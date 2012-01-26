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Nokia'nın 4. çeyrek raporu 1 milyon Lumia cihazı satıldığını gösteriyor

7 yıl
4,6b
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41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone pazarına 2 yeni Lumia modeliyle iddialı bir giriş yapan Nokia'nın, Microsoft ile yaptığı ortaklığın ne ederece başarılı olacağını görmek açısından 2011 yılı 4. çeyrek raporu merakla bekleniyordu. Firma bugün beklenen açıklamayı yaptı.

3. çeyrek raporunda olduğu gibi Nokia yine yatırımcılarını tatmin edecek sonuçlar elde edemedi. 2011 yılı 4. çeyrekte Nokia 10 milyar Avro net satış geliri elde etti. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 artış yakalanırken geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 düşüş var. Yıl toplamında net satış geliri 38.6 milyar Avro oldu. 2010 yılna göre de yüzde 9'luk bir düşüş yaşandı.

İşletim karı bu çeyrekte 954 milyon Avro kayıp yaşadı. Geçen yıl aynı dönem 884 milyon Avro işletim karı elde edilmişti. Bir önceki çeyrekte yine 71 milyon Avro kayıp yaşanmıştı.

Firmanın nakitleri 5.5 milyar Avro olarak ölçüldü. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 20 düştü, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 yükseldi.

Firmanın sattığı Lumia cihaz sayısı ise 1 milyonu geçti. Dün size ilettiğimiz haberimizde de 960 000 tahmini rakamının hesaplandığını belirmiştik. Pek çok analistin ısrar ettiği gibi 1 milyon Lumia satışı doğrulanmış oldu. Ancak Nokia'nın 2011 hedefinin 2 milyon cihaz olduğunu da belirtelim. Böylece ikinci dalga Windows Phone cihazı satışları 2.3 milyon tahmini, genel Windows Phone cihazı satışları ise 29 milyon tahmini rakama ulaşmış oldu.

Toplam satılan mobil telefon sayısı 93.9 milyon adet olurken, akıllı cihaz sayısı da 19.6 milyon oldu. Mobil telefon satışları firmaya 3 milyar Avro gelir getirdi. 

Nokia CEO'su giriş ve orta seviye cihazlara olan yükselen trend nedeniyle Symbian cihaz satışlarında gerileme yaşadıklarını belirtti. Ancak 2012 ilk çeyrek Nokia için patlama yapacağı dönem olacak.

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napolyon94 7 yıl en beğenilen
gayet iyi bir rakam başlangıç için ,yok cihazlar depoda kaldı yok bu teller satmaz yok nokia battı ,yinemi bamya diyenlere gelsin .Zaten aralık ta piyasaya çıktı Nokia nın toparlanması ve WP nin gelişmesi dileğiyle...
gayet iyi bir rakam başlangıç için ,yok cihazlar depoda kaldı yok bu teller satmaz yok nokia battı ,yinemi bamya diyenlere gelsin .Zaten aralık ta piyasaya çıkt...
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danGerfuLL 7 yıl
Samsung'un abilik rolunu ustlenebilmesi icin once Bada'sina sahip ciksin. En son Tizen ile birlesecekti. Bir zamanlar HTC'de kendi isletim sistemi icin ugrasiyordu. Nokia yillardir Symbian'i gelistiriyor ta ki 2016'da destegi son bulacak keza MeeGo, Maemo'da kendi gelistirdigi sistemlerden. Kimine gore olu, diri, olmek uzere olmasi degil mesele firmanin ortaya kendinde de bir seyler katmasi ve devamliligini getirmesi.

Bir Apple abi deseniz, sevmesem de firma olarak, eyvallah derim; ama Google'in Android'i ile cihaz satan Samsung'u, HTC'yi abi olarak gostermeniz gercekten sadece atip tuttugunuzu gosteriyor. Ha Nokia'da WP uretiyor ki su anki msj yazdigimiz konu da WP cihazla alakali; ama Nokia sadece WP degil diger taraftan kendi OS'lari ile de ugrasiyor. Ornegini kendiniz de vermissiniz N9 gibi. :)

5 milyon satar, 100 milyon satar o beni baglamaz hangi firma ne satarsa satsin hatta satmasin bana ne. Ama is abilige gelince Samsung, HTC derseniz orada durup bir daha dusunmeniz gerekir.
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K_Spartakus 7 yıl danGerfuLL
danGerfuLL

Samsung'un abilik rolunu ustlenebilmesi icin once Bada'sina sahip ciksin. En son Tizen ile birlesecekti. Bir zamanlar HTC'de kendi isletim sistemi icin ugrasiyordu. Nokia yillardir Symbian'i gelistiriyor ta ki 2016'da destegi son bulacak keza MeeGo, Maemo'da kendi gelistirdigi sistemlerden. Kimine gore olu, diri, olmek uzere olmasi degil mesele firmanin ortaya kendinde de bir seyler katmasi ve devamliligini getirmesi.

