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Nokia'nın HERE harita servisi Alman otomobil devlerine satılabilir

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia'nın HERE harita servisi Alman otomobil devlerine satılabilir
 
Geçtiğimiz günlerde gelen son bilgilere göre kullanıcılar tarafından kararlı çalışmasıyla büyük beğeni toplayan HERE harita servisini satmak için potansiyel müşteriler aradığı söylenen Nokia, görünüşe bakılırsa ilginç bir ortaklıkla da görüşmeler içerisinde bulunuyor.

HERE harita hizmeti için 8 milyar dolara Navteq firmasını bünyesine katan Nokia, ettiği zararlar nedeniyle popüler servisi makul bir fiyata elden çıkarmayı planlıyor ve şirketin servisi için 3.2 milyar dolar istediği belirtiliyor. Daha önce söylendiği kadarıyla Apple, Amazon, Alibaba, Facebook, Baidu ve Sirius XM gibi firmaların peşinde olduğu HERE haritalar, şimdi ise ilginç bir ortaklığın satın alma planıyla gündeme geliyor. 
Bu doğrultuda Almaya merkezli üç büyük otomobil üretici BMW, Audi ve Mercedes, Nokia'nın HERE haritalar servisini satın almak adına ortaklık kurmaya hazırlanıyor. Bu satın almanın arkasında ise şirketlerin otonom (Kendi kendine gidebilen) otomobil modelleri için Silikon Vadisi'nin Google, Apple ya da Facebook gibi devlerine muhtaç kalmak istemediklerinin yer aldığı belirtiliyor. Otonom araçlar bildiği üzere harita / GPS temelli hareket edebiliyor ve bu noktada Avrupa için en iyi çözümlerden bir tanesini Nokia HERE haritalar ile ortaya koyuyor.
Konunun resmileşeceği tarih ya da satış fiyatı hakkında açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmazken, Nokia'nın bu anlaşmaya Avrupa merkezli çalışma odağında sıcak bakabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.geeky-gadgets.com/nokia-here-maps-could-be-bought-by-german-auto-makers-07-05-2015/ Yorum Yaz
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jimhendrix 4 yıl en beğenilen
donunu da alın da bu iş burda bitsin
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ECB 4 yıl
Kalitesini araç navigasyonlarında kanıtladığı takdirde tüm araç üreticileri buna geçebilir. Nokia için çokta iyi olur. Hâla sempatim var bu firmaya karşı.
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metock 4 yıl
Nokia da elde son kalanları çıkarıyor artık. Bakalım ne olacak
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brkprlk35 4 yıl
Here kullanmayanlar olumsuz yorum yazmış ama gayet iyi bir navigasyon programı. Lumia 820'de kullanıyorum. Gayet iyi bir tercih olur.
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Stand Alone 4 yıl
Açık ara en iyi navigasyon.
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synthesizer 4 yıl
Ben kullanıyorum. Ndrive ile başladım. Igo ile devam ettim. 2 tane navi cihazim oldu ama artık telefonda ki igo primo ile mutlu mesut gidiyordum. Here a bi şans verdim. Kendine göre hoş ayrıntılara sahip ancak igodaki bazı şeyler Here da yok ve eksikliğini hissediyorum.

Bir kere rota hesaplarken hızlı en kosa kolay veya yeşil gibi kombinasyonlar yok. Sadece alternatifleri görebiliyorsunuz.

Ikincisi tabela desteği yok.

Gezi monitörü yok. Hedefe vardık ama kaç dakka sürdü. Kaç dakika durdu. Ortalama hız neydi. Ha herkese hitap etmez ama ben çok seviyordum. Hele de uzun yolda hoş bir ayrıntı oluyordu.

Ne yazık ki harita desteğini basarsoft saglamiyor. Bunun eksikliği de kullandığım 1 ayda hissettirdi.

Poi aramak kolay ve keyifli ancak adres girerek bir yere gitmek bazen uyuz ediyor.

