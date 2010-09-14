Nokia'dan C serisine Symbian^3 işletim sistemli iki yeni üye: C7 ve C6-01

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, her yılın eylül ayında Nokia World etkinliğini organize etmeye ve karşımıza birbirinden yeni cep telefonlarıyla, aksesuarlarla çıkmaya devam ediyor. Nokia World 2010 kapsamında, internette bir süredir tartışılan ve fotoğrafları yayınlanan C7 ile C6-01 modellerinin lansmanı nihayet gerçekleşti. Şimdi her iki akıllı telefonun da teknik detaylarına kısaca bir göz gezdiriyoruz.

117.3 x 56.8 x 10.5 mm ebatlarında ve yaklaşık 130 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip Nokia C7, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPDA (10.2 Mbps) - HSUPA (2.0 Mbps) desteği sunuyor ve Symbian^3 işletim sistemini kullanıyor. Yeni telefonda 3.5 inç (~8.89 cm) boyutunda 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif 16.7 milyon renk AMOLED ekrana yer verildiğini görmekteyiz. Bilindiği üzere AMOLED (Active Matrix Organic LED) teknolojisi standart TFT-LCD'lere kıyasla daha az enerji tüketmelerinin yanısıra daha başarılı kontrast oranı sunmakta. Ekrana ışık sensörü, ivme sensörü ve mesafe sensörü eşlik ediyor.

Nokia C7, bünyesinde 8 GB dahili flash bellek barındırmakta. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ise tahmin edersiniz ki 32 GB'a kadar microSD bellek kartları devreye giriyor. Telefonda 8.0 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile hemen yanında üçüncü jenerasyon çift led flaş ve görüntülü konuşma için VGA kamera dikkat çekiyor. 8 megapiksellik kamera ayrıca 720p (HD) çözünürlüğünde saniyede 25 kare video kaydedebilmekte. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyonu sağlanan telefonda WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth v3.0 + A2DP, GPS / aGPS, pusula, microUSB portu, stereo FM radyo, FM verici, USB on-the-go desteği, 3.5 mm'lik kulaklık girişi gibi özellikler gözlerden kaçmıyor. Üç farklı renk seçeneğiyle teknoloji meraklılarıyla buluşması beklenen telefonun 1200 mAh'lık bataryası (BL-5K) GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 23 güne kadar bekleme, 9.5 saate kadar konuşma, 3.5 saat video kaydı, 54 saat müzik dinleme, 6.5 saat video oynatma, 6 saat GPS navigasyon süresi vaat ediyor.

Nokia C6-00'ın ardından boy gösteren Nokia C6-01, abisinin aksine kızaklı QWERTY klavye donanımını barındırmıyor. 103.8 mm x 52.5 mm x 13.9 mm ebatlarında ve batarya dahil 131 gram ağırlığında dizayn edilen C6-01, C7 ile aynı şekilde Symbian^3'ün gücünü arkasına almış, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) - HSDPA (10.2 Mbps) - HSUPA (2.0 Mbps) destekliyor ve C7'den biraz daha küçük ekrana - 3.2 inç (~8.1 cm) boyutunda 360x640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik 16.7 milyon renk AMOLED (Clear Black Display) dokunmatik kapasitif - sahip. Clear Black Display teknolojisinin güneş altında daha iyi okunabilirlik sunduğu belirtilmekte. Ekrana, C7 ile aynı şekilde ivme, ışık, mesafe sensörleri eşlik ediyor. 340 MB civarında dahili belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesini microSD kartlarla 32 GB'a kadar yükseltebilmekteyiz.

Nokia C6-01'de de 8 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, loş mekanlarda çekim için çift led flaş, görüntülü konuşma için VGA kamera ve 720p (HD) 25 FPS video kaydı bulunuyor. WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth v3.0 + A2DP, aGPS, USB-on-the-go desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, microUSB bağlantı noktası, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarla entegrasyon, FM radyo telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında. İki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak C6-01'de 1050 mAh (BL-5CT) batarya mevcut. Batarya GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 17 güne kadar bekleme, 11.5 saate kadar konuşma, 50 saat müzik dinleme, 6 saat video oynatma ve 4 saat video kaydı iddiası taşıyor.

Nokia C7 ve C6-01'in 2010'un son çeyreğinde global pazara sunulması beklenirken fiyatla ilgili açıklama henüz yapılmadı. Nokia cephesinden telefonlarla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça haberde güncellemelere gidilecektir.