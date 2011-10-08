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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nuance firması Swype'ı 100 milyon dolara satın alıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dokunmatik ekranlar yaygınlaşmadan önce mobil cihazların fiziksel klavyesi ile tüm işlemler halledilirken akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla dokunmatik giriş yöntemleri de önem kazanmaya başladı. Sadece karakter girişi değil sunduğu kolaylıklar da klavye uygulamalarının tercih edilebilirliğini artırıyor.

Bu alanda en popüler uygulamalardan birisi Swype. Standart sanal klavyeden ziyade karakterlerin üzerinde parmağınızı gezdirdiğinizde girmek istediğiniz kelimeyi tahmin edebilen Swype bu fonksiyonu ile rakiplerinden ayrılıyor. 

Mobil cihaz kullananların mutlaka bildiği karakter tahmini yapan metin giriş sistemi T9'un geliştiricisi olan Nuance da şimdi Swype firmasını bünyesine katmaya hazırlanıyor. 

Nuance firması yaklaşık bir yıldır QuickType uygulaması ile Swype'a rakip olmuş durumda. Ancak Apple'ın Siri ile elde edeceği muhtemel potansiyel Nuance'ı farklı pazarlarda açılım yapmaya itti. Bu yüzden de Swype'ı satın almaya karar verdi.

Seattle kaynaklı bir girişim olan Swype için Nuance 100 milyon doları gözden çıkardı. Swype'ın asıl adıyla mı yoksa Nuance tarafından belirlenecek farklı bir adla mı devam edeceği şimdilik belli değil.
Nuance firması daha önce Apple ile ses tanıma teknolojileri ile bir ortaklık anlaşması imzalamıştı. Ortaklık yeni iOS modelleri için ses ile etkileşim mekaniği geliştirme üzerine dayanıyordu. Fakat iPhone 4S modelinde ses etkileşimi mekaniğini Siri adlı uygulama üstleniyor. Bunun yanında Nuance ile yapılan ortaklığın hangi uygulamada kendini göstereceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

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mehmednaim 8 yıl
@OverClocK1ng eklediğin swype videosu biraz eski sürüm gibi gs2'de kullandığım swype çok daha etkili ve doğru yazıyor. Ayrıca blindtype için de teşekkürler gerçekten güzel düşünmüşler.
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OverClocK1ng 8 yıl
Onu bilmiyordum. Teşekkürler. Yukarıdaki Swype da yazdıktan sonra kelimeyi girmesi için falan çok bekliyor.

Sanırım onu da düzeltmişlerdir yenisinde.
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Hobar 8 yıl
normalde ben de swype kullanıyorum ama blindtype da hoşuma gitti. Türkçe destekliyor mu?
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla bilemiyorum. Google amca çıkartsın bir de tam olarak görelim. Ben çok beğendim. Yanlış yazma şansın yok.
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interwap 8 yıl
Videolar sizi yanıltmasın.
Bir çok sanal klavyeyi kullamış biri olarak söylüyorum. Hiç Swype kullandıklarım arasında en hızlı olanı. Tuşlara tek tek basmak zorunda değilsiniz. Ekranda parmaklarınızı kaydırmanız yeterli.
Quick yazmak için şu hareketi yapmanız yeterli.
http://www.swype.com/wp-content/themes/swype/images/img-started.jpg

Yalnız hepsinde sözlük desteği şart. Eğer sanal klavye türkçe sözlük barındırmıyorsa kelimeleri siz tek tek eklemek zorunda kalıyorsunuz.
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s_demirci_53 8 yıl
blindtype yuh artık bari hiç tuşlara basmasaydık,
telefona bakalım o ne söylemek istediğimizi anlayıp yazsın :D
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engurlu 8 yıl
Blindtype i hic denemedim ama swype muhteşem bir özellik ve şu anda onunla yazıyorum..Bi kere alışınca gerisi yalan..
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla Swype iyi güzel hoş da hiç birisi Google'ın Blindtype gibi değil olamaz da. Blindtype dehşet-ül vahşet bir şey...
Bu Swype:

Bunlar da Blindtype. Arada dağlarrr kadar fark var...

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