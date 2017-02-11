Nokia’nın unutulmaz N serisi Snapdragon 600 ile geri gelebilir

Haber sitesinin iddiasına göre Nokia, N serisini günümüze uygun bir şekilde geliştirecek ve orta seviye bir cihaz olarak yeniden satışa sunacak. Paylaşılan haberde yer alan bilgilere göre MWC 2017 etkinliğinde tanıtılacak olan yenilenmiş N serisi, Snapdragon 600 işlemciden güç alacak.
Microsoft ile olan anlaşmasının bitmesinden sonra yeniden yükselebilmek için HMD global ile masaya oturan Nokia, geçtiğimiz ay satışa sunulan Nokia 6’nın kısa sürede başarılı olması sayesinde güven kazandı. Bu nedenle şirket, 27 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2017 etkinliğinde gerçekten de N serisini geri getirebilir.
Haber sitesinin iddiasına göre Nokia, yeni N serisinden ilk etapta 500.000 adet üretecek. Satışların iyi gitmesi durumunda HMD, Nokia 6’da olduğu gibi yeni cihazlar üretecek. Haber, Nokia’nın MWC 2017 etkinliğinde “Nokia P1” isimli amiral gemisi modelinin de tanıtılacağından bahsediyordu. Nokia P1’in donanım ve tasarım özelliklerine bu linkte bulunan haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
http://wccftech.com/nokia-series-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nokia monopol gibiydi (bugünün apple'ı) adam akıllı rakibi yoktu, o dönemlerde yine bir şeyler geliştiren varsa tamam bu nokia idi tabi bugün işlemci sektöründe rakibi olmayan %5-%10 gelişme sağlayan intel gibi, telefonlara gıdım gıdım bir şeyler katarak onlarca model üretirdi, açıkçası piyasanın nokia'nın elinden kurtulduğuna sevinenlerdenim ama bugün oyuna katılır rekabeti kızıştırır ne ala.
N95 daha ilk çıktığında nasıl insanların dibi düşmüştü. Bugün S8 de çıksa iPhone 8 de çıksa N95'in yaptırdığı heyecanı yapamıyorlar. Reklamdaki sloganı yeter: Bilgisayar artık böyle bir şey.