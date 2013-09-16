Nokia'dan 29$'lık cep telefonu : 108





Her ne kadar Microsoft'a satılmış olsa da ana gelir kaynağı olan standart işletim sistemli telefonlar veya diğer bir deyişle özellik telefonlarına Nokia aynı hızda yatırım yapmayı sürdürecek.





Firma gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak 108 adlı yeni bir özellik telefonu daha duyurdu. Modelin tek ve çift SIM kartlı versiyonları olacak. Modelin en önemli özelliği 29$ fiyat etiketine sahip olması.





Modelde 1.8 inçlik 65 000 renk destekli TFT ekran yer alıyor. Bar tipi telefonda sadece 2G ağlara destek bulunuyor. Depolama kapasitesi için 32GB' kadar destek sunan microSD yuvası tercih edilmiş. 13.5mm kalınlığa sahip olan telefon 70 gram ağırlığında.





FM radyo yongasına yer verilen model Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantısına sahip. Model bir de VGA kamera barındırıyor. Modelin bekleme süresi 31 güne kadar, konuşma süresi 13.8 saate kadar, müzik dinleme süresi ise 45 saate kadar.





Yılın sonlarına doğru ülkemizde de piyasaya çıkması planlanan modelin fiyatının ise yaklaşık olarak 150-200TL aralığında olması bekleniyor.

http://conversations.nokia.com/2013/09/16/nokia-108-ultra-affordable-camera-phone/