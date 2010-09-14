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Nokia'dan C serisine Symbian^3 işletim sistemli iki yeni üye: C7 ve C6-01

8 yıl
15,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'dan C serisine Symbian^3 işletim sistemli iki yeni üye: C7 ve C6-01
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, her yılın eylül ayında Nokia World etkinliğini organize etmeye ve karşımıza birbirinden yeni cep telefonlarıyla, aksesuarlarla çıkmaya devam ediyor. Nokia World 2010 kapsamında, internette bir süredir tartışılan ve fotoğrafları yayınlanan C7 ile C6-01 modellerinin lansmanı nihayet gerçekleşti. Şimdi her iki akıllı telefonun da teknik detaylarına kısaca bir göz gezdiriyoruz.

117.3 x 56.8 x 10.5 mm ebatlarında ve yaklaşık 130 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip Nokia C7, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPDA (10.2 Mbps) - HSUPA (2.0 Mbps) desteği sunuyor ve Symbian^3 işletim sistemini kullanıyor. Yeni telefonda 3.5 inç (~8.89 cm) boyutunda 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif 16.7 milyon renk AMOLED ekrana yer verildiğini görmekteyiz. Bilindiği üzere AMOLED (Active Matrix Organic LED) teknolojisi standart TFT-LCD'lere kıyasla daha az enerji tüketmelerinin yanısıra daha başarılı kontrast oranı sunmakta. Ekrana ışık sensörü, ivme sensörü ve mesafe sensörü eşlik ediyor.

Nokia'dan C serisine Symbian^3 işletim sistemli iki yeni üye: C7 ve C6-01
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Nokia C7, bünyesinde 8 GB dahili flash bellek barındırmakta. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ise tahmin edersiniz ki 32 GB'a kadar microSD bellek kartları devreye giriyor. Telefonda 8.0 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile hemen yanında üçüncü jenerasyon çift led flaş ve görüntülü konuşma için VGA kamera dikkat çekiyor. 8 megapiksellik kamera ayrıca 720p (HD) çözünürlüğünde saniyede 25 kare video kaydedebilmekte. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyonu sağlanan telefonda WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth v3.0 + A2DP, GPS / aGPS, pusula, microUSB portu, stereo FM radyo, FM verici, USB on-the-go desteği, 3.5 mm'lik kulaklık girişi gibi özellikler gözlerden kaçmıyor. Üç farklı renk seçeneğiyle teknoloji meraklılarıyla buluşması beklenen telefonun 1200 mAh'lık bataryası (BL-5K) GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 23 güne kadar bekleme, 9.5 saate kadar konuşma, 3.5 saat video kaydı, 54 saat müzik dinleme, 6.5 saat video oynatma, 6 saat GPS navigasyon süresi vaat ediyor.

Nokia'dan C serisine Symbian^3 işletim sistemli iki yeni üye: C7 ve C6-01
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Nokia'dan C serisine Symbian^3 işletim sistemli iki yeni üye: C7 ve C6-01
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Nokia C6-00'ın ardından boy gösteren Nokia C6-01, abisinin aksine kızaklı QWERTY klavye donanımını barındırmıyor. 103.8 mm x 52.5 mm x 13.9 mm ebatlarında ve batarya dahil 131 gram ağırlığında dizayn edilen C6-01, C7 ile aynı şekilde Symbian^3'ün gücünü arkasına almış, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) - HSDPA (10.2 Mbps) - HSUPA (2.0 Mbps) destekliyor ve C7'den biraz daha küçük ekrana - 3.2 inç (~8.1 cm) boyutunda 360x640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik 16.7 milyon renk AMOLED (Clear Black Display) dokunmatik kapasitif - sahip. Clear Black Display teknolojisinin güneş altında daha iyi okunabilirlik sunduğu belirtilmekte. Ekrana, C7 ile aynı şekilde ivme, ışık, mesafe sensörleri eşlik ediyor. 340 MB civarında dahili belleğe yer verilen akıllı telefonun kapasitesini microSD kartlarla 32 GB'a kadar yükseltebilmekteyiz.