Bir Apple abi deseniz, sevmesem de firma olarak, eyvallah derim; ama Google'in Android'i ile cihaz satan Samsung'u, HTC'yi abi olarak gostermeniz gercekten sadece atip tuttugunuzu gosteriyor. Ha Nokia'da WP uretiyor ki su anki msj yazdigimiz konu da WP cihazla alakali; ama Nokia sadece WP degil diger taraftan kendi OS'lari ile de ugrasiyor. Ornegini kendiniz de vermissiniz N9 gibi. :)

5 milyon satar, 100 milyon satar o beni baglamaz hangi firma ne satarsa satsin hatta satmasin bana ne. Ama is abilige gelince Samsung, HTC derseniz orada durup bir daha dusunmeniz gerekir.

bence atıp tutan sensin , ben işletim sisteminden dahi bahsetmedimki sen kendi kafandan uyduruyorsun

yazmı iyi oku sistemden bahsetmişmiyim !

işletim sistemi konusunda windows phone'dan yanayımki bu konuda eleştirdiğin htc neden kendi sistemi yapmadığını soracağına nokia neden kendi işletim sistemlerine SAHİP ÇIKMIYOR demen lazımdı .

sahip çıktığından dem vuracaksan eğer sorarlar sana neden symbianı ve meegoyu öldürüyor ? yada neden maemo'dan eser kalmadı ?

samsung bada ile tizen konusunda çalışıyor şu an , şıp diye sistemi çıkartmasını bekleme hemen ...bir çok konuda nokianın geride kaldığı gibi geride kalıyorsan tizen ve bada ile ilgili haberi okuyabilirsin bu sitenin geçmiş haberlerinde .

asıl amaç burada satışlar değil , buradaki asıl amaç nokia hala çok sattığı halde neden kendi teknolojisini ve altyapısını oluşturmadığıdır .

nokia neden samsung gibi kend parçasını kendisi üretmediği gibi başkalarından alma gereklilğini hissediyor .

büyüklük ve abilik çok satmaktan geçmiyor yada bir başka şirket tarafından yönetilmekle hiç olunmuyor .
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Burak1916 7 yıl
şu lumialar artık türkiyeye de gelse iyi olacak. aradan ne kadar zaman geçti hala ses seda yok. türkiyeyi önemsemiyorlar herhalde kendi keyifleri bilir alternatif çok (apple samsung vs.)sonuçta bulunmaz iplik kumaşı değil ya...
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Windows10 7 yıl
türkiyeye gelmemesinin sebebi henüz türkçe dili desteklememesinden dolayıdır. sanırım haziran gibi satışa çıkacak türkiyede. en azından sorunsuz seriler satışa çıkar.
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ilk_ze 7 yıl
Lumia modeli telefonu almanyada mediamarktta denemistim ekrani cidden cok iyiydi ve windows gayet stabil ve akici calisiyordu telefon resim cekimi bana gore hala iphonelardan cok daha iyi
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K084K 7 yıl
nokia beklediği satışı yakalayamadı lumia ile...
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anlmk 7 yıl
benim gibi interneti her an heryerde kullanmak isteyen birisi için kusursuz bir web deneyimi sağlayamayan, web sayfaları yavaş yükleyen ve kaydırmalarda takılma sorunu olan, flash desteği olmayan bir telefon telefon değildir. sgs2 bu işi en iyi yapan oldu ve bu sayede de piyasanın en büyüklerinden biri olmayı başardı. sgs3 çıktığında ne lumia ne iphone hiçbirinden artık bahsedilmeyeceğini düşünüyorum. keşke nokia 'da samsung gibi android ile anlaşıp aynı kulvarda koşsaydı o zaman piyasanın en büyüklerinden biri olurdu. nokia 'nin en sevdiğim ve yıllardan beridirde sevdiğim tek yanı kasa kalitesi olmuştur. bu lumia dual core, 1gb ram 'li olup içinde de android olacaktıki bakın o zamanki satış rakamları ne olurdu.
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Cremiesto 7 yıl
Herkes iphone almak zorunda dimi?
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face1tr 7 yıl
sweatcan
tr ye gelsede alsak dicem ama. Fiyat uçuk olur kesin bu gelse en az 1500 den gelir o fiyatada değmezz

