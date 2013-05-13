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Nokia'nın alüminyum kasalı yeni akıllı telefonu Lumia 925'e ait basın görseli sızdı

6 yıl
1,9b
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57
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nokia'nın alüminyum kasalı yeni akıllı telefonu Lumia 925'e ait basın görseli sızdı

Nokia'nın Londra'da düzenleyeceği büyük basın konferansına saatler kala tanıtımı gerçekleştirilecek yeni akıllı telefonun ilk resmi görüntüleri internete sızdı. Yine sosyal platformların meşhur sızıntı kaynağı evleaks tarafından paylaşılan basın görselleri, Catwalk kod adıyla çok sayıda söylentiye konu olan tecrübeli üreticinin alüminyum kasalı çözümünü gün yüzüne çıkarıyor. Resmi isimlendirmesi Lumia 925 olacak Windows Phone işletim sistemli cihaz, hafta sonu İngiliz televizyonlarında yayınlanmaya başlayan Nokia'nın yeni tanıtım filmindeki aygıtla benzerlik gösteriyor. Sivri köşelere sahip alüminyum kasa, büyük bir flaş ve geniş çaplı kamera sensörünü beraberinde getiren telefonun aynı zamanda Catwalk'ın prototip görüntüleriyle de uyumlu olduğu gözlemleniyor.
Nokia'nın alüminyum kasalı yeni akıllı telefonu Lumia 925'e ait basın görseli sızdı
Henüz teknik özellikleri bilinmeyen Lumia 925'in sağ yanında üç düğme sıralanıyor. Ses kontrol, güç/ekran kilidi ve kameraya ait bu tuşların yanı sıra kablosuz teknoloji antenlerinin metal dış yüzeyden etkilenmemeleri için köşelere farklı bir materyal ile ekleme yapılmış gibi görünüyor. 3.5 mm ses girişi telefonun üst bölümünde konumlanırken, Pureview kamera arka yüzeyin ortasına yerleştirilmiş. Önceki Lumia modellerinin aksine 925'in çok daha ince bir yapıya bürünmesi de aygıtın dikkat çeken detaylarından biri. Bunların dışında Lumia EOS, Catwalk gibi isimlerle anılan Lumia 925 hakkında yeni bir bilgi bulunmuyor. Kısa süre önce bir Nokia yöneticisinin yaptığı açıklamada kurtarıcı nitelemesini layık gördüğü Finlandiyalı firmanın yeni amiral gemisine ait sızan görüntü ve ilk tanıtım videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

https://twitter.com/evleaks/status/333970179354664960/photo/1 Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 6 yıl en beğenilen sertaceri
sertaceri

bana kalırsa 41mp kamera gelmeyecektir. "gözlerinizin görebileceğinden daha fazlası"yla kasıtları gece çekimlerindeki başarılarıdır

Hocam gece cekimlerinde lumia 920 zaten efsane bir alet.

3 ay kullanip marketi sebebiyle satmistim ama cihazin gece flassiz cekimleri tek kelimeyle 10 numaraydi.

Htc one in ovulen los isikli ortamlarda ki gece cekimi varya ? Lumia 920 nin 3 te 1 i olamaz. Benim s4 5 de 1 i olamaz. Yani o kadar saglam resim cekiyordu.

Sormak istedigim sayin bilal bey ,

Bu cihaz lumia 920 nin uzerinde konumlancak yeni amiral model mi ?
sertaceribana kalırsa 41mp kamera gelmeyecektir. "gözlerinizin görebileceğinden daha fazlası"yla kasıtları gece çekimlerindeki başarılar...
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sertaceri 6 yıl
PlayMakers
sertaceri bana kalırsa 41mp kamera gelmeyecektir. gözlerinizin görebileceğinden daha fazlasıyla kasıtları gece çekimlerindeki başarılarıdır
Hocam gece cekimlerinde lumia 920 zaten efsane bir alet. 3 ay kullanip marketi sebebiyle satmistim ama cihazin gece flassiz cekimleri tek kelimeyle 10 numaraydi. Htc one in ovulen los isikli ortamlarda ki gece cekimi varya ? Lumia 920 nin 3 te 1 i olamaz. Benim s4 5 de 1 i olamaz. Yani o kadar saglam resim cekiyordu. Sormak istedigim sayin bilal bey , Bu cihaz lumia 920 nin uzerinde konumlancak yeni amiral model mi ?

