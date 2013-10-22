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Nokia'dan Lytro benzeri sonradan netleme imkanı veren yeni fotoğraf uygulaması: Refocus Lens

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia'dan Lytro benzeri sonradan netleme imkanı veren yeni fotoğraf uygulaması: Refocus Lens
Bugün Abu Dhabi'de düzenlediği Nokia World etkinliği kapsamında birçok yeni akıllı telefon modelini duyuran Nokia, ayrıca Lytro benzeri sonradan netleme imkanı veren yeni fotoğraf uygulaması Refocus Lens'in de tanıtımını gerçekleştirdi.
Şimdilik Windows Phone işletim sistemli Nokia Lumia 1520 için gelen ve kısa zaman sonra Lumia 925 ve 920 gibi cihazlara da yayınlanacağı belirtilen Refocus Lens uygulaması, çekilen fotoğrafların istenilen bölgesinin net, istenilen bölgenin ise flu olmasını kullanıcıların seçimine bırakıyor ve bu özelliğiyle Lytro kamera modeline benzer bir yapı ortaya koyuyor. 5 mega piksel çözünürlüğünde hazırlanacağı belirtilen fotoğrafların, direkt olarak Facebook tarafından da destekleneceği belirtiliyor. Refocus Lens uygulaması aynı zamanda içerisinde çoklu fotoğraf çekimi ile istenmeyen objelerin silinmesine izin veren özel bir akıllı modu ve özel renk ayar seçeneklerini de barındırıyor.
Resmi yayınlanma tarihi hakkında bilgi bulunmayan uygulama hakkında netliği değiştirilebilir şekilde (Netlemek istediğiniz noktaya tıklamak yeterli oluyor) hazırlanan fotoğraflara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.geeky-gadgets.com/new-nokia-refocus-lens-camera-app-unveiled-22-10-2013/ Yorum Yaz
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Basteryus 5 yıl en beğenilen
Nokia ekosistemin uygulama ihtiyacını kendi başına karşılıyo zaten
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Basteryus 5 yıl en beğenilen
Nokia ekosistemin uygulama ihtiyacını kendi başına karşılıyo zaten
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olağan_şüpheli 5 yıl
refocusu denemiş biri olarak söyliyeyim.pek birsey beklemeyin.orijinal çözünürlükte çekmiyor. çekim uzun sürüyor.yani bas cek olmuyor HDR gibi bekliyorsunuz. manıkda basit. farklı odak mesafelerinde bir kac kare çekiyor.sizde birinin seçiyorsunuz ve tekrar odakladığınızı düşünüyorsunuz.son durum buydu belki güncelleem falan olmuştur.yinede kurup deneyin.

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