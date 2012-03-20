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Nokia'nın Windows Phone cihazları için tasarlanan arayüz örnekleri ortaya çıktı

7 yıl
4,8b
1
32
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın Windows Phone cihazları için tasarlanan arayüz örnekleri ortaya çıktı
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Microsoft ve Nokia'nın geçtiğimiz yıl yaptığı ortaklık sonucunda Windows Phone işletim sistemli Lumia modellerini piyasada görmeye başladık. Ancak bu ortaklık sadece donanımla ilgili değil. Microsoft'un 1 milyar dolarlık hibesinin yanında Nokia'nın Windows Phone arayüzünü düzenleyebilmek gibi çok özel bir yetkisi de bulunuyor.

Nokia bu yetkisini hiçbir zaman kullanmadı ancak muhtemelen bazı denemelere sahne olan arayüz ile ilgili görseller internette paylaşıldı.

Pocketnow sitesi, bir süre önce Symbian ile ilgili tüm işlemleri üzerinde alan Accurate firmasına transfer olmuş ve 808 Pureview modelinde de çalışmış bir baştasarımcının elinden çıktığı belirtilen Windows Phone arayüzüne ait görselleri internette paylaştı.

Arayüz tasarımının oldukça başarılı olduğu, kahverengi ve mavi tonların ağırlıkta olduğu dikkat çekiyor. Tasarımda Symbian işletim sisteminden de esintiler bulunuyor.

Microsoft, bu tasarımları daha önce görmediğini ve bahse konu tasarımcı ile çalışmadıklarını belirtiyor. Nokia ise tasarımların kişisel çalışmalar olduğunu, şirketi bağlamadığını ve Nokia'nın arayüzden ziyade kullanıcı tecrübesini artıracak yatırımlara yöneldiğini ifade ediyor.

Ancak bir tasarımcının hobi amacıyla bu tür arayüzler çizebileceği pek muhtemel değil. Akla Nokia'nın bir dönem arayüz üzerinde çalışmalar yaptığı ancak sonra vazgeçtiği ihtimali geliyor. Çünkü bu imtiyazını kullanan Nokia büyük ihtimalle diğer donanım ortağı firmaların Windows Phone işletim sisteminden soğumasına neden olacaktı.

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narayan 7 yıl en beğenilen

hacı bunlar ne, ilkokul defteri kap kağıdı gibi.
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ezimuse 7 yıl
Farklı ve hoş aslında
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DH Misafiri 6 yıl
harika olmuş ben lumia aldım çok hızlı artı kamera , bilen göz map v.s. bir sürü güzel uygulama var arayüzde böyle olursa harika olur...
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Brky 6 yıl
Touchwiz bile daha iyi
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Technotronic 6 yıl
windows u sevimli gostermeye calışmışlar
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MERCURY2000 7 yıl
Açıkcası ben wp7nin kendi arayüzünü beğeniyorum. Metro UI gayet hoş duruyor. Tabi bu benim görüşüm.
Farklılık isteyenler için bir seçenek olabilir. Yada bunun yanında klasik arayüz seçeneğide konulmalı.
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DH Misafiri 7 yıl
Hiç güzel olmamış.
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sertacarslan 7 yıl
"Kişiselleştirme İMTİYAZI"
Peh...
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nedensiz07 7 yıl
ama alttakı tusları biraz daha buyutsunlerde belkı bakarak degil hissederek kullanırız o ne oyle garaj kapısı gibi tuşlar falan
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söny 7 yıl
Farklı olduğu için çok hoş gözüküyor ben telefona takıldım aslında piyasada varmı böyle bir model yahu
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nedensiz07 7 yıl
gercektende kitap defter kapçıkları gibi olmus
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wustti 7 yıl
bende w8 i bekliyorum değiştireceğim bende telefonumu ama eğer nokia bu işlere girerse başka markalara yönelirim zaten önceliğim başka markalar ama fiyat olarak nokia uygun girer sanıyorum htc samsung fiyatları ortada fiyatlar aynı olursa nokia almam gıcığım var 5800 ile iyi kazıkladılar milleti kendilerini tebrik ederim :)
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E_Aydin35 7 yıl
Gerçekten serbest takılmak için birebir.. Ayrıca gerçekten güzelmiş..
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Apo87 7 yıl
kendi arayüzunden daha iyi valla, bildirim cubugu olmamis 1200 gibi
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