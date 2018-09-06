Nokia'nın beş kameralı akıllı telefonuna ait en net görüntü yayınlandı

5 arka kameraya sahip bir akıllı telefon çıkaracağını ortaya koyan bir çok net olmadığı için sahte olma ihtimali vardı. Şimdi ise cihazın çok daha net bir görüntüsü yayınladı. Bu kez arka paneldeki beş lensli kamera sistemi çok daha rahat bir şekilde görülebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Nokia'nınsahip bir akıllı telefon çıkaracağını ortaya koyan bir görsel sızdırılmıştı . İnternete düşen fotoğrafiçin sahte olma ihtimali vardı. Şimdi ise cihazın çok daha net bir görüntüsü yayınladı. Bu kez arka paneldekiçok daha rahat bir şekilde görülebiliyor.

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Fotoğraftaki telefonun bir prototip olup olmadığı henüz belli değil. Bazı raporlar yaklaşan Nokia 9'a ait olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca Nokia 10 olabileceğine yönelik düşünceler de var. Açıkçası şirketten henüz resmi bir açıklama gelmediği için şimdilik bu konuda kesin konuşmak zor.

Zeiss lensli beş arka kamera

Akıllı telefonun arka kısmında yer alan Nokia markası, cihazın Zeiss lensli beş arka kameraya sahip bir Nokia telefon olacağını doğruluyor. Bununla birlikte bu beşli kamera sisteminin tam olarak ne işe yarayacağı şu an için bilemiyoruz. HMD Global'in önümüzdeki günlerde düzenleyeceği herhangi bir etkinlik de yok. Bu yüzden şirketin bu telefonu ne zaman piyasaya sürmeyi planladığı henüz bilinmiyor.

https://www.ithome.com/html/android/381618.htm