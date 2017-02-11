Nokia’nın unutulmaz N serisi Snapdragon 600 ile geri gelebilir

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonlar ortaya çıkmadan önce telefon sektörünü domine eden Nokia, yanlış yatırımlar ve yönlendirmelerden ötürü kendinden bekleneni ortaya koyamadı. Bunu düzeltmek adına yeni yatırımlar, yeni anlaşmalar yapan Finlandiya merkezli şirket, bir Çinli haber sitesinin söylediğine göre unutulmaz N serisini yeniden piyasaya sürecek.

Haber sitesinin iddiasına göre Nokia, N serisini günümüze uygun bir şekilde geliştirecek ve orta seviye bir cihaz olarak yeniden satışa sunacak. Paylaşılan haberde yer alan bilgilere göre MWC 2017 etkinliğinde tanıtılacak olan yenilenmiş N serisi, Snapdragon 600 işlemciden güç alacak.

Yenilenmiş N serisine ait olan fotoğraf:

Microsoft ile olan anlaşmasının bitmesinden sonra yeniden yükselebilmek için HMD global ile masaya oturan Nokia, geçtiğimiz ay satışa sunulan Nokia 6’nın kısa sürede başarılı olması sayesinde güven kazandı. Bu nedenle şirket, 27 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2017 etkinliğinde gerçekten de N serisini geri getirebilir.

Haber sitesinin iddiasına göre Nokia, yeni N serisinden ilk etapta 500.000 adet üretecek. Satışların iyi gitmesi durumunda HMD, Nokia 6’da olduğu gibi yeni cihazlar üretecek. Haber, Nokia’nın MWC 2017 etkinliğinde “Nokia P1” isimli amiral gemisi modelinin de tanıtılacağından bahsediyordu. Nokia P1’in donanım ve tasarım özelliklerine bu linkte bulunan haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://wccftech.com/nokia-series-leak/