Nokia'dan Apple'a taş : Taklit en iyi iltifat şeklidir





Apple'ın polikarbonat kasalı iPhone 5C modellerinin birbirinden renkli arka kapakları aslında geri planda pek çok kişinin aklına başka bir firmayı getirmişti. O da Lumia serisiyle Nokia.





Canlı ve parlak renkleri Lumia serisi akıllı telefonlarında sık sık kullanan Nokia, iPhone lansmanı sonrasında biraz ağır sayılabilecek bir eleştiriye Twitter hesabından yer verdi.





Lumia serisi akıllı telefonlarını birarada gösteren bir görsel paylaşan Nokia, görsele “Taklit en iyi iltifat şeklidir” sloganını yerleştirirken, gönderisinde farklı renklerin avantajını kendisinden öğrendiği imajını verecek şekilde Apple'a da teşekkür etti. Slogan aslında Apple'ın taklit ederek beğenme şeklini gösterdiğine vurgu yapıyor.





Nokia'nın bu slogan için bir süredir hazırlandığı belli oluyor. Aslında akıllı telefonlarda canlı kapak renkleri dendiğinde Nokia'nın bu konsepte büyük katkısı es geçilemez. Apple'ın canlı kapak renklerine yer vermesine haliyle kendisinden kopyaladığı eleştirisini getirmesi de normal.





Görülen o ki Apple'ın yeni iPhone modelleri uzun bir süre daha gündemi meşgul etmeye devam edecek.

https://twitter.com/nokia_uk/status/377483408043036672