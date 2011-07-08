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Nova ekranlı LG Optimus White Edition, Hollandalılarla buluşuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
28,9b
1
39
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nova ekranlı LG Optimus White Edition, Hollandalılarla buluşuyor
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2011 yılı için akıllı telefon satış beklentilerini aşağıya çekmek zorunda kalan LG Mobile'ın ''Nova'' ekranlı modeli Optimus Black'in beyaz renkli versiyonu Hollanda'da sözleşmeli olarak satışa sunuluyor.
Hollanda'da Optimus White Edition olarak isimlendirilen akıllı telefonun, teknik anlamda Optimus Black ile aynı özellikleri paylaştığını söylemek mümkün. 4.0-inç boyut, 480 x 800 piksel çözünürlük ve 700 nit parlaklık seviyesi sunarak rakipleri arasından sıyrılan dokunmatik ekrana sahip Optimus White Edition'a 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 işlemci, 512 MB RAM, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi eşlik etmekte. Akıllı telefonun göze çarpan diğer özellikleri arasında;

- Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi, HSPA alt yapısı desteği
- İvme sensörü
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth
- GPS, aGPS
- 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş
- 720p video kaydı
- Görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera
- RDS'li FM radyo
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- MicroUSB portu
bulunuyor.
Nova ekranlı LG Optimus White Edition, Hollandalılarla buluşuyor
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http://www.sizz.nl/shop/toestellen/lg-optimus-white-edition/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
ben telefonu 1 ay önce aldım çok güzel telefon herkese tavsiye ederim ..ama telefonu alırken yanında yedek bataryada alın bataryası 1 veya 1.5 günde bitiyor normal kullanım internet felan dahil tabi sürekli girmesseniz..:) onun dışında süper bir telefon herkese tavsiye ederim her işinizi görüyor notebook-laptop görevi görüyor bi nevi..kaçırmayın derim..
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Mobile Prof. 8 yıl
Beyaz renk olmamış bu modele.
(Şahsi görüşüm)
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photo sir 8 yıl
çok karizma ya telefon ciddi ciddi hayran kaldım, ekran boyutu renk vs çok uyumlu
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omorfi 8 yıl
lg black konusu kapandimi yav benmi gormuyorm ?
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Şeker Hapı 8 yıl
youtube.com/...
alın reklam filmi telefon da güzel kızlar da :)
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Yedaself 8 yıl
Çok güzel duruyor ya. Fotoğrafı çeken kişi işi çok iyi biliyor.
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DH Misafiri 8 yıl
dünyanın ilk çift çekirdekli telefonunu ürettikten sonra piyasaya sürmeden aylarca bekleyip neredeyse sgsII ile aynı zamanda piyasaya sürersen güzelim telefonu düşük olur tabi satış beklentilerin
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Makarov06 8 yıl
galaxy s super amoled den dahamı iyi bunun ekranı şimdi arkadaşlar
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Kissed by Fire 8 yıl Makarov06
berkcan_06

galaxy s super amoled den dahamı iyi bunun ekranı şimdi arkadaşlar


Parlaklık olarak daha iyi, ama siyahların derinliği ve view-angle bakımından Super Amoled daha iyi.
Yanıtla +1
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Stanislas Xavier 8 yıl
ekrani 4inc degil mi?

Ben ekranı 4.3 inç diye biliyordum ve öyle olsa daha iyi olur aksi halde optimus black ile hiçbir farkı kalmaz.Bir de artık şu her telefona iphone kopyası demeyi bırakın ilk dokunmatik telefon LG den geldi zamanında PRADA ilk tam dokunmatik telefondu ve şimdiki iphone 4 ile karşılaştırdığımızda birkaç ufak detayın dışında tasarımlar genel olarak aynı çizgi üzerinde şekillenmiş ama KİMSE İPHONE A KOPYA DEMİYOR NEDEN ÇÜNKÜ ALANLAR 2000 LİRAYI BAYILDIĞI İÇİN TOZ BİLE KONDURMUYORLAR ALETE EN İYİSİ İPHONE DİYOLAR DAHA SÜRÜKLE BIRAK YAPAMAYIP SİNİRLENSELERDE VERDİKLERİ PARA AKILLARINA GELİP SUSUYORLAR BİRAZ OBJEKTİF OLUN YAHU EVET İPHONE BİRÇOK ALANDA EN İYİ OLABİLİR AMA ÇOK SALAKÇA EKSİLERİDE VAR BUNU KABULLENİN...
1 Yanıt Yanıtla +3
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..Knight.. 8 yıl
Ekran boyutu 4.0-inç. Optimus White Edition, Optimus Black'in beyaz renkli versiyonu, teknik özellikleri aynı.
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vetivet 8 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

ekrani 4inc degil mi?


Ben ekranı 4.3 inç diye biliyordum ve öyle olsa daha iyi olur aksi halde optimus black ile hiçbir farkı kalmaz.Bir de artık şu her telefona iphone kopyası demeyi bırakın ilk dokunmatik telefon LG den geldi zamanında PRADA ilk tam dokunmatik telefondu ve şimdiki iphone 4 ile karşılaştırdığımızda birkaç ufak detayın dışında tasarımlar genel olarak aynı çizgi üzerinde şekillenmiş ama KİMSE İPHONE A KOPYA DEMİYOR NEDEN ÇÜNKÜ ALANLAR 2000 LİRAYI BAYILDIĞI İÇİN TOZ BİLE KONDURMUYORLAR ALETE EN İYİSİ İPHONE DİYOLAR DAHA SÜRÜKLE BIRAK YAPAMAYIP SİNİRLENSELERDE VERDİKLERİ PARA AKILLARINA GELİP SUSUYORLAR BİRAZ OBJEKTİF OLUN YAHU EVET İPHONE BİRÇOK ALANDA EN İYİ OLABİLİR AMA ÇOK SALAKÇA EKSİLERİDE VAR BUNU KABULLENİN...



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Momo-Oz 8 yıl
adamlar resmen iphone yi kopyalamış
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Deníz 8 yıl Momo-Oz
Momo-Oz
adamlar resmen iphone yi kopyalamış

Gördüğünüz her telefona iphone kopyası demeyi bıraksanız
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neXXen 8 yıl
İlk resimde çok harika çıkmış cihaz. Aşık oldum
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6for6 8 yıl
Çok güzel gözüküyor gerçekten.Tabi bunda resimdeki kompozisyonun da payı var ama siyahla aynı anda beyaz da çıksaymış beyazı alabilirmişim.
Özellikle kapasitif düğmeler ve ekranın üstündeki sensör dizisi beyazla çok güzel bütünleşmiş.
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SudKaiDo 8 yıl 6for6
6for6

Çok güzel gözüküyor gerçekten.Tabi bunda resimdeki kompozisyonun da payı var ama siyahla aynı anda beyaz da çıksaymış beyazı alabilirmişim.

Özellikle kapasitif düğmeler ve ekranın üstündeki sensör dizisi beyazla çok güzel bütünleşmiş.


Bendne çok yaşayacaksın dostum. Bende aynı şekilde düşünmüştüm. Görür görmez ilgi çekiyor, belki kapalı halini görsek bu etki olmayacaktı ama bu kullandıkları resim ile birlikte baya etkileyici görünmüş
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