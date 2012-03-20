Nokia'nın Windows Phone cihazları için tasarlanan arayüz örnekleri ortaya çıktı

Microsoft ve Nokia'nın geçtiğimiz yıl yaptığı ortaklık sonucunda Windows Phone işletim sistemli Lumia modellerini piyasada görmeye başladık. Ancak bu ortaklık sadece donanımla ilgili değil. Microsoft'un 1 milyar dolarlık hibesinin yanında Nokia'nın Windows Phone arayüzünü düzenleyebilmek gibi çok özel bir yetkisi de bulunuyor.





Nokia bu yetkisini hiçbir zaman kullanmadı ancak muhtemelen bazı denemelere sahne olan arayüz ile ilgili görseller internette paylaşıldı.





Pocketnow sitesi, bir süre önce Symbian ile ilgili tüm işlemleri üzerinde alan Accurate firmasına transfer olmuş ve 808 Pureview modelinde de çalışmış bir baştasarımcının elinden çıktığı belirtilen Windows Phone arayüzüne ait görselleri internette paylaştı.





Arayüz tasarımının oldukça başarılı olduğu, kahverengi ve mavi tonların ağırlıkta olduğu dikkat çekiyor. Tasarımda Symbian işletim sisteminden de esintiler bulunuyor.





Microsoft, bu tasarımları daha önce görmediğini ve bahse konu tasarımcı ile çalışmadıklarını belirtiyor. Nokia ise tasarımların kişisel çalışmalar olduğunu, şirketi bağlamadığını ve Nokia'nın arayüzden ziyade kullanıcı tecrübesini artıracak yatırımlara yöneldiğini ifade ediyor.





Ancak bir tasarımcının hobi amacıyla bu tür arayüzler çizebileceği pek muhtemel değil. Akla Nokia'nın bir dönem arayüz üzerinde çalışmalar yaptığı ancak sonra vazgeçtiği ihtimali geliyor. Çünkü bu imtiyazını kullanan Nokia büyük ihtimalle diğer donanım ortağı firmaların Windows Phone işletim sisteminden soğumasına neden olacaktı.