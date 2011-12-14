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Nokia'dan The Dark Knight Rises filmine özel logolu Lumia 800 versiyonu

7 yıl
6,7b
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'dan The Dark Knight Rises filmine özel logolu Lumia 800 versiyonu
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İlk iki filmi gişe rekorları kıran Batman serisinin üçüncü kısmı The Dark Knight  Rises için hayranları heyecanla geri sayıma devam ediyor. Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemi yüklü Lumia 800 ve Lumia 710 ile akıllı telefon pazarında payını yükseltmek isteyen Nokia da Batman hayranlarına bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Nokia, filmin çıkış tarihiyle birlikte Lumia 800 Dark Knight Rises adlı özel bir versiyonu da piyasaya sürecek. Sadece 40 adet üretilecek bu versiyonun perakendecilerde satılması veya satılsa bile erişilmesi pek mümkün görünmüyor. Muhtemelen açık artırma sitelerinde satışa sunulacaktır.

The Dark Knight Rises filminin IMAX ön izleme seansına katılan FonaArena editörü Jon Choo'ya hediye edilen telefonu editör video olarak da paylaşmış. Görüntülerden özel üretim Lumia 800 modelinin filmin teması olan siyah renge büründüğü görünüyor. Arka kapağın alt kısmına ise Batman logosu işlenmiş. 

Donanım olarak herhangi bir fark yok. Live Tile ve kilit ekranında filmin bazı kareleri arka plan olarak ayarlanmış. Ancak filme özel uygulama olup olmadığı bilinmiyor. Kutusu da siyah renkli ve Batman logolu olarak sunuluyor. Modelin tam satış tarihi ve fiyatı belli değil.





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sleepnir 7 yıl en beğenilen
Sadece 40 adet mi? Pahalı Lüks araba üretmiyorsun Nokia. Bize ulaşmayacaksa ne anlamı var bu özel versiyonun?
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DH Misafiri 7 yıl
Gereksiz işler müdürlüğü
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FightForBeer 7 yıl
Telefonun fazla satmayacağını düşünmüş olabilirler :)
2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia'dan cacık olmaz 3 yıl n73 kullandım daha sonra değiştirmek istedim yeni çıkardığı telefonları inceledim koskoca 3 sene'de bir iki özellik fazlalık yapmış! Nokia'nın batacağını söyledim çoğu insan güldü.Nasıl olabilirki dediklerinde! Büyük bir şirketin telefon piyasasını ele alıp telefonların çok gelişeceğini söyledim ama yinede nokia nın batacak dedim helal olsun İphone bizi nokia sömürüsünden kurtardı.
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DH Misafiri 7 yıl
Promosyon amaçlı belirli kişilere dağıtılacakmış, bu kişiler daha sonra internet üzerinden satışa çıkarır muhakkak..
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bafbaf 7 yıl
Nokia Türkiye ye sesleniyorum,satışları artırmak için sizin bir fikriniz yoksa benim var :) ciddiyim.
Yoksa microsofta satılacaksınız.
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HAAltuntas 7 yıl
Yine Android yok. adamlar yemin etmiş sanki.
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Burak1916 7 yıl
akıllı tel pazarında çok iyi bir konumdalarda sanki teferruat bi eksik. nokiadan gün geçtikçe umudu kesiyorum avmye gittiğim zaman zaten nokia shopa uğramıyorum artık çünkü bakılacak birşey yok!!! lüzumsuz işler aş...
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cumhurkey 7 yıl
nokiaya kapakmı yok sanki. bunun üzerine bir sürü filmin vs. logolu yan sanayi kapakları çıkar şaşmamak gerek!
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darkaura 7 yıl
nokia uzun yillardir hollywood ve amerikan dizi endustrisine calisiyor. sayisiz amerikan filminde ve dizisinde nokia akilli telefonlarin insain gozune sokularak kullanildigini gordum. ama simdiye kadar hic iphone gormedim desem yeridir. yeni batmandede kesin gorecez, lumia 800 ile atraksiyon bir seyler yapacak. lakin simdiye kadar bir fayda saglamadigi apacik belli, nokianin amerikadaki satis rakamlari ortada.
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Evolution 7 yıl darkaura
darkaura

nokia uzun yillardir hollywood ve amerikan dizi endustrisine calisiyor. sayisiz amerikan filminde ve dizisinde nokia akilli telefonlarin insain gozune sokularak kullanildigini gordum. ama simdiye kadar hic iphone gormedim desem yeridir. yeni batmandede kesin gorecez, lumia 800 ile atraksiyon bir seyler yapacak. lakin simdiye kadar bir fayda saglamadigi apacik belli, nokianin amerikadaki satis rakamlari ortada.

Babamın penguenleri diye bir film var Jim Carrey oynuyor o filmi izle resmen iPhone reklamı gibi olmuş.
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Terlan244 7 yıl
40 tane Batman logolu Nokia nin cikmasi reklam icin bu reklam ise çok ise yariyor
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DH Misafiri 7 yıl
Sahiplerini özel kılacak bir telefon, şimdiden karaborsa fiyatlarını görür gibiyim :S Batman funı için duyulacak en kötü haberdi.
Neyse ki güne iyi başlatacak iyi bir haberim var :D mobixir.com/...
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Kobrakai 7 yıl
şakamı 40 tane :)
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deadric 7 yıl
Çinden çakma kapakları edinilir.
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