Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın beş kameralı akıllı telefonuna ait en net görüntü yayınlandı

HMD Global'in beş arka kameraya sahip bir Nokia telefon çıkaracağına yönelik söylentiler vardı. Zeiss lensli beş arka kamera ile donatılan cihazın oldukça net bir görüntüsü yayınlandı.
8 ay
4,4b
1
25
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz günlerde Nokia'nın 5 arka kameraya sahip bir akıllı telefon çıkaracağını ortaya koyan bir görsel sızdırılmıştı. İnternete düşen fotoğraf çok net olmadığı için sahte olma ihtimali vardı. Şimdi ise cihazın çok daha net bir görüntüsü yayınladı. Bu kez arka paneldeki beş lensli kamera sistemi çok daha rahat bir şekilde görülebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 modellerinin hepsi 5G'yi desteklemeyecek"
Fotoğraftaki telefonun bir prototip olup olmadığı henüz belli değil. Bazı raporlar yaklaşan Nokia 9'a ait olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca Nokia 10 olabileceğine yönelik düşünceler de var. Açıkçası şirketten henüz resmi bir açıklama gelmediği için şimdilik bu konuda kesin konuşmak zor.

Zeiss lensli beş arka kamera

Akıllı telefonun arka kısmında yer alan Nokia markası, cihazın Zeiss lensli beş arka kameraya sahip bir Nokia telefon olacağını doğruluyor. Bununla birlikte bu beşli kamera sisteminin tam olarak ne işe yarayacağı şu an için bilemiyoruz. HMD Global'in önümüzdeki günlerde düzenleyeceği herhangi bir etkinlik de yok. Bu yüzden şirketin bu telefonu ne zaman piyasaya sürmeyi planladığı henüz bilinmiyor.

https://www.ithome.com/html/android/381618.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
veteriner69 8 ay en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 8 ay
Hayatımda gördüğüm en kötü tasarımlardan birisi. :D
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shoresh 8 ay
Kızamık aşısı yaptırsaymış keşke..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maxmania 8 ay
çentiği kabullenen, kulaklık giişinin kaldırılmasının iyi bir şey olduğunu yutan bunu başka ünlü bir şirket yapsa yutardı da nokia yutturabilir mi bilemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightbringer 8 ay
Pureview yazılım efsaneydi hala da arıyorum onu ( 808 ve 1520 sahibiydim ). Iddia ediyorum yazılımı aynen koysalar bu modern sensörlerle çoğundan iyi iş çıkarır hala
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HLLBN 8 ay
Ben çok beğendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metinolmetin 8 ay
Traş bıçakları eskiden tek bıçaklı idi çift oldu, rahbet görünce üç bıçaklısı üretildi o da sattı derken firma, 5 bıçaklısını piyasaya sürdü tutmadı. Bu ürün piyasaya çıkarsa traş marka olması muhtemel bir ürün olabilir. :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
featfromcrash 8 ay
arkayı pötikare gibi her yerini kamera yapsınlar en çok kamera bu telefonda olsun ?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 8 ay
Çevrilebilir kapaklı yapsalarmış lensleri :/
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arthurking 8 ay
adamlar kameranın üzerine telefon koymuş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 8 ay
Heyecan verici görünüyor bakalım P20 Pro'yu geçebilecek mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 8 ay
Kusacağım artık bu cmos lenslerini arka panelde görmekten!

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 8 ay
Gözlerim bozuldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4443 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
8 etiket daha nokia 9 nokia 10 penta lens beş lensli kamera Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Ucuz iPad kalemi Logitech Crayon artık herkes tarafından satın alınabilecek 8 ay Huawei resmi olarak açıkladı: Kendi işletim sistemimizi geliştirme planımız yok 8 ay Amerika'da Tesla Model 3 satışları BMW'yi geçti 8 ay FIFA serisi toplamda 260 milyon kopya sattı 8 ay AB, Apple'ın Shazam'ı almasına onay verdi 8 ay Güncelleme: Pet şişe ile İstanbulKart'a ne kadar bakiye yükleneceği belli oldu 8 ay Hibrit BMW X5 xDrive45e tanıtıldı; hem daha güçlü hem daha verimli 8 ay Mobilya Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz? 8 ay Xiaomi: Bir akıllı telefona 699$ üzeri fiyat biçmek anlamsız 8 ay İkinci elde en değerli akıllı telefon iPhone X oldu 8 ay Koineks borsası USDT işlemlerine başladı 8 ay Geleceğin Mozart'ı 13 yaşındaki Ali İnsan 8 ay Samsung Galaxy Note 9'a zam geldi: 8000TL 8 ay Captain Marvel filminden ilk görüntüler yayımlandı 8 ay Ford, Mustang esintisi taşıyan elektrikli SUV'unun ilk görüntüsünü yayınladı 8 ay Yeni AMD Athlon serisi duyuruldu 8 ay HTC'nin satışları geçen yıla oranla yüzde 50 düştü 8 ay BMW kendi araç içi sanal asistanını tanıttı 8 ay Google Arts&Culture’ın “Art Selfie” özelliği Türkiye’ye geldi 8 ay Netflix, Narcos'un dördüncü sezonunun ne zaman başlayacağını açıkladı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Nokia'nın beş kameralı akıllı telefonuna ait en net görüntü yayınlandı Sonraki Youtube'un karanlık mod özelliği nihayet Android'e de geldi 8 ay P30 Play Motorola resmi sitesinde listelendi 8 ay Marvel's Spider-Man Video İnceleme 8 ay Türkiye’deki drone sayısı açıklandı 8 ay Samsung Galaxy S10 modellerinin hepsi 5G'yi desteklemeyecek 8 ay Huawei ve Honor'un performans hilesinde önemli gelişmeler 8 ay Jaguar Land Rover'ın yeni pil tedarikçisi Samsung SDI oldu 8 ay Kripto para piyasası yine düşüş trendinde 8 ay Bilim adamları rüyaları izlemeye çok yakın 8 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch Türkiye'de! Galaxy Watch fiyatı: 8 ay Yabancı markalara meydan okuyan en iyi yerli telefonlar 8 ay Facebook'tan bir milyar dolarlık veri merkezi 8 ay Apple Watch Series 4'ün ekran çözünürlüğü ortaya çıktı 8 ay Yapay zeka, drone yarışında insanlarla yarışacak 8 ay Renault: Kurdaki dalgalanma Türkiye'ye yönelik planlarımızı değiştirmedi 8 ay Samsung'un katlanabilir telefonunda, 7.3 ve 4.6 inçlik çift OLED ekran olacak 8 ay Apple'dan 6.5 inç OLED ekranlı iPhone Xs Max geliyor 8 ay The Beatles'ın basgitaristi Paul McCartney, Youtube konseri verecek 8 ay Toyota, yangın ihtimaline karşı hibrit araçlarını geri çağırıyor 8 ay Yerli helikopter ilk uçuşunu yaptı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim