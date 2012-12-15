Nokia'nın geniş ekranlı bir Windows Phone 8 prototipine ait görüntüler sızdı





Juggernaut kod adlı bir Windows Phone 8 telefonu üzerinde çalıştığı geçtiğimiz yaz aylarında sızan veriler ışığında birkaç kez doğrulanan Nokia'nın benzer bir isim taşıyan yeni prototipi ortaya çıktı. coolRaffy takma adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellerde, Nokia üretimi bir prototip olduğu açıkça görülen geniş ekranlı bir aygıt gün yüzüne çıkarıldı. Microsoft'un Windows Phone 8 mobil işletim sistemini içeriyor olmasına karşın ön yüzünde platformun eski logosunu barındıran Juggernaut Semaphone modelli cihaz, büyüklüğü bilinmeyen WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü bir ekrana ve çift çekirdekli Krait işlemci ile Adreno 225 grafik biriminin eşlik ettiği Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 çipsete sahip.

Juggernaut Semaphone'un önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek bir ürün mü olduğu yoksa prototip olarak üretilip yazlımsal çalışmalar için mi kullanıldığı bilinmiyor. İlk olarak Finlandiyalı firmanın üzerinde çalıştığı Windows Phone 8'li modeller arasında görünen, ardından test sonucu yayınlanan telefonun şimdi de kendisi internette boy göstermeye başladı. Hakkında çok az bilgi sahibi olunan Juggernaut, ayrıca Nokia'nin büyük ekranlı bir model geliştiriyor olma ihtimalini de kuvvetlendiriyor.





http://mynokiablog.com/2012/12/14/leak-juggernautproto-wp8-lumia/