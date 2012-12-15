Nokia'nın geniş ekranlı bir Windows Phone 8 prototipine ait görüntüler sızdı

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Juggernaut kod adlı bir Windows Phone 8 telefonu üzerinde çalıştığı geçtiğimiz yaz aylarında sızan veriler ışığında birkaç kez doğrulanan Nokia'nın benzer bir isim taşıyan yeni prototipi ortaya çıktı. coolRaffy takma adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellerde, Nokia üretimi bir prototip olduğu açıkça görülen geniş ekranlı bir aygıt gün yüzüne çıkarıldı. Microsoft'un Windows Phone 8 mobil işletim sistemini içeriyor olmasına karşın ön yüzünde platformun eski logosunu barındıran Juggernaut Semaphone modelli cihaz, büyüklüğü bilinmeyen WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü bir ekrana ve çift çekirdekli Krait işlemci ile Adreno 225 grafik biriminin eşlik ettiği Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 çipsete sahip.
Juggernaut Semaphone'un önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek bir ürün mü olduğu yoksa prototip olarak üretilip yazlımsal çalışmalar için mi kullanıldığı bilinmiyor. İlk olarak Finlandiyalı firmanın üzerinde çalıştığı Windows Phone 8'li modeller arasında görünen, ardından test sonucu yayınlanan telefonun şimdi de kendisi internette boy göstermeye başladı. Hakkında çok az bilgi sahibi olunan Juggernaut, ayrıca Nokia'nin büyük ekranlı bir model geliştiriyor olma ihtimalini de kuvvetlendiriyor.
http://mynokiablog.com/2012/12/14/leak-juggernautproto-wp8-lumia/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Prototip olarak gosrerilen urun anca 300-500 araliginda alici bulur. Tabi uretim maliyetlerini bilmedigimden nokia adina karar veremem :)
2 hafta once nokia dan Apple a gectim elimdekinin arizali bir 70 model arac oldugu hissine kapildim. Simdi ise buggattide gibiyim :D
Sende nasıl yazıldığını öğrensen :D
N-o-k-i-a
İlk resme dikkatli bakacak olursanız ekran üzerinde koruyucu film var çizik olan ekran değil film.
aa evet ilk resme dikkat etmemiştim.
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