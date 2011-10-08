Nuance firması Swype'ı 100 milyon dolara satın alıyor

Dokunmatik ekranlar yaygınlaşmadan önce mobil cihazların fiziksel klavyesi ile tüm işlemler halledilirken akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla dokunmatik giriş yöntemleri de önem kazanmaya başladı. Sadece karakter girişi değil sunduğu kolaylıklar da klavye uygulamalarının tercih edilebilirliğini artırıyor.





Bu alanda en popüler uygulamalardan birisi Swype. Standart sanal klavyeden ziyade karakterlerin üzerinde parmağınızı gezdirdiğinizde girmek istediğiniz kelimeyi tahmin edebilen Swype bu fonksiyonu ile rakiplerinden ayrılıyor.





Mobil cihaz kullananların mutlaka bildiği karakter tahmini yapan metin giriş sistemi T9'un geliştiricisi olan Nuance da şimdi Swype firmasını bünyesine katmaya hazırlanıyor.





Nuance firması yaklaşık bir yıldır QuickType uygulaması ile Swype'a rakip olmuş durumda. Ancak Apple'ın Siri ile elde edeceği muhtemel potansiyel Nuance'ı farklı pazarlarda açılım yapmaya itti. Bu yüzden de Swype'ı satın almaya karar verdi.





Seattle kaynaklı bir girişim olan Swype için Nuance 100 milyon doları gözden çıkardı. Swype'ın asıl adıyla mı yoksa Nuance tarafından belirlenecek farklı bir adla mı devam edeceği şimdilik belli değil.

Nuance firması daha önce Apple ile ses tanıma teknolojileri ile bir ortaklık anlaşması imzalamıştı. Ortaklık yeni iOS modelleri için ses ile etkileşim mekaniği geliştirme üzerine dayanıyordu. Fakat iPhone 4S modelinde ses etkileşimi mekaniğini Siri adlı uygulama üstleniyor. Bunun yanında Nuance ile yapılan ortaklığın hangi uygulamada kendini göstereceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.