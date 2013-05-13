Nokia'nın alüminyum kasalı yeni akıllı telefonu Lumia 925'e ait basın görseli sızdı





Nokia'nın Londra'da düzenleyeceği büyük basın konferansına saatler kala tanıtımı gerçekleştirilecek yeni akıllı telefonun ilk resmi görüntüleri internete sızdı. Yine sosyal platformların meşhur sızıntı kaynağı evleaks tarafından paylaşılan basın görselleri, Catwalk kod adıyla çok sayıda söylentiye konu olan tecrübeli üreticinin alüminyum kasalı çözümünü gün yüzüne çıkarıyor. Resmi isimlendirmesi Lumia 925 olacak Windows Phone işletim sistemli cihaz, hafta sonu İngiliz televizyonlarında yayınlanmaya başlayan Nokia'nın yeni tanıtım filmindeki aygıtla benzerlik gösteriyor. Sivri köşelere sahip alüminyum kasa, büyük bir flaş ve geniş çaplı kamera sensörünü beraberinde getiren telefonun aynı zamanda Catwalk'ın prototip görüntüleriyle de uyumlu olduğu gözlemleniyor.

Henüz teknik özellikleri bilinmeyen Lumia 925'in sağ yanında üç düğme sıralanıyor. Ses kontrol, güç/ekran kilidi ve kameraya ait bu tuşların yanı sıra kablosuz teknoloji antenlerinin metal dış yüzeyden etkilenmemeleri için köşelere farklı bir materyal ile ekleme yapılmış gibi görünüyor. 3.5 mm ses girişi telefonun üst bölümünde konumlanırken, Pureview kamera arka yüzeyin ortasına yerleştirilmiş. Önceki Lumia modellerinin aksine 925'in çok daha ince bir yapıya bürünmesi de aygıtın dikkat çeken detaylarından biri. Bunların dışında Lumia EOS, Catwalk gibi isimlerle anılan Lumia 925 hakkında yeni bir bilgi bulunmuyor. Kısa süre önce bir Nokia yöneticisinin yaptığı açıklamada kurtarıcı nitelemesini layık gördüğü Finlandiyalı firmanın yeni amiral gemisine ait sızan görüntü ve ilk tanıtım videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

https://twitter.com/evleaks/status/333970179354664960/photo/1