eğer görece düşük donanım özellikleri daha düşük üretim maliyeti demek; bu düşük sistem üzerinde windows, eğer stabil çalışmayı başarırsa, iste o zaman nokia, pazar payını kaybetmemek adına kar marjlarını düşük tutarak tüketicinin yüzünü güldürebilir.
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sweatcan 7 yıl
tr ye gelsede alsak dicem ama. Fiyat uçuk olur kesin bu gelse en az 1500 den gelir o fiyatada değmezz
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K_Spartakus 7 yıl
nokia toplamda en sonunda 100 milyon adetin altına düştü . yakın zaman içinde samsung birincilik koltuğuna oturur , işte o zaman nokianın aklı başına gelir .
1 milyon adet satması çok önemli bir rakam gibi gösterilmesini doğru bulmuyorum çünkü samsung galaxy s2 satışları nokia lumia modellerinden çok daha kısa süre içinde 2 milyonu fazlasıyla geçmişti .
windows phone 7 telefonlarındaki en büyük satış htc ve samsunga aittir yani nokia abilerinden daha çok şey öğrenmesi gerekiyor .
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fusem 7 yıl
Nokia’dan büyük zarar

Son yıllarda mali sıkıntı yaşayan Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia, geçen yılın son çeyreğinde bilançosuna zarar yazdığını açıkladı.

Şirketin zarar etmesinde en büyük neden mobil cihazların satışının ani bir şekilde düşmesi olarak gösterildi.

Şirketin bilançosuna 1.4 milyar dolar zarar yazdığı ifade edilirken, net satışlarının yıllık yüzde 21 düşüşle 10 milyar euroya gerilediği ifade edildi.

Nokia, Ekim ayında Windows işletim sistemine sahip iki telefonu piyasaya sürdü. Şirket bu şekilde Apple ve Android telefonlara karşı savaşını devam ettirmek istediğini ifade etti.

Mobil telefon piyasasının eski bir numarası son yıllarda iPhone ve diğer Android akıllı telefonlara karşı büyük bir yenilgeye uğramıştı.

Şirketin CEO’su Stephen Elop, “2011’in son çeyreği, Nokia’nın değişimi açısından oldukça önemli bir adım oldu” diye konuştu.

***
hurriyet.com.tr/...
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Jesse James 7 yıl K_Spartakus
K_Spartakus

nokia toplamda en sonunda 100 milyon adetin altına düştü . yakın zaman içinde samsung birincilik koltuğuna oturur , işte o zaman nokianın aklı başına gelir .

1 milyon adet satması çok önemli bir rakam gibi gösterilmesini doğru bulmuyorum çünkü samsung galaxy s2 satışları nokia lumia modellerinden çok daha kısa süre içinde 2 milyonu fazlasıyla geçmişti .

windows phone 7 telefonlarındaki en büyük satış htc ve samsunga aittir yani nokia abilerinden daha çok şey öğrenmesi gerekiyor .


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danGerfuLL 7 yıl
Windows Phone platformunun Turkce destegi yok o nedenle Turkiye'de LG Optimus 7(yaniliyor da olabilirim) disinda resmi WP satisi yok.

Diger taraftan bircok dil destegi olmadigi halde 1 milyon satis hic de fena degil.

Kisa vadede WP cok sey vermeyebilir ama ileriye donuk bir sistem oldugu icin uzun vadede kullanicilarin isteklerine yanit verecektir.
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napolyon94 7 yıl danGerfuLL
danGerfuLL
Windows Phone platformunun Turkce destegi yok o nedenle Turkiye'de LG Optimus 7(yaniliyor da olabilirim) disinda resmi WP satisi yok.

Diger taraftan bircok dil destegi olmadigi halde 1 milyon satis hic de fena degil.

Kisa vadede WP cok sey vermeyebilir ama ileriye donuk bir sistem oldugu icin uzun vadede kullanicilarin isteklerine yanit verecektir.

Sadece bati avrupa ve abd de cikti fakat ingiltereyi saymazsak yeni yila genelde 2 hafta kala piyasaya cikti simdi 1 ceyrekte kac saticak buda onemli lumia 900-910 ile birlikte daha ust seviye cihazlari piyasaya cikicak son olarak mali yili raporlarinda n9 un satis grafigini merak ediyorum asil
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Makarov06 7 yıl
Bu modelleri neden TR ye getirmiyor Nokia hem getirse ne olacak sanki Teknolojiden anlayan adam nokia nın önünden geçmez
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alicavush 7 yıl Makarov06
Makarov06

Bu modelleri neden TR ye getirmiyor Nokia hem getirse ne olacak sanki Teknolojiden anlayan adam nokia nın önünden geçmez

teknoloji dediğin şey neki matematik fizik kimya yada futbol gibi bir şeymi? dalgamı geçiyorsun sen
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