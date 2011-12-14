Nokia'dan The Dark Knight Rises filmine özel logolu Lumia 800 versiyonu

İlk iki filmi gişe rekorları kıran Batman serisinin üçüncü kısmı The Dark Knight Rises için hayranları heyecanla geri sayıma devam ediyor. Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemi yüklü Lumia 800 ve Lumia 710 ile akıllı telefon pazarında payını yükseltmek isteyen Nokia da Batman hayranlarına bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.





Nokia, filmin çıkış tarihiyle birlikte Lumia 800 Dark Knight Rises adlı özel bir versiyonu da piyasaya sürecek. Sadece 40 adet üretilecek bu versiyonun perakendecilerde satılması veya satılsa bile erişilmesi pek mümkün görünmüyor. Muhtemelen açık artırma sitelerinde satışa sunulacaktır.





The Dark Knight Rises filminin IMAX ön izleme seansına katılan FonaArena editörü Jon Choo'ya hediye edilen telefonu editör video olarak da paylaşmış. Görüntülerden özel üretim Lumia 800 modelinin filmin teması olan siyah renge büründüğü görünüyor. Arka kapağın alt kısmına ise Batman logosu işlenmiş.





Donanım olarak herhangi bir fark yok. Live Tile ve kilit ekranında filmin bazı kareleri arka plan olarak ayarlanmış. Ancak filme özel uygulama olup olmadığı bilinmiyor. Kutusu da siyah renkli ve Batman logolu olarak sunuluyor. Modelin tam satış tarihi ve fiyatı belli değil.