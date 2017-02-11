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Nokia’nın unutulmaz N serisi Snapdragon 600 ile geri gelebilir

Çinli bir haber sitesinin bildirdiğine göre Nokia, bir dönemin en mükemmel serilerinden olan N serisini Snapdragon 600 işlemci ile yenileyecek ve yeniden satışa sunacak.
2 yıl
5,7b
2
31
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Nokia’nın unutulmaz N serisi Snapdragon 600 ile geri gelebilir
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Akıllı telefonlar ortaya çıkmadan önce telefon sektörünü domine eden Nokia, yanlış yatırımlar ve yönlendirmelerden ötürü kendinden bekleneni ortaya koyamadı. Bunu düzeltmek adına yeni yatırımlar, yeni anlaşmalar yapan Finlandiya merkezli şirket, bir Çinli haber sitesinin söylediğine göre unutulmaz N serisini yeniden piyasaya sürecek.

Haber sitesinin iddiasına göre Nokia, N serisini günümüze uygun bir şekilde geliştirecek ve orta seviye bir cihaz olarak yeniden satışa sunacak. Paylaşılan haberde yer alan bilgilere göre MWC 2017 etkinliğinde tanıtılacak olan yenilenmiş N serisi, Snapdragon 600 işlemciden güç alacak.

Yenilenmiş N serisine ait olan fotoğraf:

Microsoft ile olan anlaşmasının bitmesinden sonra yeniden yükselebilmek için HMD global ile masaya oturan Nokia, geçtiğimiz ay satışa sunulan Nokia 6’nın kısa sürede başarılı olması sayesinde güven kazandı. Bu nedenle şirket, 27 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2017 etkinliğinde gerçekten de N serisini geri getirebilir.

Haber sitesinin iddiasına göre Nokia, yeni N serisinden ilk etapta 500.000 adet üretecek. Satışların iyi gitmesi durumunda HMD, Nokia 6’da olduğu gibi yeni cihazlar üretecek. Haber, Nokia’nın MWC 2017 etkinliğinde “Nokia P1” isimli amiral gemisi modelinin de tanıtılacağından bahsediyordu. Nokia P1’in donanım ve tasarım özelliklerine bu linkte bulunan haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.


http://wccftech.com/nokia-series-leak/ Yorum Yaz
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koyunsavar 2 yıl en beğenilen
Nokia öldü bidaha eski günlere gelemez hayalciliği bırakın
4 Yanıt Yanıtla +22
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SCWS 2 yıl CoreXXX
Orijinalden alıntı: CoreXXX
Nokia ve apple piyasaya yenilik getirebilen 2 firma idi .diğerleri hep çıkana bakarak model yapan firmalar. bunun herkes farkında. nokianın küllerinden doğması demek piyasada yeniliklerin daha çoğalacağı anlamına gelir. o yüzde hiç kimsenin çamur atmasına gerek yok bu en çok kullanıcya yarar

Nokia monopol gibiydi (bugünün apple'ı) adam akıllı rakibi yoktu, o dönemlerde yine bir şeyler geliştiren varsa tamam bu nokia idi tabi bugün işlemci sektöründe rakibi olmayan %5-%10 gelişme sağlayan intel gibi, telefonlara gıdım gıdım bir şeyler katarak onlarca model üretirdi, açıkçası piyasanın nokia'nın elinden kurtulduğuna sevinenlerdenim ama bugün oyuna katılır rekabeti kızıştırır ne ala.
Orijinalden alıntı: CoreXXXNokia ve apple piyasaya yenilik getirebilen 2 firma idi .diğerleri hep çıkana bakarak model yapan firmalar. bunun herkes fark...
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Mr. Jingles 2 yıl
Nseries üst seviye cihazlara yakışan bir seri. Keşke yine üst seviyede görsek. N9'dan sonra ilk kez bir Nseries cihazı görmek yine de çok güzel. 6 modeli ile iyi bir giriş yaptı umarım orta segmentte de güzel cihazlar görebiliriz.
N95 daha ilk çıktığında nasıl insanların dibi düşmüştü. Bugün S8 de çıksa iPhone 8 de çıksa N95'in yaptırdığı heyecanı yapamıyorlar. Reklamdaki sloganı yeter: Bilgisayar artık böyle bir şey.

Nseries üst seviye cihazlara yakışan bir seri. Keşke yine üst seviyede görsek. N9'dan sonra ilk kez bir Nseries cihazı görmek yine de çok güzel. 6 modeli ile i...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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brody77 2 yıl
Yeni N serisinin eski N serisiyle alakası ne olacakmış? Sadece N harfi mi?
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GetSomeRest 2 yıl
nokia 1020 ye android yükleyip piyasaya sürse bile yeter. Çıkmış burada nokia öldü diyenler var. nokia hayranı değilim ama bu günlerde bütün telefonlar aynı, kamerası iyi olan aradan sıyrılıp parlıyor.
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Glorfindel1907 2 yıl
Beklediğimiz şey umarım gerçekten gelir yeni bir N serisi, Nokia öldü eskisi gibi olamaz diyenleri anlıyorum ama katılmıyorum kesinlikle.
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bkaakco 2 yıl
Sağlam bir geri dönüş için orta seviye cihazla ve uygun bir fiyatla giriş yapması lazım.
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JoeyBane 2 yıl
Hayaller Paris'inde ötesinde
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hawloo 2 yıl
Windows Phone telefon çıkarırlar umarım.
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cokbaska 2 yıl
N serisini gerçekten geri getirecekseler eskisi gibi uzun batarya suresi sunsunlar iste o zaman piyasayi altust ederler ve kral geri döner
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Cem 2 yıl
Nokia eskiden böyleydi şöyleydi diyenlerin kaçı o dönemleri biliyor. Bilenlerinde kaçı o dönem telefon piyasasını araştırmışta Nokia nın telefonları çok iyidi diyebiliyor. Çok satması ayrı iyi olması ayrı bir olay. Adamlar zibilyon tane model çıkarıp reklamada abanıyorlardı. Kalite ve özellik olarak herzaman daha iyi marka modeller vardı. Ben 1998 den beridir telefon kullanıyorum ve hiç bir zaman Nokia almamışımdır, ön yargıdan değil tamamen o dönemdeki telefonlarını karşılaştırıca Nokia modelleri hep eksik hep pahalı oluyordu. Mesela 1998 de Nokia 5110 ve 6110 modeleri ile Panasonic G600 ü bir kıyaslayın arada ne kadar fark olduğunu göreceksiniz. Nokia onca yıl piyasada kalması bile iyi, bilinçli tüketici yada karşısında pazarlaması güçlü olan başka bir marka olsaydı sonuna daha erken ulaşırdı. Münkünse bir dahada girmesin pazara.
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Piêr Dé Sans 2 yıl Cem
G90 ve g92 gibi gibi cihazlar, motorola startek, v3, vip gibi cihazlar, sony nin telefonları hatta siemens c ve s serisi bile nokia dan çok daha yenilikçi cihazlardı. tutunamadılar.
bu forumda yaşı tutanlar bilir siemens sx1 diye bir gerçek vardır ki millet o dönem kafayı yiyordu.
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pcwolf28 2 yıl
Nokia inatla androide geçmedi, sonunu getirdi. Bir de zamanında microsoft yöneticisi stephen elop du galiba. Nokianın başına geçince satıldı gitti zaten microsofta.
Eğer N8 android ile gelseydi nokianın tahtı kolay kolay sallanmazdı. Şu an küllerinden doğmaya çalışıyor ama bakalım olacak mı?
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susta_kazım 2 yıl
Nokia denilince aklima arm11 işlemci geliyor.
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