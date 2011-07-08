Nova ekranlı LG Optimus White Edition, Hollandalılarla buluşuyor

Haber Editörü
2011 yılı için akıllı telefon satış beklentilerini aşağıya çekmek zorunda kalan LG Mobile'ın ''Nova'' ekranlı modeli Optimus Black'in beyaz renkli versiyonu Hollanda'da sözleşmeli olarak satışa sunuluyor.
Hollanda'da Optimus White Edition olarak isimlendirilen akıllı telefonun, teknik anlamda Optimus Black ile aynı özellikleri paylaştığını söylemek mümkün. 4.0-inç boyut, 480 x 800 piksel çözünürlük ve 700 nit parlaklık seviyesi sunarak rakipleri arasından sıyrılan dokunmatik ekrana sahip Optimus White Edition'a 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP 3630 işlemci, 512 MB RAM, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi eşlik etmekte. Akıllı telefonun göze çarpan diğer özellikleri arasında;
- Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi, HSPA alt yapısı desteği
- İvme sensörü
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth
- GPS, aGPS
- 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş
- 720p video kaydı
- Görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera
- RDS'li FM radyo
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- MicroUSB portu
bulunuyor.
http://www.sizz.nl/shop/toestellen/lg-optimus-white-edition/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
(Şahsi görüşüm)
alın reklam filmi telefon da güzel kızlar da :)
Parlaklık olarak daha iyi, ama siyahların derinliği ve view-angle bakımından Super Amoled daha iyi.
Ben ekranı 4.3 inç diye biliyordum ve öyle olsa daha iyi olur aksi halde optimus black ile hiçbir farkı kalmaz.Bir de artık şu her telefona iphone kopyası demeyi bırakın ilk dokunmatik telefon LG den geldi zamanında PRADA ilk tam dokunmatik telefondu ve şimdiki iphone 4 ile karşılaştırdığımızda birkaç ufak detayın dışında tasarımlar genel olarak aynı çizgi üzerinde şekillenmiş ama KİMSE İPHONE A KOPYA DEMİYOR NEDEN ÇÜNKÜ ALANLAR 2000 LİRAYI BAYILDIĞI İÇİN TOZ BİLE KONDURMUYORLAR ALETE EN İYİSİ İPHONE DİYOLAR DAHA SÜRÜKLE BIRAK YAPAMAYIP SİNİRLENSELERDE VERDİKLERİ PARA AKILLARINA GELİP SUSUYORLAR BİRAZ OBJEKTİF OLUN YAHU EVET İPHONE BİRÇOK ALANDA EN İYİ OLABİLİR AMA ÇOK SALAKÇA EKSİLERİDE VAR BUNU KABULLENİN...
Gördüğünüz her telefona iphone kopyası demeyi bıraksanız
Özellikle kapasitif düğmeler ve ekranın üstündeki sensör dizisi beyazla çok güzel bütünleşmiş.
Bendne çok yaşayacaksın dostum. Bende aynı şekilde düşünmüştüm. Görür görmez ilgi çekiyor, belki kapalı halini görsek bu etki olmayacaktı ama bu kullandıkları resim ile birlikte baya etkileyici görünmüş