Nokia'nın HERE harita servisi Alman otomobil devlerine satılabilir

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Geçtiğimiz günlerde gelen son bilgilere göre kullanıcılar tarafından kararlı çalışmasıyla büyük beğeni toplayan HERE harita servisini satmak için potansiyel müşteriler aradığı söylenen Nokia, görünüşe bakılırsa ilginç bir ortaklıkla da görüşmeler içerisinde bulunuyor.
HERE harita hizmeti için 8 milyar dolara Navteq firmasını bünyesine katan Nokia, ettiği zararlar nedeniyle popüler servisi makul bir fiyata elden çıkarmayı planlıyor ve şirketin servisi için 3.2 milyar dolar istediği belirtiliyor. Daha önce söylendiği kadarıyla Apple, Amazon, Alibaba, Facebook, Baidu ve Sirius XM gibi firmaların peşinde olduğu HERE haritalar, şimdi ise ilginç bir ortaklığın satın alma planıyla gündeme geliyor.
Bu doğrultuda Almaya merkezli üç büyük otomobil üretici BMW, Audi ve Mercedes, Nokia'nın HERE haritalar servisini satın almak adına ortaklık kurmaya hazırlanıyor. Bu satın almanın arkasında ise şirketlerin otonom (Kendi kendine gidebilen) otomobil modelleri için Silikon Vadisi'nin Google, Apple ya da Facebook gibi devlerine muhtaç kalmak istemediklerinin yer aldığı belirtiliyor. Otonom araçlar bildiği üzere harita / GPS temelli hareket edebiliyor ve bu noktada Avrupa için en iyi çözümlerden bir tanesini Nokia HERE haritalar ile ortaya koyuyor.
Konunun resmileşeceği tarih ya da satış fiyatı hakkında açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmazken, Nokia'nın bu anlaşmaya Avrupa merkezli çalışma odağında sıcak bakabileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
http://www.geeky-gadgets.com/nokia-here-maps-could-be-bought-by-german-auto-makers-07-05-2015/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir kere rota hesaplarken hızlı en kosa kolay veya yeşil gibi kombinasyonlar yok. Sadece alternatifleri görebiliyorsunuz.
Ikincisi tabela desteği yok.
Gezi monitörü yok. Hedefe vardık ama kaç dakka sürdü. Kaç dakika durdu. Ortalama hız neydi. Ha herkese hitap etmez ama ben çok seviyordum. Hele de uzun yolda hoş bir ayrıntı oluyordu.
Ne yazık ki harita desteğini basarsoft saglamiyor. Bunun eksikliği de kullandığım 1 ayda hissettirdi.
Poi aramak kolay ve keyifli ancak adres girerek bir yere gitmek bazen uyuz ediyor.
Peki neden silip atmadim. Igoya donmuyorum?
Arayüz daha güzel. Note 2 de kullanıyorum. Gayet stabil.
Telefonun ışık sensorunu kullanıyor ve tunelde kendisi ışığı gece moduna alıyor.
Aşağıya atıp telefonu kullanırken üst bildirim çubuğunda minik ikonla yön belirtmesi güzel bi ayrıntı.
Whatsapp ile gönderilen bir lokasyona tıklandığında here ile direk açıp o noktaya navigasyon saglanabiliyor. Bu çok işime yaradı.
Navi ekranı google map tarzı gerçek görüntü üzerinden de saglanabiliyor. Yani google earth tarzı uydu görüntülerini görebiliyorsunuz. Böylece çevredeki araba park edilecek noktalar secilebiliyor.
Limitli de olsa AVMlerin içersindeki mağazalar da kat kat işlenmiş.
Trafik durumu igodakini aratmiyor.
Toplu taşıma entegrasyonu var. Hiç kullanmadım ama iyi isliyorsa güzel olabilir.
Doğan hocam selamlar,tarayıcı olarak ne kullanıyorsun merak ettim?
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