"gece çekimlerindeki başarılarıdır" dememin sebebi bu zaten? Nokia nın elinde olan herşeyi yazılım ve malzeme kalitesi olarak koyduğu bir gerçek, ağırlık sorunu olabilir ama geri kalan tüm eksikler WP8 ve Microsoft un kısıtlamaları yüzünden. o yüzden evet bu şekilde daha üst bir modeli. mecburiyetten
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THESTER 6 yıl
Bence bu 925 gibi ara bi model degil. Lumia 930 gibi yeni bi amiral gemiye benziyor ayrica tasarimi 10 numara olmus acaba renk secenekleri olacak mi ?
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alperen_69 6 yıl
yine kameraya vurgu yapılmış ve gözde baya büyük görünüyor ,sanırım bu kamera ince olan modeller arasındaki en iddialı kamera olabilir
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alaz1903 6 yıl
DH Misafiri
İçine iOS atamıyorsak çöptür.

misafiiiiir! misafiiiiiir! (ziya)
yine mi sen :)))
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Lova 6 yıl
Bazıları kenarları çok kalın demiş ama o windows phone işletim sisteminin arka planının siyah olmasından kaynaklanıyor yani ekran normalde daha büyük. Zaten sol yukarıdaki sinyal göstergesine bakarsanız anlayabilirsiniz, tabi windows phone kullanmayanlar böyle şeyleri bilmezler o yüzden yargılamıyorum. Hatta burdan Nokia androide geçerse şöyle olur, böyle olur, androide geçmeden çöp falan diyenlere de iki çift lafım var.Eğer Nokia androide geçerse bence hayatının en büyük hatasını yapar çünkü zaten orada birbirinden güçlü rakiplerin var ve android masraflı bir işletim sistemi, wp gibi düşük donanımlarda akıcı çalışamıyor. En üst seviye donanımı koyman lazım ki onda bile akıcı çalışmadığı oluyor. Ayrıca bu sebepten dolayı da 3 senedir kullandığım androidden tiksinmeye başladım artık. Elime arkadışımın Lumia920'sini alınca böyle bir rahatlama geliyor. Yani tamamen androide geçmesi bence çok saçma bir hamle olur eğer bir iki model çıkarırlarsa eyvallah da topluca geçmek salakça olur. Telefon içinse bence Lumia 920'den ince olup kamerasının seviyesini çok düşürmezlerse, çünkü biliyorsunuz Lumia 920nin o kadar kalın olmasının sebeplerinden birinin de kamerası hatta en büyük sebebi, bence güzel bir telefon olur. Hayalimde Lumia 920 almak vardı ama para sıkıntısından alamadım belki buna nasip olur.
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eulogy 6 yıl Lova
frisby77

Bazıları kenarları çok kalın demiş ama o windows phone işletim sisteminin arka planının siyah olmasından kaynaklanıyor yani ekran normalde daha büyük. Zaten sol yukarıdaki sinyal göstergesine bakarsanız anlayabilirsiniz, tabi windows phone kullanmayanlar böyle şeyleri bilmezler o yüzden yargılamıyorum. Hatta burdan Nokia androide geçerse şöyle olur, böyle olur, androide geçmeden çöp falan diyenlere de iki çift lafım var.Eğer Nokia androide geçerse bence hayatının en büyük hatasını yapar çünkü zaten orada birbirinden güçlü rakiplerin var ve android masraflı bir işletim sistemi, wp gibi düşük donanımlarda akıcı çalışamıyor. En üst seviye donanımı koyman lazım ki onda bile akıcı çalışmadığı oluyor. Ayrıca bu sebepten dolayı da 3 senedir kullandığım androidden tiksinmeye başladım artık. Elime arkadışımın Lumia920'sini alınca böyle bir rahatlama geliyor. Yani tamamen androide geçmesi bence çok saçma bir hamle olur eğer bir iki model çıkarırlarsa eyvallah da topluca geçmek salakça olur. Telefon içinse bence Lumia 920'den ince olup kamerasının seviyesini çok düşürmezlerse, çünkü biliyorsunuz Lumia 920nin o kadar kalın olmasının sebeplerinden birinin de kamerası hatta en büyük sebebi, bence güzel bir telefon olur. Hayalimde Lumia 920 almak vardı ama para sıkıntısından alamadım belki buna nasip olur.


