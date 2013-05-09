Nokia'dan Alex Ferguson'a özel kırmızı Lumia 920





Teknik direktörlük kariyerine son vereceğini açıklayarak futbol dünyasını şaşırtan Manchester United'in tecrübeli hocası Alex Ferguson, spor basınını efsane ismin anısına özel çalışmalarda bulunmak için çalışmalara başlamıştı; fakat İngiliz futbolunun en başarılı hocalarından birinin emeklilik kararıyla harekete geçen tek kesim basın olmadı. Ferguson'un beyanı sonrası Nokia, Windows Phone işletim sistemli amiral gemisi Lumia 920'nin Ferguson'a özel bir sürümünü hazırlayarak yeni pazarlama kampanyasını resmi blog sitesinden duyurdu. Manchester United'in kulüp rengine bürünen akıllı telefonun arka kısmına, "Sir Alexander Chapman Ferguson, Manchester United Menajeri, 1986 - 2013, İyi şanslar Sir Alex" yazısı eklenmiş. Cihaz, Nokia İngiltere tarafından Alex Ferguson'a ayrılık hediyesi olarak gönderilecekmiş.

17 yıllık futbolculuk döneminde forvet mevkiinde görev alan ve yalnızca İskoçya Ligi'nde oynayan Glasgow doğumlu Ferguson futbol antrenörü olarak hem Manchester United hem de İngiliz futbol tarihinde bir kulüpte en uzun süre menajerlik yapan teknik direktör konumunda. İskoç hocanın 1986'daki Manchester United serüveninin başlangıcını hatırlatan Nokia, o yıllarda halen araç lastiği ürettiklerine dikkat çekiyor. 26 yıldır Manchester United'in başında olan Sir ünvanlı Ferguson için ayrılık hediyesi olarak hazırlanan özel sürüm Lumia 920 kampanyası bu modelle sona ermiyor. Nokia İngiltere'nin şuradaki Twitter mesajını paylaşan şanslı bir tüketiciye de aşağıdaki daha genel bir hatıra yazısıyla süslenmiş akıllı telefon hediye edilecek. Başka bir örneği bulunmayan bu Lumia 920 versiyonunun sahibi yarın açıklanacak.





http://conversations.nokia.com/2013/05/08/a-parting-gift-for-sir-alex-ferguson/