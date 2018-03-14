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Now MoviePass uygulamasından açıklama: Kullanıcılarımızı takip etmiyoruz

Kendinize ait verileri bir şekilde kullandığını düşündüğünüz bir hizmete devam eder miydiniz? Now MoviePass patronu yanlış anlaşılmasının önüne geçmeye çalışıyor.
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliği en önemli konuların başında geliyor. Buna dikkat etmeyen ve gerekli tedbirleri almayan hizmetler ise kullanıcı kaybetme riski ile karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz günlerde 2 milyona yakın abonesi bulunan sinema üyelik hizmeti Now MoviePass’in sahibi Mitch Lowe’nin kullanıcıların eve nasıl gittiklerini izlediklerine dair açıklaması eleştirilerin hedefi olmuştu.

Now MoviePass ikilemi

Verilerin nasıl kullanılacağına dair bir konferansta yukarıdaki açıklamayı yapan Lowe, gelen tepkiler üzerine düzeltme yapmak zorunda kaldı. Lowe yanlış anlaşıldığını belirterek sadece uygulama kullanıldığı esnada konum takibi yaptıklarını ifade etti. Ayrıca web sitesi üzerinde kullanıcılarına hitaben bir mektup yayınlayan Lowe özrünü yineledi.

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Now MoviePass uygulaması kullanıcılar yakınlardaki sinemaları arattığında veya bakiyeden ödeme yapmak istediğinde konum bilgisini alıyor. Bunun için uygulamanın açık ve kullanıcının izin vermiş olması gerekiyor. Uygulama sürekli takip özelliğini son güncellemede devre dışı bırakmıştı.

Sinema salonlarına tam ücret öderken abonelerine belirli bir indirim sunan Now MoviePass platformu çok hızlı büyüdü ve oldukça dikkat çekti. Hali hazırda zarar etme üzerine kurulu platformun nasıl kara geçeceği merak konusu. Firmanın veri yönetimi ile ilgili aldığı patentler gelecek dönemde bunu kullanabileceği endişesini uyandırıyor.

 

https://www.engadget.com/2018/03/12/moviepass-mitch-lowe-tracking-privacy/ Yorum Yaz
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