Hocam kenarları kalın ben dedim.

abi windows phone kullanmayanlar böyle şeyleri bilmezler o yüzden yargılamıyorum.


Hocam Lumia 820 forumuna gidip bakarsanız, lumia 820 alan ilk 5-6 kişiden biri olduğumu görürsünüz. Topic'te lumia 820 incelemem, kılıf, ekran koruyucu üzerine video paylaşımım ve bazı sennheiser kulaklıklarla incelemelerim mevcut. Yani demek istediğim telefonu kullanmadan konuşmuyorum.

Bu video bana ait.



Alıntıladığım düşünceniz biraz yanlış sanırım.
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mdgntkn 6 yıl
Nokia cok iyi yoldaşın aynen devam et.samsung, htc, Apple alan arkadaslar her sene telefon değiştirmeye devam etsin.sen özgün ol,sağlam ol.
Ayrıca 920 nin kamerasına soz söyleyen arkadaslar,sizi aynı zamanda çıkan diğer modellerin kamerasiyla başbasa bırakıyorum.video kalitesinden bahsetmiyorum bile..
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DARTH_BLACK 6 yıl
windows sistemi oturmadığı sürece boş ürünler bunlar.Nokia zaten ciddi şekilde androide geçelimmi konusunu tartışırken bu ürünler ancak göz boyamakdan öteye geçemez.Nokia bundan 4-5 yıl önce o aptal symbian siteminden çıkıp androide direkt geçiş etseydi şuan ne samsung nede apple kalmışdı telefon piyasasında.Şuanda samsung zirvede ise bunu androide,iphoneda ios sistemine borçludur.nokia ise sürüncemede olan bir sistemi ana sistem olarak piyasaya sürerse sıkıntılar olur,oluyorda.
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SystemApps 6 yıl
umarım kamerası iyi olur.hadi xenon yok neyse deriz de lumia 920deki kameranın aynısı olursa hayal kırıklığına uğrarım. 41mp de zor gibi görünüyor.kasası dışında değişik olan ne onuda anlamadım.umarım yeni teknolojiler de eklemişlerdir ses kalitesi vb şeyler mesela.
nokia başka model tanıtmayacakmı acaba?
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Gürbüz G 6 yıl
Ah Nokia ah. Keşke zamanında android'e geçseydin.
Bizi samsungun leğen plastiğinden dönüştürülmüş kamerası çamur, ekranı pentile, sesi vasat ve stabilite özürlü telefonlarına yöneltmezdin.
Telefona gelirsek tasarım yine harika, kasanın inceliği şimdi olmuş. Muhtemelen 920'den daha hafif olacak. Çift led flaşla zaten çok iyi olan loş ışık performansı daha da iyi olacak. Daha doğrusu rakipsiz.
Ama uygulama marketi yine düşündürücü maalesef.
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[__Zahid__] 6 yıl
kaç kg bu telefon
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eas722 6 yıl
bir sonraki telefonum
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ugarb 6 yıl
beklenti 808 deki 41mp kamera ama sanki öyle görünmüyor... keşke olsa.

android işletim sistemli, kamerası ve sesi iyi olan telefon sony honami deniyor. bekleyelim...
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General. 6 yıl
Tasarım çok güzel olmuş olmasına da o köşeler ne öyle iğne ucu gibi sivri cebi deler geçer
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orhanyıldız 6 yıl
Nokia kamera işin girse daha başarılı olur. Tek yaptıgı kamera.
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