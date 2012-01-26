Nokia'nın 4. çeyrek raporu 1 milyon Lumia cihazı satıldığını gösteriyor

Windows Phone pazarına 2 yeni Lumia modeliyle iddialı bir giriş yapan Nokia'nın, Microsoft ile yaptığı ortaklığın ne ederece başarılı olacağını görmek açısından 2011 yılı 4. çeyrek raporu merakla bekleniyordu. Firma bugün beklenen açıklamayı yaptı.





3. çeyrek raporunda olduğu gibi Nokia yine yatırımcılarını tatmin edecek sonuçlar elde edemedi. 2011 yılı 4. çeyrekte Nokia 10 milyar Avro net satış geliri elde etti. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 artış yakalanırken geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 düşüş var. Yıl toplamında net satış geliri 38.6 milyar Avro oldu. 2010 yılna göre de yüzde 9'luk bir düşüş yaşandı.





İşletim karı bu çeyrekte 954 milyon Avro kayıp yaşadı. Geçen yıl aynı dönem 884 milyon Avro işletim karı elde edilmişti. Bir önceki çeyrekte yine 71 milyon Avro kayıp yaşanmıştı.





Firmanın nakitleri 5.5 milyar Avro olarak ölçüldü. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 20 düştü, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 yükseldi.





Firmanın sattığı Lumia cihaz sayısı ise 1 milyonu geçti. Dün size ilettiğimiz haberimizde de 960 000 tahmini rakamının hesaplandığını belirmiştik. Pek çok analistin ısrar ettiği gibi 1 milyon Lumia satışı doğrulanmış oldu. Ancak Nokia'nın 2011 hedefinin 2 milyon cihaz olduğunu da belirtelim. Böylece ikinci dalga Windows Phone cihazı satışları 2.3 milyon tahmini, genel Windows Phone cihazı satışları ise 29 milyon tahmini rakama ulaşmış oldu.





Toplam satılan mobil telefon sayısı 93.9 milyon adet olurken, akıllı cihaz sayısı da 19.6 milyon oldu. Mobil telefon satışları firmaya 3 milyar Avro gelir getirdi.





Nokia CEO'su giriş ve orta seviye cihazlara olan yükselen trend nedeniyle Symbian cihaz satışlarında gerileme yaşadıklarını belirtti. Ancak 2012 ilk çeyrek Nokia için patlama yapacağı dönem olacak.