletsizlik her yere hasıl oldu.
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sertacarslan 5 yıl
Turkforce
Sonrada Ulaştırma Bakanı çıkar, cep telefonlarına çok para harcıyoruz ithalat yüzünden cari açık artıyor diye açıklama yapar. Sen 50-60 TLlik telefona 100 TL vergi koyarsan vatandaşta gider almışken daha pahalısını alır.

Birisi bu süper zekâlı siyasilere bürokratlara sorsun; sürekli cari açığın nedenlerinin başında gösterdikleri cep telefonu ve otomobilden aldıkları fahiş kere fahiş vergi olmasa islami(?) teröristlere adam kesmeleri için destek çıkacak, yada ceplerine, çocuklarına, eş-dost-dünüre, yandaşlara cukka edecek parayı nereden bulacaklarmış...
Ayrıca o birisi cari açığın yüzde kaçının petrol ve doğalgaz ithalatından geldiğini de sorsun; doğumuzda, güneydoğumuzda petrol toprak altında yatıyorken (plandaki yeni sahiplerini bekliyorken) hem de...
Biz bu beyinle millet olarak her türlü musibeti hakediyoruz...
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Gayet hoş bir telefon sevdiğim tarzda.
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tamtamam 5 yıl
gayet güzel anne telefonu olmuş
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e-Militarist 5 yıl

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Foo Fighters 5 yıl
Üretim yoksa devlet halktan alır parayı. Her yerde bu böyledir. Üretmek temel amaç olmalı.
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black_67 5 yıl
1.999 dan giriş yapar
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e-Militarist 5 yıl black_67
black_67

1.999 dan giriş yapar


Nereye?



inexo

biri şu tasarımın iğrenç olduğunu nokia ya anlatsın lütfen


inexo


World-x5


inexo

biri şu tasarımın iğrenç olduğunu nokia ya anlatsın lütfen

29$'lık telefondan ne bekliyordunuz?

1100dan daha kotu bu lumıa lar


Blok.
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