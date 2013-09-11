Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'dan Apple'a taş : Taklit en iyi iltifat şeklidir

5 yıl
5,8b
1
371
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'dan Apple'a taş : Taklit en iyi iltifat şeklidir

Apple'ın polikarbonat kasalı iPhone 5C modellerinin birbirinden renkli arka kapakları aslında geri planda pek çok kişinin aklına başka bir firmayı getirmişti. O da Lumia serisiyle Nokia. 

Canlı ve parlak renkleri Lumia serisi akıllı telefonlarında sık sık kullanan Nokia, iPhone lansmanı sonrasında biraz ağır sayılabilecek bir eleştiriye Twitter hesabından yer verdi.

Lumia serisi akıllı telefonlarını birarada gösteren bir görsel paylaşan Nokia, görsele “Taklit en iyi iltifat şeklidir” sloganını yerleştirirken, gönderisinde farklı renklerin avantajını kendisinden öğrendiği imajını verecek şekilde Apple'a da teşekkür etti. Slogan aslında Apple'ın taklit ederek beğenme şeklini gösterdiğine vurgu yapıyor. 

Nokia'nın bu slogan için bir süredir hazırlandığı belli oluyor. Aslında akıllı telefonlarda canlı kapak renkleri dendiğinde Nokia'nın bu konsepte büyük katkısı es geçilemez. Apple'ın canlı kapak renklerine yer vermesine haliyle kendisinden kopyaladığı eleştirisini getirmesi de normal. 

Görülen o ki Apple'ın yeni iPhone modelleri uzun bir süre daha gündemi meşgul etmeye devam edecek.  

https://twitter.com/nokia_uk/status/377483408043036672 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CoMMaNDeRCX 5 yıl en beğenilen Salona
Salona
Renkli kapaklı telefonu Nokia buldu dimi?

Dikdörtgen teli apple bulduysa nokia birak renkli kapağı rengin kendisini bulmuş tur.
SalonaRenkli kapaklı telefonu Nokia buldu dimi?Dikdörtgen teli apple bulduysa nokia birak renkli kapağı rengin kendisini bulmuş...
Devamını Gör
Yanıtla +176
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
Salona
Renkli kapaklı telefonu Nokia buldu dimi?

eskiden beridir tüm firmaalar siyah beyaz vb renkli sade telefonlar çıkarırkan nokıa hem daha tarz renkli telefonlar yapıyodu.Bya oluyo 3200 mı ne telefonum vardı hem ön hem arka kapağı şeffaftı içine renkli kağıtlar koyuluyodu yine kenarlarından 4 tane ışık çıakran telefonu vardı :D arkasına resim falan koyuluyodu çeşit çeşit renkli.
kısca telefon piyasasını renklendiren nokıa "bence"
SalonaRenkli kapaklı telefonu Nokia buldu dimi?eskiden beridir tüm firmaalar siyah beyaz vb renkli sade telefonlar çıkarırkan nokıa he...
Devamını Gör
Yanıtla +79
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 5 yıl
Nokia'nın Apple'a verdiği ibretlik ayar!!birbir!111!!!
Yanıtla +62
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MustafaYC 4 yıl
En iyi telefon, senin ihtiyaçlarını karşılayandır. Kullanmadığımız bir dünya özellikle doldurmak yerine şu bataryaya odaklansınlar. Telefonla kalp atışı ölçmek nedir ya? Bu icat eden mühendisin değil onay veren yöneticinin suçu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OneAboveAll 4 yıl
Ya o degilde bunlarin kapismasi turkiye siyasetine dondu surekli cekememezlik surekli laf sokma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
limitsizim 4 yıl
nokia da apple da samsung da sacmaliyor hepsi salak sacma seylerle birbirlerini sucluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustz1453 4 yıl



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Maxıs 4 yıl
Nokia Ve Microsoft bitirim ikili Allah sonlarını hayır etsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Götterfunken 4 yıl
Hmm ok.

O zaman ilk cep telefonunu motorola çıkardı.Tüm telefon markaları taklitçi mi acaba


Aynı şey nokia şimdi.Ayrıca,eğer bir taklitçi varsa o da Nokiadır yine.iPod nano'lar yıllardır renkli 3.jenerasyondan beri,4.jenerasyonda da iyice canlandı renkleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Apple aslinda nokıa dan özendi çünkü nokıa renkli kapak tasarımını 4 sene önce çıkardı.Daha Apple 5c yi çıkardığında 2013 sene sindeydik.Özenti Apple!!!!!Sakın Apple almayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrtYlmzz 5 yıl
ah nokia ah bide adam gibi işletim sistemi kursan telefonlara süper olucak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaB0 5 yıl
Yigidi öldür hakkını yeme. Renkli telefon seçenekleri diyince akla gelen ilk marka herzaman Nokia olmuştur.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaYC 5 yıl
multitouch teknolojisini apple buldu sananlar mı var bana mı öyle geldi? IKEA'nın ürettiği Microsoft'un geliştirdiği Surface'i bir kontrol edin. Apple'ın aklına bile gelmeyenler yıllar önce oradaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Espa 5 yıl
Biraz daha kavga edin yahu izlemesi çok zevkli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cancanax 5 yıl
ASlında renkli kapak gibi önemsiz bir detayı söz konusu yapmak, şu an fabrikadan çıkan telefonların %99.99 unun dokunmatik iphone takliti olması yanında ironi ötesidir...Bu söylem okullarda "ironi" kelimesinin anlamına uygun en büyük örnek olarak verilmedilir...Anlamını bilmeyen forum arkadaşlarım için de kendini açıklayan bir söylem olduğu için tanım olarak bile kullanılabilir...


Google a yazıp "hiç te bi kereee ilk dokunmatik ekranlı telefon ibm simonduuuu" veya" ilk dokunmatik ekran bindokuzyüz bilmemkaçta hava kontrol bilmemneysinde kulllanılıyoduuuu" demeye zahmet etmeyin sakın...benim dahi sevmediğim ve kullanmadığım apple olmasaydı kim neyi taklit ederdi hayal gücünüz yetmezdi...arkasında zeplini olan hidrojen balonlu telefonlarla gezerdi(k)niz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5755 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, iPhone 5S ve
2 etiket daha iphone 5c nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Toshiba 2.5" Hybrit SSHD Depolama Sürücüleri 5 yıl Lenovo Yoga 2 Pro ön inceleme "Daha güçlü, daha estetik, daha kullanışlı ultrabook" 5 yıl iPhone 5S ve iPhone 5C Canlı Yayını Tekrarı 5 yıl IFA'da 4K TV, Kamera ve oynatıcı geçiti "Özel Video" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim