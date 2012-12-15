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Nokia'nın geniş ekranlı bir Windows Phone 8 prototipine ait görüntüler sızdı

6 yıl
1,2b
1
23
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Nokia'nın geniş ekranlı bir Windows Phone 8 prototipine ait görüntüler sızdı
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Juggernaut kod adlı bir Windows Phone 8 telefonu üzerinde çalıştığı geçtiğimiz yaz aylarında sızan veriler ışığında birkaç kez doğrulanan Nokia'nın benzer bir isim taşıyan yeni prototipi ortaya çıktı. coolRaffy takma adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellerde, Nokia üretimi bir prototip olduğu açıkça görülen geniş ekranlı bir aygıt gün yüzüne çıkarıldı. Microsoft'un Windows Phone 8 mobil işletim sistemini içeriyor olmasına karşın ön yüzünde platformun eski logosunu barındıran Juggernaut Semaphone modelli cihaz, büyüklüğü bilinmeyen WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü bir ekrana ve çift çekirdekli Krait işlemci ile Adreno 225 grafik biriminin eşlik ettiği Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 çipsete sahip. 
Juggernaut Semaphone'un önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek bir ürün mü olduğu yoksa prototip olarak üretilip yazlımsal çalışmalar için mi kullanıldığı bilinmiyor. İlk olarak Finlandiyalı firmanın üzerinde çalıştığı Windows Phone 8'li modeller arasında görünen, ardından test sonucu yayınlanan telefonun şimdi de kendisi internette boy göstermeye başladı. Hakkında çok az bilgi sahibi olunan Juggernaut, ayrıca Nokia'nin büyük ekranlı bir model geliştiriyor olma ihtimalini de kuvvetlendiriyor. 

Nokia'nın geniş ekranlı bir Windows Phone 8 prototipine ait görüntüler sızdı
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http://mynokiablog.com/2012/12/14/leak-juggernautproto-wp8-lumia/ Yorum Yaz
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haymatloshan 6 yıl en beğenilen
Nokia seni seviyoruz da,bu kaçıncı telefon,lumia serisinde bir sürü model çıkarttın,diğer modellerde de çıkarttın.Azalt şu model sayısını gözünü seveyim.Bu kadar çabuk eskitme modellerini. Giriş,orta ve üst seviye olarak girişe yılda 3,orta seviyeye 2 amiral gemisi olarak 1 tane çıkart yeter artar.
Nokia seni seviyoruz da,bu kaçıncı telefon,lumia serisinde bir sürü model çıkarttın,diğer modellerde de çıkarttın.Azalt şu model sayısını gözünü seveyim.Bu kada...
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NoWLoadinG 6 yıl
Lumia 920 denedim acikcasi piyasadaki yuksek performansli urunlere pek yetisemiyor. Simdi mesele su: Olaya kullaniciyi etkileme gozunden bakmak gerek. Donanimlar guclu degil, yazilim cok yeni, zarar gormus bir imaj var ama telefon su son donemdekiler arasinda en saglam olani. Ama saglamlik artik getiri saglamiyor cunku insanlar son donemde hassas kullanima alisti. Ve en buyuk hata cok fazla model cikarmasi. Insanlar artik seceneklerden bikti, zaman kaybetmeden urun secmek istiyor giris orta ust olarak her seriden 1er urun piyasaya atmak yeterli.
Prototip olarak gosrerilen urun anca 300-500 araliginda alici bulur. Tabi uretim maliyetlerini bilmedigimden nokia adina karar veremem :)
2 hafta once nokia dan Apple a gectim elimdekinin arizali bir 70 model arac oldugu hissine kapildim. Simdi ise buggattide gibiyim :D
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
adam cama telefonla birlikte yumruk atmis beyler camda cizik adamin elide faca
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Provisional 6 yıl
Nokia ve Microsoft'un akıllı telefonda daha alacağı çok mesafe var. Maça zaten 3-0 yenik başladılar.
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bluebest 6 yıl
Nokia'yı destekliyorum, Lumia 920 ile küllerinden doğdu, güncelleme ve müşterilerine destek ile daha da yükselecektir diye düşünüyorum.
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mc_ihanet 6 yıl
revelax
nokya tuşlu telefon yapsın senin neyine dokunmatik akıllı telefon

Sende nasıl yazıldığını öğrensen :D
N-o-k-i-a
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Evivva 6 yıl
Çözünürlük çok düşük :(
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` quaD. 6 yıl
Ben sevmedim
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danGerfuLL 6 yıl
Küçült şu kasayı Nokia modellerinde. Ekran içerisinde kayboluyor kasanın büyüklüğünden.
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haymatloshan 6 yıl en beğenilen
Nokia seni seviyoruz da,bu kaçıncı telefon,lumia serisinde bir sürü model çıkarttın,diğer modellerde de çıkarttın.Azalt şu model sayısını gözünü seveyim.Bu kadar çabuk eskitme modellerini. Giriş,orta ve üst seviye olarak girişe yılda 3,orta seviyeye 2 amiral gemisi olarak 1 tane çıkart yeter artar.
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revelax 6 yıl
nokya tuşlu telefon yapsın senin neyine dokunmatik akıllı telefon
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miraclees 6 yıl
ekranın tam olarak neyi geniş piksel aralıklarımı? boyutu yazmamışsınız yanıltıcı başlık gene
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MERCURY2000 6 yıl
SystemApps
ekran pek çizilmeye dayanıklı değil gibi :)

İlk resme dikkatli bakacak olursanız ekran üzerinde koruyucu film var çizik olan ekran değil film.
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SystemApps 6 yıl MERCURY2000
MERCURY2000

SystemApps

ekran pek çizilmeye dayanıklı değil gibi :)


İlk resme dikkatli bakacak olursanız ekran üzerinde koruyucu film var çizik olan ekran değil film.

aa evet ilk resme dikkat etmemiştim.
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Team McLaren 6 yıl
Nokia bitti Nokia battı Nokia öldücüler gelir şimdi.
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