Peki neden silip atmadim. Igoya donmuyorum?

Arayüz daha güzel. Note 2 de kullanıyorum. Gayet stabil.

Telefonun ışık sensorunu kullanıyor ve tunelde kendisi ışığı gece moduna alıyor.

Aşağıya atıp telefonu kullanırken üst bildirim çubuğunda minik ikonla yön belirtmesi güzel bi ayrıntı.

Whatsapp ile gönderilen bir lokasyona tıklandığında here ile direk açıp o noktaya navigasyon saglanabiliyor. Bu çok işime yaradı.

Navi ekranı google map tarzı gerçek görüntü üzerinden de saglanabiliyor. Yani google earth tarzı uydu görüntülerini görebiliyorsunuz. Böylece çevredeki araba park edilecek noktalar secilebiliyor.

Limitli de olsa AVMlerin içersindeki mağazalar da kat kat işlenmiş.

Trafik durumu igodakini aratmiyor.

Toplu taşıma entegrasyonu var. Hiç kullanmadım ama iyi isliyorsa güzel olabilir.
1 Yanıt Yanıtla
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Stand Alone 4 yıl synthesizer
synthesizer
Ben kullanıyorum. Ndrive ile başladım. Igo ile devam ettim. 2 tane navi cihazim oldu ama artık telefonda ki igo primo ile mutlu mesut gidiyordum. Here a bi şans verdim. Kendine göre hoş ayrıntılara sahip ancak igodaki bazı şeyler Here da yok ve eksikliğini hissediyorum.

Bir kere rota hesaplarken hızlı en kosa kolay veya yeşil gibi kombinasyonlar yok. Sadece alternatifleri görebiliyorsunuz.

Ikincisi tabela desteği yok.

Gezi monitörü yok. Hedefe vardık ama kaç dakka sürdü. Kaç dakika durdu. Ortalama hız neydi. Ha herkese hitap etmez ama ben çok seviyordum. Hele de uzun yolda hoş bir ayrıntı oluyordu.

Ne yazık ki harita desteğini basarsoft saglamiyor. Bunun eksikliği de kullandığım 1 ayda hissettirdi.

Poi aramak kolay ve keyifli ancak adres girerek bir yere gitmek bazen uyuz ediyor.

Peki neden silip atmadim. Igoya donmuyorum?

Arayüz daha güzel. Note 2 de kullanıyorum. Gayet stabil.

Telefonun ışık sensorunu kullanıyor ve tunelde kendisi ışığı gece moduna alıyor.

Aşağıya atıp telefonu kullanırken üst bildirim çubuğunda minik ikonla yön belirtmesi güzel bi ayrıntı.

Whatsapp ile gönderilen bir lokasyona tıklandığında here ile direk açıp o noktaya navigasyon saglanabiliyor. Bu çok işime yaradı.

Navi ekranı google map tarzı gerçek görüntü üzerinden de saglanabiliyor. Yani google earth tarzı uydu görüntülerini görebiliyorsunuz. Böylece çevredeki araba park edilecek noktalar secilebiliyor.

Limitli de olsa AVMlerin içersindeki mağazalar da kat kat işlenmiş.

Trafik durumu igodakini aratmiyor.

Toplu taşıma entegrasyonu var. Hiç kullanmadım ama iyi isliyorsa güzel olabilir.

Doğan hocam selamlar,tarayıcı olarak ne kullanıyorsun merak ettim?
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Guest-FA9189F46 4 yıl
İyi olur ya apple yada bu üçlüye satılsın.
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WB 4 yıl
Hadi hayirlisi
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Fenomenon 4 yıl
3'ünün beraber hareket etmesi mantıklı olur.
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TEKİN 1881 4 yıl
8 milyar dolara alıp 3,2 milyar dolara satmak delilik.
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DeistSuat 4 yıl
Audi fanı olarak Audi'ye satılmasını isterim.
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sadri.abi 4 yıl
Çok mantıklı. Ve bir o kadar başarılı haritadır Nokia Maps...
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