Nokia'nın HERE harita servisi Alman otomobil devlerine satılabilir

Geçtiğimiz günlerde gelen son bilgilere göre kullanıcılar tarafından kararlı çalışmasıyla büyük beğeni toplayan HERE harita servisini satmak için potansiyel müşteriler aradığı söylenen Nokia, görünüşe bakılırsa ilginç bir ortaklıkla da görüşmeler içerisinde bulunuyor.





HERE harita hizmeti için 8 milyar dolara Navteq firmasını bünyesine katan Nokia, ettiği zararlar nedeniyle popüler servisi makul bir fiyata elden çıkarmayı planlıyor ve şirketin servisi için 3.2 milyar dolar istediği belirtiliyor. Daha önce söylendiği kadarıyla Apple, Amazon, Alibaba, Facebook, Baidu ve Sirius XM gibi firmaların peşinde olduğu HERE haritalar, şimdi ise ilginç bir ortaklığın satın alma planıyla gündeme geliyor.

Bu doğrultuda Almaya merkezli üç büyük otomobil üretici BMW, Audi ve Mercedes, Nokia'nın HERE haritalar servisini satın almak adına ortaklık kurmaya hazırlanıyor. Bu satın almanın arkasında ise şirketlerin otonom (Kendi kendine gidebilen) otomobil modelleri için Silikon Vadisi'nin Google, Apple ya da Facebook gibi devlerine muhtaç kalmak istemediklerinin yer aldığı belirtiliyor. Otonom araçlar bildiği üzere harita / GPS temelli hareket edebiliyor ve bu noktada Avrupa için en iyi çözümlerden bir tanesini Nokia HERE haritalar ile ortaya koyuyor.

Konunun resmileşeceği tarih ya da satış fiyatı hakkında açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmazken, Nokia'nın bu anlaşmaya Avrupa merkezli çalışma odağında sıcak bakabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.geeky-gadgets.com/nokia-here-maps-could-be-bought-by-german-auto-makers-07-05-2015/