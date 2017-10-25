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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NuTonomy firmasını satın alan Delphi otonom sürüş yarışında iddialı

Otomobil alanındaki otonom sürüş teknolojileri giderek kızışmaya başladı. İngiliz parça tedarikçisi Delphi otonom sürüş alanında bir adım olarak NuTonomy'i 450 milyon dolara bünyesine kattı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Otomobil parça tedarikçisi Delphi yeni bir satın almayla otonom sürüş alanına daha fazla ağırlık vermeye başlıyor. İngiliz firma Boston'lu otonom sürüş teknolojisi firması NuTonomy'i 450 milyon dolara bünyesine kattığını duyurdu.
Firma geçtiğimiz Ağustos ayında da Tesla'nın Autopilot teknolojisini ilk etapta geliştiren Mobileye ile otonom sürüş sistemi geliştirmek için ortaklık kurmuştu. Delphi ve NuTonomy firmaları satın alma öncesinde geçtiğimiz yıldan beri Singapur'da geliştirdikleri teknolojinin testlerini yapıyordu. Gerçekleşen anlaşma sonrası Delphi, 2017 sonuna kadar farklı pilot şehirlerde 60 adet sürücüsüz aracı test için yollara çıkaracak ve 70 mühendis ile bilim adamını kendi bünyesine katacak.
Bu gelişme, teknoloji ve otomotiv firmaları arasındaki sürücüsüz araç teknolojisi yarışının iyice kızışmasını ve takip etmenin daha heyecanlı hale gelmesini sağlayacak. Tesla ve Waymo yaptığı milyonlarca millik testlerle bu alanda büyük bir hızla ilerlerken, Audi 2020 yılında ilk sürücüsüz aracını yollara çıkarabilmek için NVIDIA ile ortaklık korarken, Android yazılım geliştiricisi Cyanogen de yaptığı açıklamayla otonom sürüş alanına yöneldiğini duyurmuş durumda.

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Escapetolife 1 yıl
10 seneye kadar bu iş ayağa düşer, atiker otonom dönüşüm istasyonları açılır.
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BekirHan 1 yıl
Delphi' nin otomon şürüş ve elektrikli otomobil bölümleri şirket bünyesinden ayrıldı sayın editör. İçten yanmalı motor geliştirme bölümü yine Delphi olarak kaldı fakat belirttiğiniz otonom sürüş vs bölümleri Delphi' den ayrılarak Aptiv isimli yeni bir firma halini aldı.
euronews.com/...
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smsngneveriphone4ever 1 yıl
Audi nvidia ile ortaklık korarken derken korarken ne demek sayın editör açıklar mısın bizde aydınlanalım..
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