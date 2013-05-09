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Nokia'dan Alex Ferguson'a özel kırmızı Lumia 920

6 yıl
970
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17
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nokia'dan Alex Ferguson'a özel kırmızı Lumia 920

Teknik direktörlük kariyerine son vereceğini açıklayarak futbol dünyasını şaşırtan Manchester United'in tecrübeli hocası Alex Ferguson, spor basınını efsane ismin anısına özel çalışmalarda bulunmak için çalışmalara başlamıştı; fakat İngiliz futbolunun en başarılı hocalarından birinin emeklilik kararıyla harekete geçen tek kesim basın olmadı. Ferguson'un beyanı sonrası Nokia, Windows Phone işletim sistemli amiral gemisi Lumia 920'nin Ferguson'a özel bir sürümünü hazırlayarak yeni pazarlama kampanyasını resmi blog sitesinden duyurdu. Manchester United'in kulüp rengine bürünen akıllı telefonun arka kısmına, "Sir Alexander Chapman Ferguson, Manchester United Menajeri, 1986 - 2013, İyi şanslar Sir Alex" yazısı eklenmiş. Cihaz, Nokia İngiltere tarafından Alex Ferguson'a ayrılık hediyesi olarak gönderilecekmiş.
17 yıllık futbolculuk döneminde forvet mevkiinde görev alan ve yalnızca İskoçya Ligi'nde oynayan Glasgow doğumlu Ferguson futbol antrenörü olarak hem Manchester United hem de İngiliz futbol tarihinde bir kulüpte en uzun süre menajerlik yapan teknik direktör konumunda. İskoç hocanın 1986'daki Manchester United serüveninin başlangıcını hatırlatan Nokia, o yıllarda halen araç lastiği ürettiklerine dikkat çekiyor. 26 yıldır Manchester United'in başında olan Sir ünvanlı Ferguson için ayrılık hediyesi olarak hazırlanan özel sürüm Lumia 920 kampanyası bu modelle sona ermiyor. Nokia İngiltere'nin şuradaki Twitter mesajını paylaşan şanslı bir tüketiciye de aşağıdaki daha genel bir hatıra yazısıyla süslenmiş akıllı telefon hediye edilecek. Başka bir örneği bulunmayan bu Lumia 920 versiyonunun sahibi yarın açıklanacak.

Nokia'dan Alex Ferguson'a özel kırmızı Lumia 920

http://conversations.nokia.com/2013/05/08/a-parting-gift-for-sir-alex-ferguson/ Yorum Yaz
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ceo-tr 6 yıl en beğenilen
trident te sarı renk telefon çıkarsın. fatih terim için.
1 Yanıt Yanıtla +14
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Xagdas 6 yıl
playstyle

aslında tüm telefonlar için
böyle sipariş üzerine oymalı şase yapılsa
olası hırsızlık olayları bir noktada son bulur !

cep telefonuna laserle desen çizen bir yer bulsam
( ucuza yapacak bir yer olsa 1 an düşünmem yani :)


Apple metal kasalarının arkasına yapıyor, engraving diye aratabilirsin. Sipariş üzerine. iPhonelar iPhone5'e kadar metal arka yüzeye sahip değildi. Artık yapılabilir. Fakat sanırım ikinci el olarak sirkülasyon azalır diye yapmıyor olabilirler. iPhone için engraving görmedim. Apple dışında iOS'lu cihazlara haricen yapan yerler de var.

Keşke her telefona olsa. Plastik kasalara boya ile, metallere oyma... Ama insan ne yazdırır orası da biraz muallak. Ne yazdırırsam yazdırıyım, yazdırdığım şey değerini yitirince telefona da uyuz olabilirim. Kamyon arkası yazı yazdıracak halim yok. Sanırım kendi adımı soyadımı veya Fenerbahçe yazdırırım.
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Xagdas 6 yıl
Piyasada satılıcak sandım başta :))
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lyridder 6 yıl
Mezarcılık yapmak marifet olmuş iyice.
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erdem552 6 yıl
playstyle
aslında tüm telefonlar için böyle sipariş üzerine oymalı şase yapılsa olası hırsızlık olayları bir noktada son bulur !cep telefonuna laserle desen çizen bir yer bulsam ( ucuza yapacak bir yer olsa 1 an düşünmem yani :)

Sonra biri çıksa kendi yaptırdığı kapağı senin telefona takıp bu benim dese...
1.5 - 2 milyar güme gitse ne güzel olur...
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Virtual Reality 6 yıl
depeche35
Hocaların hocası ,sabırlı,çalışkan,aile hayatı düzgün,ego ve ihtirası olmayan, tok gözlü, güzel insan.....HOŞÇAKAL:::

Arkadaşın bu mesajına -2 veren olmuş, neden acaba, arkadaş kötü bir şey dememiş ki, doğruları demiş,
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talsuv61 6 yıl
Nokia 1986 yılında araç lastiği üretiyormuş, çok ilginç.
Hocaya helal olsun.
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butze 6 yıl
Kıpkırmızı iyi olmamış. Sarı yada beyaz ile renklendirilseydi keşke
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Peregrino 6 yıl
Reklam guzelmis.
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General. 6 yıl
Reklamın büyüğü küçüğü olmaz burda yayınlanması bile nasıl ince bir reklam olduğu anlaşılıyor yoksa Ferguson'un kara kaşı kara gözü için değil
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SEO-Uzmanı 6 yıl
aslında tüm telefonlar için
böyle sipariş üzerine oymalı şase yapılsa
olası hırsızlık olayları bir noktada son bulur !
cep telefonuna laserle desen çizen bir yer bulsam
( ucuza yapacak bir yer olsa 1 an düşünmem yani :)
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ArdiaroS 6 yıl
Bence bu fikri geliştirip müşteri sayısını artırabilirler O_o
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ceo-tr 6 yıl en beğenilen
trident te sarı renk telefon çıkarsın. fatih terim için.
1 Yanıt Yanıtla +14
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HainKost0k 6 yıl ceo-tr
ceo-tr

trident te sarı renk telefon çıkarsın. fatih terim için.


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