Nokia'dan C serisine Symbian^3 işletim sistemli iki yeni üye: C7 ve C6-01
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Nokia C6-01'de de 8 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, loş mekanlarda çekim için çift led flaş, görüntülü konuşma için VGA kamera ve 720p (HD) 25 FPS video kaydı bulunuyor. WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth v3.0 + A2DP, aGPS, USB-on-the-go desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, microUSB bağlantı noktası, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarla entegrasyon, FM radyo telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında. İki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak C6-01'de 1050 mAh (BL-5CT) batarya mevcut. Batarya GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 17 güne kadar bekleme, 11.5 saate kadar konuşma, 50 saat müzik dinleme, 6 saat video oynatma ve 4 saat video kaydı iddiası taşıyor.

Nokia'dan C serisine Symbian^3 işletim sistemli iki yeni üye: C7 ve C6-01
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Nokia C7 ve C6-01'in 2010'un son çeyreğinde global pazara sunulması beklenirken fiyatla ilgili açıklama henüz yapılmadı. Nokia cephesinden telefonlarla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça haberde güncellemelere gidilecektir.


http://www.nokia.com/press/media_resources/press-kits/devices?kit=129 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FARUKZAFER 8 yıl
Nokıa c7 problem Ocak 2011 de aldım telefon kendi kendine açılıp kapanıyor ve Avea hattı çekmiyordu. Bilgisayara taktım. Pc Suiten güncel yazılım bulundu dedi. Pc Suit Nokia üzerinden kendi güncel yazılımını yüklüyor dolayısıyla güvenilir diye düşündüm ve yükledim telefon beyaz ekranda kaldı ve açılmıyor daha 1 günlük telefonu servise yolladım ve yazılım bekliyoruz dediler. Şubatın 2 sinden itibaren serviste bu telefonu almayı düşünenler bir kez daha düşünsün. Çünkü telefon yazılımı tamamen özensiz ve hiç bir teste girmeden piyasaya sunulmuş bu kadar kötüsünü Çinliler bile yapmıyor. Nokıa gibi bir dev şirkete yakıştıramadım artık güvenmiyorum. Nokıa lütfen dikkate alın.bence nokia iphone htc iyiliğine ve başarısına bakacana kendi kötülüğüne baksın dünyanın parasını veriyoruz aldıgımız malın kötülüğü şöyle dursun servis sorunu cabası C7 Yazılım sorunuC7 Yazılım sorunu
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Volkanbaba 8 yıl
Windows luları çıkarsınlar biran önce
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DH Misafiri 8 yıl
N8 yada C6-01 alacağım
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northernlights 8 yıl
Symbian 3 nasıl acaba?
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iturkoman 8 yıl
bence C6-01 5800 gibi F/P ürünü olacak. C7 ise X6 yerini alacak. Bu durumda ben C6-01 KVK'da yaklaşık 600 TL, C7 ise yaklaşık 850 TL olarak gelir diyorum
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CarlBenz 8 yıl
Babamda c5 var gideri var bu telefonların.
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pckolik13 8 yıl
c7 hoş duruyor.Nokia nın nadiren yaptığı ince telefonlardan biri :D
Umarım makul bir fiyat ile gelir...
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HatersGonnaHate 8 yıl
Nokia şimdi de c serisi mi çıkarmış.C serisi N serisi XM serisi E serisi gidiyoruz bakalım
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla özellikleri güzel en üsttekinin ama Symbian ı artık pek beğenmiyorum. Nokia nın Meego sunu görmüştüm bir yerde. Çok güzel görünüyordu arabirimi falan. Artık Meegolu modellerini beklemekte fayda var diye düşünüyorum.
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grcim 8 yıl
winmo 7 çıksında artık savaş başlasın bakalım
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mehmetgirgin 8 yıl
fiyat uygun olursa iyi satar bence
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MoTW 8 yıl
C7 nin fiyatı tahminen ne kadar olur acaba? N8 in ucuz versiyonu gibi HDMI yok ve kamerası daha zayıf .
Bi de GPU var mı bunda??
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onr4249 8 yıl
C6-00 a s3 yükleyip ekranını geliştirselerdi ne istediler klavyesinden anlamıyorum ki.Bu nokia nasıl dünyanın bir numarası oluyor bir türlü çözemedim.
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D.A.B.9 8 yıl

MoTW

...
Bi de GPU var mı bunda??

S^3'ün GPU olmadan yeterli performans göstereceğini sanmıyorum. Ama muhtemelen çok kaliteli bir şey koymamıştır Nokia.
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Master-Fİ 8 yıl
nokia adam olmaya başladı.
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