Nova ekranlı LG Optimus White Edition, Hollandalılarla buluşuyor

2011 yılı için akıllı telefon satış beklentilerini aşağıya çekmek zorunda kalan LG Mobile'ın ''Nova'' ekranlı modeli Optimus Black'in beyaz renkli versiyonu Hollanda'da sözleşmeli olarak satışa sunuluyor.

Hollanda'da Optimus White Edition olarak isimlendirilen akıllı telefonun, teknik anlamda Optimus Black ile aynı özellikleri paylaştığını söylemek mümkün. 4.0-inç boyut, 480 x 800 piksel çözünürlük ve 700 nit parlaklık seviyesi sunarak rakipleri arasından sıyrılan dokunmatik ekrana sahip Optimus White Edition'a 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 işlemci, 512 MB RAM, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi eşlik etmekte. Akıllı telefonun göze çarpan diğer özellikleri arasında;





- Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi, HSPA alt yapısı desteği

- İvme sensörü



- Wi-Fi 802.11 b/g/n

- Bluetooth

- GPS, aGPS

- 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş

- 720p video kaydı

- Görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera

- RDS'li FM radyo

- 3.5 mm kulaklık girişi



- 32 GB'a kadar microSD kart desteği

- MicroUSB portu



bulunuyor.



http://www.sizz.nl/shop/toestellen/lg-optimus-white-edition/